Pero el sarampión no es el único reflejo de la crisis de salud de Venezuela que se ha visto en Colombia. La OPS confirmó la reaparición de la difteria en el vecino país, tras 20 años. Desde julio de 2016 y hasta este año, han reportado 969 casos que han dejado 113 víctimas. A Colombia ya llegó el primero, aunque el Ministerio de Salud ha aclarado que no se trata de un caso autóctono, pues desde hace 15 años no se presenta uno en territorio nacional.