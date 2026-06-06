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Colombia vs. Jordania: hora y dónde ver el último amistoso de la “Tricolor” antes del debut en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá su último partido de preparación previo al debut frente a Uzbekistán en Estados Unidos

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La "Tricolor" cerrará su preparación en San Diego, California, Estados Unidos-crédito Lina Gasca/Colprensa

La selección Colombia ya prepara los últimos detalles para lo que será el debut mundialista ante Uzbekistán, y por este motivo, la “Tricolor” jugará ante Jordania, país que debuta de forma oficial en Copas del Mundo.

En este contexto, Néstor Lorenzo ultima los detalles de lo que será el duelo ante una de las revelaciones del fútbol asiático.

-crédito Lina Gasca/Colprensa
Colombia quiere cerrar sus dos últimos amistosos con victoria-crédito Lina Gasca/Colprensa

El partido se disputará el 7 de junio de 2026 en el estadio Snapdragon de San Diego (California), a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Fútbol RCN, como en las aplicaciones digitales de Ditu, y el canal RCN y en sus canales de YouTube.

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Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Colombia

-crédito Lina Gasca/Colprensa
La "Tricolor" se despidió de su público con una victoria ante Costa Rica, en el estadio El Campín-crédito Lina Gasca/Colprensa

El 1 de junio de 2026, Colombia venció por 3-1 a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá.

Con los goles de Davinson Sánchez al 17, de Luis Díaz al minuto 23 y de Luis Javier Suárez al 81 de partido, los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron volver a la victoria, y sumar su primera alegría en el 2026, tras caer en la doble fecha FIFA de marzo ante Croacia y Francia.

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Previo a este triunfo frente a los “Ticos”, el último triunfo de los “Cafeteros” fue el 18 de noviembre de 2025, cuando en aquella ocasión golearon por 3-0 a Australia, con los goles de James Rodríguez de tiro penal, Luis Díaz y de Jefferson Lerma.

A continuación, así viene Colombia en sus últimos cinco juegos:

  • 1 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 3-1 Costa Rica
  • 29 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 1-3 Francia
  • 26 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 1-2 Croacia
  • 18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia 3-0 Australia
  • 15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia 2-1 Australia

Jordania

Ibrahim Sabra es una de las grandes fifuras del cuadro asiático-crédito Umit Bektas/REUTERS
Ibrahim Sabra es una de las grandes fifuras del cuadro asiático-crédito Umit Bektas/REUTERS

El equipo dirigido por el egipcio Jamel Sellami, el 31 de mayo de 2026, jugó el último amistoso ante Suiza en el estadio Kybunpark de St. Gallen, Suiza, y perdió por 4-1.

Los goles de Breel Embolo (jugador que recientemente tuvo problemas para ingresar a Estados Unidos por problemas con su Visa) al minuto 28 de tiro penal, de Dan Ndoye al 33, de Granit Xhaka al 45+9 también desde los doce pasos y de Christian Faasnacht al 79, colocaron un poco de preocupación a Jamal Sellami, de cara a lo que será el debut el 16 de junio de 2026, ante Austria, en el estadio Levi’s de Santa Clara (California).

Así vienen en los últimos cinco juegos, siendo su última victoria, el 15 de diciembre de 2025 en la Copa Árabe ante los saudíes, con gol de Nizar Al Rashdan al minuto 66, en el estadio Al Bayt de Al Khor (Qatar):

  • 31 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Suiza 4-1 Jordania
  • 31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Jordania 2-2 Nigeria
  • 27 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Jordania 2-2 Costa Rica
  • 18 de diciembre - Copa Árabe de Naciones: Jordania 2-2 Marruecos (los marroquíes ganaron en tiempos extra)
  • 15 de diciembre de 2025 - Copa Árabe de Naciones: Arabia Saudita 0-1 Jordania

Antecedentes de duelos directos entre Colombia y Jordania

La única vez que jugaron colombianos y jordanos fue previo al Mundial de Brasil 2014-crédito Anibal Greco-Archivo Latino/Colprensa
La única vez que jugaron colombianos y jordanos fue previo al Mundial de Brasil 2014-crédito Anibal Greco-Archivo Latino/Colprensa

El primer juego que Colombia y Jordania jugaron en amistosos internacionales fue el 6 de junio de 2014, pocos días antes del comienzo del Mundial de Brasil, en el estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires, casa de San Lorenzo de Almagro.

Con los goles de James Rodríguez al minuto 42 y 83 de tiro penal, y de Freddy Guarín al minuto 89 de partido, los dirigidos por José Néstor Pekerman se llevaron la victoria.

Así formó la “Tricolor” en ese entonces:

  • Portero: David Ospina
  • Defensores: Pablo Armero, Mario Alberto Yepes, Cristian Zapata, Camilo Zúñiga
  • Volantes: Éder Álvarez Balanta, Carlos Sánchez, Freddy Guarín, James Rodríguez
  • Delanteros: Víctor Ibarbo, Teófilo Gutiérrez
  • Banco de suplentes: Abel Aguilar, Santiago Arias, Carlos Bacca, Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez, Alexander Mejía, Faryd Mondragón, Juan Fernando Quintero, Aldo Leao Ramírez, Adrián Ramos, Carlos Valdés, Camilo Vargas
  • Director técnico: José Néstor Pekerman

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