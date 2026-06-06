Carl Cox es el primer artista confirmado del Ritvales 2026: todo lo que debe saber del regreso del festival de música electrónica

Breakfast Live informó que Carl Cox asumirá la curaduría total del escenario Vortex, la tarima principal de Ritvales - crédito @carlcox/Instagram

El calendario de conciertos para el segundo semestre de 2026 va cobrando forma poco a poco, mientras los distintos géneros y estilos musicales van revelando poco a poco sus sorpresas. Sin duda, entre los nichos que más interés despiertan está el de la música electrónica, que ya sea por sus espectáculos solistas o sus festivales siempre genera interés a su alrededor.

Es así que para finales del año ya se confirmó el regreso del festival Ritvales, uno de los más reconocidos a nivel nacional por el calibre de los DJs y productores que presenta en escena durante dos días. Como es habitual desde las ediciones anteriores, se celebrará en el Parque Norte de Medellín los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

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El festival Ritvales confirmó su regreso a Medellín para el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026 en el Parque Norte - crédito cortesía Breakfast Live

Como primer artista confirmado, los organizadores dieron a conocer el nombre del DJ y productor británico Carl Cox, responsable de posicionar el house como uno de los estilos más potentes a nivel internacional desde que alcanzó notoriedad en Gran Bretaña a finales de los 80, hasta la fecha.

Según dio a conocer la productora responsable del Ritvales, Breakfast Live, Cox asumirá la curaduría total del escenario Vortex, nombre que recibe la tarima principal en el evento. Esto marca la primera vez que Ritvales tendrá una selección de artistas con ese tipo de lineamientos.

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En este caso, se espera que las elecciones de Cox reflejen décadas de experiencia en la escena electrónica mundial, producto de residencias en capitales de la electrónica como Ibiza, sumadas a su presencia en festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival, III Points, Primavera Sound y Awakenings, escenarios que lo consolidaron como referente ineludible de la cultura rave internacional.

Breakfast Live informó que Carl Cox asumirá la curaduría total del escenario Vortex, la tarima principal de Ritvales - crédito cortesía Breakfast Live

La confirmación de Cox se inscribe en el concepto “La energía se baila”, la visión creativa que Ritvales adoptó para esta edición y que pone en el centro la experiencia colectiva generada cuando miles de personas coinciden alrededor de la música. Desde su primera edición en 2014, el festival ha reunido a más de 50.000 asistentes y ha presentado nombres como Charlotte de Witte, Adam Beyer, Above & Beyond y Jamie Jones, entre otros referentes de la escena electrónica mundial.

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Venta general abierta: precios, etapas y formas de pago

Desde su primera edición en 2014, Ritvales reunió a más de 50.000 asistentes y presentó a figuras como Charlotte de Witte, Adam Beyer, Above & Beyond y Jamie Jones - crédito cortesía Breakfast Live

La boletería general de Ritvales 2026 abrió el 4 de junio a las 11:11 a. m. a través de TuBoleta, la única plataforma autorizada para la venta. Las entradas están disponibles en distintas categorías y etapas, con precios que van desde $329.000 pesos colombianos más costo de servicio.

La estructura de venta contempla tres etapas por categoría. Los combos para los dos días del festival —la modalidad más económica para acceder al evento completo— arrancan en $339.000 (Early Combo, Etapa 1) con un cargo de servicio de $62.300, y escalan hasta $638.000 (Any Combo, Etapa 3) más $117.100 de servicio. Para quienes buscan la experiencia VIP, los Early VIP Combo parten de $611.000 en Etapa 1, con cargos de servicio de $112.000, mientras que los VIP Combo en Etapa 3 llegan a $969.000 más $177.800 de servicio.

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El festival también ofrece opciones de acceso premium bajo la categoría Suites: el Backstage Combo tiene un valor de $2.700.000 más $495.000 de servicio, con aforo de 130 personas; los Boxes para los dos días cuestan $3.300.000 más $487.200, y los Boxes de un solo día se consiguen desde $2.000.000 más $295.200. En el nivel más exclusivo, el Infinite Pass está disponible por $3.900.000 más $696.200 de servicio, con un cupo limitado a 80 personas.

La plataforma TuBoleta acepta tarjetas débito, crédito y medios digitales autorizados. Antes del inicio de la venta general, más de 5.000 True Ravers —los seguidores registrados en la preventa exclusiva del festival— ya habían asegurado su lugar para la edición 2026.

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