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Sebastián Montoya se quedó fuera de los puntos en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Mónaco

El colombiano remontó dos posiciones pero no bastó para sumar en las calles de Montecarlo. El mexicano Noel León se llevó la victoria

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Sebastián Montoya terminó 13° en la carrera sprint del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 2 y quedó fuera de la zona de puntos - crédito @sebasmontoya58/Instagram
Sebastián Montoya terminó 13° en la carrera sprint del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 2 y quedó fuera de la zona de puntos - crédito @sebasmontoya58/Instagram

Sebastián Montoya no pudo sumar puntos en la carrera sprint del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 2 (F2) este sábado 7 de junio, al terminar en la decimotercera posición tras largar desde el puesto 15 en el Circuit de Monaco.

El colombiano al servicio de Prema Racing recuperó dos lugares a lo largo de los 30 giros, pero quedó por fuera de la zona de puntos en la primera prueba del fin de semana en el Principado.

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La carrera arrancó sin los incidentes que suelen caracterizar a Mónaco debido a lo estrecho del circuito urbano y su trazado que exige una técnica precisa por parte de los pilotos, motivo por el que son constantes los choques debido al poco espacio disponible.

Esto lo aprovechó el mexicano Noel León de Campos Racing para controlar la punta de inicio a fin, pese a la presión que ejerció sobre él Roman Bilinski, polaco del DAMS Lucas Oil que debió conformarse con la segunda ubicación. El italiano Gabriele Minì del MP Motorsport completó el podio en tercera posición.

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Noel León ganó la sprint de Fórmula 2 en Mónaco de punta a punta, con Roman Bilinski segundo y Gabriele Minì tercero - crédito @formula2/Instagram
Noel León ganó la sprint de Fórmula 2 en Mónaco de punta a punta, con Roman Bilinski segundo y Gabriele Minì tercero - crédito @formula2/Instagram

Originalmente iba a partir en primera posición el paraguayo Joshua Dürksen, luego de terminar décimo en la clasificación, lo que por el sistema de parrillas invertidas en la sprint le daba la oportunidad de liderar. Sin embargo, los comisarios de la FIA le impusieron una sanción de tres puestos para las dos carreras del fin de semana, por obstruir la vuelta de clasificación de Kush Maini.

Montoya, por su parte, perdió terreno desde la primera curva al ceder un puesto ante el argentino Nicolás Varrone del Van Amersfoort Racing. Con el paso de las vueltas, el colombiano fue recuperando posiciones hasta superar a Varrone y a su compañero de equipo, el español Mari Boya, quien finalizó en la decimocuarta casilla a apenas 0,4 segundos. El resultado dejó a Montoya con 16 puntos en el campeonato, en la undécima posición de la clasificación general.

Como dato peculiar, Montoya lucía un casco especialmente diseñado por Maluma, usando como inspiración el apartado visual que viene caracterizando el lanzamiento de su más reciente álbum Loco X Volver. Además, lució una edición especial de su uniforme con el amarillo de la selección Colombia, como preámbulo al Mundial 2026.

Montoya corrió en Mónaco con un casco diseñado por Maluma y un uniforme especial con el amarillo de la selección Colombia - crédito @maluma/Instagram
Montoya corrió en Mónaco con un casco diseñado por Maluma y un uniforme especial con el amarillo de la selección Colombia - crédito @maluma/Instagram

La carrera principal está programada para este domingo a las 2:25 a. m. (hora colombiana), y representa una nueva oportunidad para que el piloto bogotano vuelva a sumar unidades en la clasificación. Actualmente suma 16 puntos y se mantiene en el puesto 11.

El balance de Sebastián Montoya en la temporada 2026 de Fórmula 2

El recorrido del piloto de Prema Racing presenta una curva ascendente en las carreras principales, pero con tropiezos recurrentes en las sprints. En cuatro rondas disputadas —Melbourne, Miami, Montreal y Mónaco— el colombiano ha sumado puntos en tres de las cuatro carreras principales y solo en una de las sprints.

El arranque en Australia fue parejo: noveno en la sprint (2 puntos) y noveno también en la carrera principal (2 puntos más), para un total de 4 unidades en la ronda inaugural. Miami fue el fin de semana más difícil: noveno en la carrera principal, sin puntos en ninguna de las dos pruebas, con un balance que el propio piloto reconoció como decepcionante por los problemas de balance del auto.

Canadá marcó la mejor actuación del año. Tras abandonar en la sprint por contacto con el muro en las últimas vueltas, Montoya salió desde la posición 18 en la carrera principal race y trepó hasta el quinto lugar. La remontada le valió 10 puntos y fue posible gracias, en buena medida, a una parada en pits que el piloto destacó como el momento decisivo de la carrera.

Sebastian Montoya tuvo su mejor carrera en la corrido de la temporada 2026 en Canadá, culminando la carrera principal en quinto lugar - crédito David Kirouac/Imagn Images
Sebastian Montoya tuvo su mejor carrera en la corrido de la temporada 2026 en Canadá, culminando la carrera principal en quinto lugar - crédito David Kirouac/Imagn Images

“El equipo hizo un trabajo increíble. Pude atacar bien la posición en los pits y ganar un poco de tiempo ahí. Y luego los mecánicos hicieron una parada perfecta. Ahí estuvo la diferencia”, declaró Montoya a la web oficial de la FIA Fórmula 2.

Con 16 puntos acumulados, Montoya está empatado en puntos con Joshua Dürksen y el estadounidense Colton Herta. En los puestos de arriba el líder es Gabriele Minì con 63 puntos, seguido de Noel León que con su victoria en la sprint llega a 43. En la tercera ubicación está el noruego Martinius Stenshorne de Rodin Motorsport, con 38 puntos.

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