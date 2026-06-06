Shakira anunció a Ed Sheeran como invitado para uno de sus próximos conciertos en Estados Unidos: “Me acaba de confirmar”

La cantante anunció que el británico estará en uno de sus dos conciertos en la Gran Manzana, en el regreso de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' a Estados Unidos - crédito @shakira/Instagram

Shakira ya cuenta los días para la reanudación de Las mujeres ya no lloran World Tour, ahora en los Estados Unidos con una serie de fechas en arenas que coincidirán con la celebración del Mundial, e igualmente harán de calentamiento para su espectáculo de medio tiempo, donde compartirá tarima con Madonna y BTS.

De a pocos, la colombiana va revelando detalles de estas presentaciones, y como ya sucedió durante su paso por el país en 2025, tendrá artistas invitados en varios de sus conciertos. Así lo confirmó en sus historias de Instagram, revelando que, para una de sus dos fechas en Nueva York (Brooklyn, por efectos promocionales) los días 20 y 21 de julio, contará con la participación del artista inglés Ed Sheeran.

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“¡Dios mío!, Ed Sheeran me acaba de confirmar que va a actuar en uno de mis shows de Nueva York, y vamos a actuar juntos en una de esas canciones que creo que van a amar. Creo que no puede haber nada mejor que eso. Los veo en Nueva York. Gracias, Ed”, expresó la artista en la grabación.

A lo largo de los últimos años, ambos artistas han desarrollado una amistad y una relación profesional fructífera. Entre las mayores manifestaciones de lo anterior se incluye la invitación de Shakira a Sheeran para que participara en su versión renovada de Hips Don’t Lie en 2025, en la que también se sumó Beéle. Adicionalmente, la colombiana confirmó que el británico coescribió Dai Dai, tema que figura entre las canciones oficiales del Mundial 2026 y en el que también se sumó el nigeriano Burna Boy.

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Shakira reveló las principales razones por las que tomó la decisión de trabajar con Ed Sheeran y Beéle - crédito @shakiranechile/IG

Sin embargo, Shakira dejó en el aire la inquietud de si participará en un tema nuevo, o alguno de los ya mencionados.

Así seguirán las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Con la histórica presentación de Shakira en la playa de Copacabana el pasado 2 de mayo, se reanudó su gira mundial, que en el inicio de 2026 contó con una serie de fechas en Norte y Centroamérica.

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En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

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Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovechará su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, compartiendo tarima con Madonna y BTS.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

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A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)