"Yo sí he denunciado las irregularidades en la Fiscalía. Yo he denunciado las irregularidades en mi proceso. Yo he denunciado los conflictos de intereses que tiene el fiscal Martínez. Yo he denunciado aquí los intereses económicos que tiene el Grupo Aval. Si denunciar eso y buscar mi defensa es conspirar, entonces sí, soy un conspirador", afirmó a Noticias UNO.