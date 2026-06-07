Abelardo de la Espriella reveló que tiene el respaldo de los presidentes de Honduras y Paraguay: “Trabajaremos juntos”

Los jefes de Estado de Honduras y Paraguay expresaron su respaldo al candidato presidencial colombiano en una conversación por videollamada - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El candidato presidencial de Colombia Abelardo de la Espriella reveló que cuenta con el apoyo del presidente de Paraguay, Santiago Peña, y con el de Honduras, Nasry Asfura. A través de una publicación en su cuenta de X, expresó su agradecimiento a los jefes de Estado por respaldar su candidatura.

“Gracias, queridos presidentes, por su respaldo y confianza. Trabajaremos juntos para consolidar una alianza firme en defensa de nuestros países, de la libertad, de la democracia y de toda Hispanoamérica. El futuro de nuestra región se construye con unidad, cooperación y determinación”, escribió en la red social.

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El candidato Abelardo de la Espriella expresó su agradecimiento a los presidentes de Honduras y Paraguay por su respaldo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El aspirante de la derecha compartió un video en el que muestra dos videollamadas que sostuvo con ambos jefes de Estado, en las que hablaron sobre las elecciones presidenciales que se aproximan (21 de junio), en las que el también abogado se enfrentará al candidato de la izquierda Iván Cepeda Castro.

En el diálogo que tuvo con el presidente de Honduras, desde el saludo quedó claro que el mandatario respalda la candidatura de De la Espriella. Nasry Asfura repitió el eslogan del candidato: “firme por la patria” y aseguró que espera que gane en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

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El aspirante agradeció al presidente hondureño su apoyo y afirmó que, si llega a ser elegido jefe de Estado en Colombia, buscará retomar las relaciones con su país. “Gracias, presidente. Usted no sabe lo feliz que me hace poder compartir este período con usted como presidente de Honduras, porque vamos a retomar esa relación histórica que han tenido Colombia y Honduras en cooperación contra el crimen, comercio internacional, entrenamiento aquí de las fuerzas militares de Honduras en Colombia, como ha ocurrido en el pasado, querido presidente”, dijo.

Abelardo de la Espriella aseguró que quiere estrechar lazos con Paraguay y Honduras - crédito Lina Gasca/Colprensa

De igual manera, advirtió que, estando en campaña, ha tenido que garantizar su seguridad y la de su familia debido a escenarios de riesgo a los que se enfrenta. Señaló como responsable de ese peligro a la “izquierda radical”.

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El mandatario de Honduras respondió con un mensaje de aliento. “Vamos a luchar, vamos para adelante. Hemos sido dos países hermanados y vos y yo lo vamos a demostrar y lo vamos a hacer más fuerte”, indicó.

Por otro lado, el jefe de Estado de Paraguay expresó su apoyo a De la Espriella en otra videollamada en la que se le vio portando la camiseta de la selección paraguaya.

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El presidente Nasry Asfura, de Honduras, repitió el eslogan de Abelardo de la Espriella para confirmar su apoyo: "firme por la patria" - crédito Presidencia de Honduras

El candidato presidencial colombiano resaltó el hecho de que tuviera puesta esa prenda de vestir porque él también llevaba puesta la camiserta de la selección Colombia, la cual ha utilizado en varios de sus eventos de campaña, causando controversia.

“Imagínese que me prohibieron usarla. No hay ninguna posibilidad de que la deje de usar”, le contó el aspirante al jefe de Estado.

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Santiago Peña, por su parte, afirmó estar entusiasmado por las elecciones en Colombia y aseguró que espera que De la Espriella gane, para poder trabajar de manera conjunta.

“Realmente estoy siguiendo muy de cerca cómo te está yendo a vos y a ese país, al cual le tengo un cariño enorme, que es Colombia, y con ganas de que el pueblo colombiano elija bien y que podamos trabajar juntos, Abelardo”, precisó.

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró que quiere adelantar una agenda de integración con De la Espriella - crédito Cesar Olmedo/Reuters

Según Peña, un tema clave que espera poder abordar con el candidato colombiano es la seguridad y la defensa ante el crimen organizado transnacional. Aseguró que espera ver una Colombia “fuerte” que también sea capaz de defender a América Latina.

“Realmente te digo, tengo unas ganas enormes, Abelardo, de poder trabajar contigo, de poder llevar adelante una agenda de integración (...). Aquí desde Paraguay va a encontrar a un amigo, a un compañero”, expresó el mandatario paraguayo.

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