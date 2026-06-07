Esta es la millonaria recompensa que ofrecen las autoridades por responsables del crimen del periodista Cristian Herrera

Las autoridades ofrecen 100 millones de pesos por quien dé información que resulte en la captura del sicario que asesinó a Herrera - crédito @60segundosco/X

Las autoridades de Norte de Santander ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita capturar al responsable del asesinato del periodista Cristian Herrera.

El comunicador fue atacado con arma de fuego a plena luz del día en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, frente a su familia, cuando llegaba a su vivienda tras cumplir con compromisos laborales. Herrera recibió al menos seis impactos de bala y, aunque fue trasladado a un centro hospitalario, falleció por la gravedad de las heridas.

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El secretario de Seguridad del departamento, George Quintero, confirmó que “se está ofreciendo entre la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander, hasta 100 millones de pesos por información que logre la captura de estas personas que cometieron este hecho lamentable con la libertad de prensa”.

Desde la Policía Metropolitana de Cúcuta se ratificó la suma: “El homicidio del periodista Cristian Herrera no es un hecho más de sangre en la ciudad de Cúcuta. La Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de San José de Cúcuta y todas las capacidades de la Policía Nacional serán desplegadas para capturar a los delincuentes que asesinaron al periodista Cristian Herrera”.

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El periodista fue asesinado frente a miembros de su familia cuando salía de una unidad residencial de Cúcuta - crédito captura de pantalla @AbadColorado/X y Gobernación del Norte de Santander

Por su parte, desde la Gobernación de Norte de Santander se emitió un nuevo comunicado en el que se expresó que “no pueden haber más violencia ni más muertos acá, especialmente en el gremio de los periodistas”.

“Nosotros nos solidarizamos con sus familias, con todos sus compañeros y estamos trabajando mancomunadamente con nuestra Policía Nacional, con el ejército y con nuestra fiscalía. Decimos no a la violencia en Norte de Santander y especialmente en Cúcuta”.

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Incluso, el gobernador del departamento, William Villamizar Laguado, emitió un comunicado oficial en los canales digitales de la institución en el que aseguró que puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación “toda la capacidad institucional de la Gobernación para contribuir al esclarecimiento de este asesinato y a la identificación y judicialización de los responsables. Exigimos resultados”.

Cristian Herrera estaba con algunos familiares cuando fue abordado por un sicario que abrió fuego en su contra - crédito @60segundosco/X

Por su parte, desde la Alcaldía de Cúcuta también se repudió el crimen. La investigación sigue en curso mientras las autoridades piden la colaboración ciudadana para esclarecer el caso y asegurar la captura de los responsables.

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El último mensaje del periodista en sus redes sociales, minutos antes de ser asesinado

En sus redes sociales, especialmente en X, quedaron los reportes y mensajes informativos del comunicador social, que en sus últimos días reportó operativos de extinción de dominio contra políticos del departamento involucrados en hechos criminales. De la misma manera, escribió sobre influencias políticas en sicariatos.

No obstante, su último mensaje fue este, publicado sobre el mediodía del sábado, 6 de junio de 2026:

“#UnDato. A un recién elegido Senador de Norte de Santnder que iba para Estados Unidos le dañaron el viaje, porque le cancelaron la visa y le tocó cambiar de planes. Lo peor es que la Fiscalía le tendría orden de trabajo para extinción de dominio. ¡Todo por una condena!. Suenan las sirenas (sic)“, escribió.

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Este fue el último mensaje que publicó el periodista Cristian Becerra en su cuenta de X - crédito @chherrera76/X

Cristian Herrera es el sexagésimo sexto líder social asesinado en Colombia, en 2026

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que el periodista Cristian Herrera se convirtió en el líder social número 66 asesinado en Colombia durante 2026.

Herrera, reconocido por su labor en defensa de los derechos humanos y su trabajo como corresponsal y miembro de la junta directiva de la FLIP en Norte de Santander, documentó y visibilizó durante años la situación del Catatumbo, además de denunciar hechos de corrupción y crimen organizado en la región.

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Cristian Becerra es el líder social 66 asesinado en Colombia - crédito Indepaz

Desde Indepaz se resaltó que el periodista había recibido amenazas y presiones por parte de grupos armados, presuntamente relacionadas con su ejercicio periodístico.

De acuerdo con alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, el municipio de San José de Cúcuta enfrenta un riesgo permanente de violaciones a los derechos humanos debido a la presencia y accionar de estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo, ELN, Frente 33 Bloque Magdalena Medio, Rastrojos, Los Pelusos y bandas locales.

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