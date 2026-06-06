New York Knicks vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 3 de las finales de la NBA

Los San Antonio Spurs llegan al Juego 3 de las Finales de la NBA 2026 abajo 0-2 ante los New York Knicks tras caer 105-104 en San Antonio - crédito Gregory Shamus/Pool Photo via Imagn Images

Los San Antonio Spurs afrontan el Juego 3 de las Finales de la NBA 2026 ante los New York Knicks en una posición que ningún equipo de la franquicia tejana había conocido antes: abajo 0-2 en una serie de campeonato, después de que una pérdida de balón de su jugador estrella Victor Wembanyama en los instantes finales del segundo compromiso, que resultó determinante para sellar su derrota por 105-104 en el Frost Bank Center de San Antonio.

Con 13 segundos en el reloj y el marcador 104-104, el francés reboteó un tiro fallado de Jalen Brunson y San Antonio decidió no pedir tiempo muerto. El pívot francés lanzó un pase de salida hacia Stephon Castle que nunca llegó a destino: el balón golpeó la espalda del base que no se percató de las intenciones de su compañero y cayó directamente en manos de Brunson.

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Los Knicks revirtieron una desventaja inicial con una racha de 39-17 y resistieron la remontada de 21-5 de San Antonio en el cierre del Juego 2- crédito Carlos Ramírez/EFE

El exterior de los Knicks recibió falta y convirtió uno de dos tiros libres para poner a los de la Gran Manzana al frente. En la última posesión, Wembanyama intentó un tiro desde el codo derecho sobre Mitchell Robinson, pero el balón se fue por fuera del aro.

“Tiré ese balón. Cometí el error. No jugamos bien como equipo. Necesitábamos ganar ese partido. El partido era nuestro”, admitió el francés ante la prensa.

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La derrota resultó más dolorosa por el contexto en que se produjo. Los Spurs llegaron a tener una ventaja de 12 puntos en el primer cuarto y vieron cómo los Knicks revertían la situación con una racha de 39-17 para irse al descanso arriba 56-52. En el cuarto período, Nueva York amplió su ventaja a 14 puntos con un mate de OG Anunoby sobre Wembanyama, y una derrota holgada parecía inevitable.

San Antonio respondió con una remontada de 21-5 que empató el marcador a 104 en los minutos finales, pero los fallos de Wembanyama impidieron que se concretara una de las remontadas más espectaculares en la historia de las Finales de la NBA.

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Los nombres clave para el juego 3

Wembanyama cerró el segundo partido con 29 puntos, nueve rebotes y cuatro tapones, aunque sus errores en el final dejaron a los Spurs al borde de la serie - crédito Daniel Dunn/Imagn Images

Victor Wembanyama: El pívot de 22 años terminó con 29 puntos (11 de 21 en tiros de campo), nueve rebotes, cuatro tapones y dos robos, pero la estadística esconde una actuación partida en dos. En la primera mitad solo intentó cuatro tiros de campo y anotó siete puntos, con el mismo número de pérdidas que canastas.

Fue en la segunda parte donde apareció el Wembanyama de las Finales de Conferencia ante Oklahoma City Thunder: 22 de sus 29 puntos llegaron tras el descanso, con un juego de tres puntos en transición a 57 segundos del final que puso a los Spurs al frente por dos. No cabe duda de que buscará redimirse en el Madison Square Garden luego de los fallos que le costaron a su equipo quedar dos juegos abajo en la serie.

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DeAaron Fox: El experimentado tirador de los Spurs se reportó con 20 puntos (8 de 12 en tiros de campo), tres rebotes, cinco asistencias, un robo y un tapón. Si mantiene ese nivel de acierto, podría ser importante en la difícil misión que tiene por delante el equipo para darle vuelta a la serie. Eso sí, se reportó que abandonó el partido con molestias físicas, lo que podría ser un factor determinante ahora que la serie se mueve a Nueva York.

Karl-Anthony Towns lideró a los Knicks con 21 puntos y 13 rebotes - crédito Scott Wachter/Imagn Images

Karl-Anthony Towns: En vista de que Jalen Bruinson estuvo poco acertado (7 de 25 en tiros de campo para 20 puntos), el dominicano se erigió como la principal figura de los Knicks con 21 puntos (8 de 12 en tiros de campo, con tres triples) y 13 rebotes capturados en una batalla insensata con Wembanyama, a lo que sumó cuatro asistencias. Para la estadística, fue el primer jugador de los Knicks con un doble-doble de 20 puntos en un partido de Finales como visitante desde lo conseguido por Dave DeBusschere en 1973, según reportó ESPN.

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Mikal Bridges: el alero de los Knicks fue otro que tomó la responsabilidad ofensiva en medio del marcaje riguroso de los Spurs sobre Brunson. Su línea estadística en el segundo partido fue de 20 puntos (8 de 13 en tiros de campo y 4 de 6 en triples), seis rebotes y seis asistencias, marcando diferencias en los momentos en que Brunson y Towns estuvieron en el banquillo.

Expectativas para el Juego 3

El Madison Square Garden recibirá unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999, con unos Knicks que suman 13 victorias seguidas en playoffs - crédito Scott Wachter/Imagn Images

Si el ambiente en el Frost Bank Center de San Antonio ya era electrizante con la afluencia de los fans de los Spurs pero también de los Knicks, se espera algo incluso más intenso en el Madison Square Garden, que recibirá unas Finales de NBA por primera vez desde 1999, ante los propios Spurs.

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Actualmente ostentan una racha a 13 victorias consecutivas en playoffs y acumulan ocho triunfos seguidos como visitante en postemporada, marca que iguala a los Lakers de 2001 para la racha más larga en una sola postemporada en la historia de la liga. También suma siete victorias de visitante por más de diez puntos en estos playoffs, un récord absoluto en una sola postemporada.

Para los dirigidos por Mike Brown, el próximo partido será determinante para terminar de marcar la pauta mostrada en los dos primeros encuentros. Para ello, y aún con el protagonismo de Brunson, es fundamental que siga viéndose apoyado por Towns y Bridges, así como por jugadores de rol como Josh Hart —que volvió a dominar el rebote ofensivo en el juego 2 con 15 rebotes, cinco asistencias y cuatro robos, igualando a Larry Bird como el único jugador en la historia de las Finales con esas cifras en un mismo partido—, y los suplentes como Mitchell Robinson y Landry Shamet.

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En el otro lado, los Spurs lidian con el peso de la estadística. Sus dos derrotas previas los convierten en el tercer equipo de la historia de la NBA en perder los dos primeros partidos de las Finales en casa, junto a los Phoenix Suns de 1993 y los Orlando Magic de 1995. Ninguno de los dos ganó el título.

La falta de experiencia parece estar haciendo mella en el quinteto tejano, pero en el segundo partido demostraron que todavía están en posición de dar batalla. Será importante que Wembanyama gane en la pintura, y así se generen ajustes defensivos que le den espacio a sus compañeros para hacer daño en la media y larga distancia. Eso sí, las molestias físicas de Fox y Stephon Castle podrían condicionar los planes de San Antonio.

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Hora y dónde ver el Juego 3 en Colombia

El Juego 3 de las Finales de la NBA 2026 entre los Knicks y los Spurs se disputará el lunes 8 de junio a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el Madison Square Garden. La transmisión estará disponible a través de Prime Video y el NBA League Pass.