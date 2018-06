Un joven indio fanático de Lionel Messi se suicidó tras la derrota de Argentina contra Croacia

Dinu Alex dejó una nota y desapareció de su casa. La policía halló su cuerpo dos días después en un río en el suroeste del país. "Ya no queda nada para mí en este mundo, me voy, mi Dios del fútbol me decepcionó", escribió