Colombia

Petro señaló a Abelardo de la Espriella de haber sido “amigo político” de Mancuso y lo relacionó con compra de votos: “Sirviente arrodillado”

El presidente aseguró que hay “fuerzas oscuras” en Estados Unidos que no persiguen a los presuntos compradores de votos porque “ayudan” al candidato de la derecha

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El presidente Gustavo Petro aseguró que Abelardo de la Espriella no conoce Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP
El presidente Gustavo Petro aseguró que Abelardo de la Espriella no conoce Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

El presidente Gustavo Petro hizo señalamientos en contra del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, en una publicación en X en la que respondió a declaraciones del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara.

En diálogo con El Meridiano, el mandatario departamental rechazó un pronunciamiento del jefe de Estado en Montería, asegurando que centró una parte del discurso en el paramilitarismo y no mencionó la violencia ejercida por la guerrilla. Al respecto, el presidente Petro aseguró que la “élite blanca y terrateniente de Montería” se unió con “la mafia” y perpetraron una masacre en Córdoba.

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En consecuencia, pidió al gobernador reconocer ese “error histórico” y afirmó que su deber es permitir que la ciudadanía de Córdoba tome decisiones sobre su territorio. Según explicó, fue por eso que inició negociaciones de paz con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y lo designó “gestor de paz”.

Abelardo de la Espriella negó haber sido amigo de Salvatore Mancuso - crédito Migración Colombia/Europa Press
Abelardo de la Espriella negó haber sido amigo de Salvatore Mancuso - crédito Migración Colombia/Europa Press

Acusaciones contra Abelardo de la Espriella

En su crítica, involucró al candidato De la Espriella, al asegurar, sin pruebas, que fue “amigo político” del excomandante del grupo paramilitar. El aspirante reveló en su momento que conoció al criminal durante su infancia, cuando vivió en Montería, pero negó haber tenido algún tipo de cercanía con él.

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Pese a ello, el jefe de Estado afirma que fueron amigos. “Mancuso fue amigo político de Abelardo, y Abelardo, como Uribe lo traicionó cuando quiso hacer la paz que nació en su corazón, como a todo colombiano guerrero le nace, que es mejor cuidar la hija y el amor y ver la belleza de su tierra, y morir tranquilo viendo a sus nietos y la belleza de su tierra, que ponerse, como mercenario, a matar colombianos solo porque los riquillos del Poblado y Rionegro en el sur de Medellín, o de Chapinero alto que quieren exportar cocaína y quedarse con la tierra fértil para pasear a sus novias hermosas”, señaló.

De igual manera, afirmó que el gobernador de Córdoba estaría a favor de Abelardo de la Espriella y lo acusó de querer que el “error histórico” del paramilitarismo se repita en el departamento. Advirtió que los “señores feudales” de Córdoba deben convertirse en hombres “de verdad, decentes y sin sangre en las manos”.

El presidente Gustavo Petro respondió al gobernador de Córdona e hizo señalamientos contra Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro respondió al gobernador de Córdona e hizo señalamientos contra Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

De igual manera, aseguró que el aspirante presidencial no es de Córdoba, pese a que se crió en Montería. Indicó que es de la localidad de Chapinero alto de Bogotá y que vivió en Estados Unidos. Adicionalmente, dijo que, aunque De la Espriella quiere llegar a la Presidencia de Colombia, en realidad desconoce el país. “Y no lee libros de filosofía, que es la base real del derecho y por eso no sabe ni de justicia ni de Colombia ni de Córdoba, ni del Caribe”, aseveró.

Asimismo, afirmó que el candidato alcanzó algunos apoyos gracias a una presunta compra de votos que, según advirtió, no fue suficiente para garantizar su triunfo en el Caribe colombiano. “No le funcionó la compra de votos con dineros de Netanyahu y del narcotraficante Hernández expresidente de Honduras, un squifo en Latinoamérica”, precisó.

El presidente dijo que los compradores de votos ahora están bajo la lupa de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que hay políticos interesados en incluirlos en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro.

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El presidente Petro aseguró que Abelardo de la Espriella contó con la ayuda de compradores de votos - crédito Lina Gasca/Colprensa

Sin embargo, aseguró que hay compradores de votos que no serán incluidos en ese listado –en el que él mismo fue añadido en octubre de 2025– debido a su supuesta alianza con Abelardo de la Espriella. “La justicia demostró que compran votos pero las fuerzas oscuras que hay entre los gringos no los ponen en la lista porque ayudan a su sirviente arrodillado, el señor Abelardo”, añadió.

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