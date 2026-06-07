Colombia

Petro le echó flores a Claudia López por criticar una propuesta Abelardo de la Espriella: “La mujer libre que admiré”

El candidato presidencial aseguró que quiere implementar un “Plan Colombia 2″ y restablecer las bases americanas en el país. La exalcaldesa aseguró que es una “constituyente” problemática

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El presidente Petro aseguró que Claudia López está defendiendo la libertad y rechazando el fascismo - crédito Sebastian Barros/Europa Press y Prensa Claudia López
El presidente Petro aseguró que Claudia López está defendiendo la libertad y rechazando el fascismo - crédito Sebastian Barros/Europa Press y Prensa Claudia López

La excandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá Claudia López criticó una propuesta del aspirante a la Presidencia Abelardo de la Espriella, relacionada con la implementación de un “Plan Colombia 2″ y la restitución de las bases americanas en el país. De acuerdo con la exmandataria local, la iniciativa del también abogado puede considerarse una “constituyente” que, a su juicio, serviría para no “dejar un solo derecho e institución de la Constitución del 91 en pie”.

La Constituyente de la derecha abelartrumpista viene aplastante. De defender las instituciones y la autonomía del Banco de la República pasaron a proponer acabarlo, borrar las reformas y derechos sociales y volvernos una republiqueta gringa”, señaló López en X.

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Desde el punto de vista de la exaspirante presidencial, De la Espriella estaría proponiendo una “constituyente” peor que la que en su momento impulsó el presidente Gustavo Petro, de la cual ya desistió. “Está terminando víctima de su propio invento”, señaló la exalcaldesa, refiriéndose al mandatario.

La excandidata presidencial Claudia López Hernández criticó propuestas de Abelardo de la Espriella sobre "bases americanas" en Colombia - crédito @ClaudiaLopez/X
La excandidata presidencial Claudia López Hernández criticó propuestas de Abelardo de la Espriella sobre "bases americanas" en Colombia - crédito @ClaudiaLopez/X

El comentario del presidente Petro sobre la postura de Claudia López

El jefe de Estado reaccionó a las declaraciones de Claudia López y expresó su respaldo a su postura política con respecto a las iniciativas que expuso el candidato Abelardo de la Espriella. En una larga publicación en X, recordó, primero, que su relación política con la exmandatario ha sido complicada y la comparó con las relaciones que, a su juicio, suelen tener los hombres y las mujeres.

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Mi relación política con Claudia López, como en general es la relación de los hombres con las mujeres, es una relación dialéctica que hay que comprender si hay amor, contradictoria siempre, pero es lo que permite el fluir esplendoroso de la vida humana, mi relación política con Claudia ha sido muy difícil, lo he dicho públicamente”, indicó el presidente en la red social.

Sin embargo, recalcó que, ahora, la excandidata se muestra como una persona “verdaderamente liberal” que está tomando una posición en defensa de la libertad y en contra del fascismo y de la esclavitud. Recordó que dicha esclavitud puede hacerse efectiva a través de las tierras, el fracking o la minería ilegal. Sin embargo, aclaró que suele comenzar con el dominio de las personas.

La cumbre entre el presidente de la República y la alcaldesa de Bogotá se llevó a cabo en el Salón Estrategia de la Casa de Nariño. Presidencia (Juan Diego Cano)
Gustavo Petro aseguró que en su momento admiró a Claudia López - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Siempre la esclavitud comienza sobre el dominio abusador del cuerpo humano y sus deseos que deben ser libres, ahí está la batalla principal del ser humano”, añadió, advirtiendo que eso estaría pasando en Antioquia.

Así las cosas, afirmó que está de acuerdo con la postura de Claudia López con respecto al proyecto político, con tinte americano, que respalda y propone Abelardo de la Espriella. Aseguró que es una mujer libre que no se coloca “al servicio del fascismo”.

Vuelvo a ver a Claudia, la mujer libre que admiré. Es la hora de las y los libertarios cuando suenan las cadenas de la esclavitud y de la muerte avanzando sobre los cuerpos y las almas del pueblo colombiano”, indicó.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a comentario de Claudia López y aseguró que es una mujer libre a la cual admiró en su momento - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro reaccionó a comentario de Claudia López y aseguró que es una mujer libre a la cual admiró en su momento - crédito @petrogustavo/X

En su reflexión mencionó a Simón Bolívar, el libertador, y a Manuelita Saenz, política y militar ecuatoriana, con el fin de dar peso a su explicación sobre la libertad de la ciudadanía. Desde su perpectiva, esa libertad es “el totem fundamental de la sociedad colombiana”.

“Nos los dijo Garibaldi cuando vino a morir en Latinoamérica desde sus batallas en Italia, con sus camisas rojas luchando de a caballo por la libertad, aquí Garibaldi (revolucionario y exdiputado del Reino de Italia) nos buscó y nos dejó su bandera porque quiso morir en libertad y lejos del poder de la corrupción que mata las ideas y la vida. Los espectros de la muerte sobre el corazón del mundo deben ser derrotados”, aseguró el primer mandatario.

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