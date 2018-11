"Yo que trabajaba en radio y debía estar en la emisora a las cinco de la mañana, si no hubiera tenido carro no llegaba. En la madrugada y en la noche no hay servicio de transporte público de ningún tipo por la inseguridad. No podíamos llevar a los niños a parques públicos, era un robo seguro. Y los carros eran poralizados para que no se viera desde afuera qué había dentro, porque te rompían el vidrio. Aun así, no se podía usar el celular en el carro", agrega Alejandro.