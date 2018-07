Cuando Roberto, un joven de 25 años, se negó a vender en su tienda las arepas que producía la fábrica de Asdrúbal, de propiedad de Jesús Marín Valencia, tres hombres lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. "Me dijeron que en la comuna 2 no se vendían otras arepas, y que si no entendía a las buenas, sería a las malas", dice la declaración de la víctima conocida por El Tiempo.