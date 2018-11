Para contener el desastre, cientos de trabajadores se arriesgan en la presa para que logre su altura máxima y el proyecto continúe su curso sin causar estrago. De todas formas, expertos han manifestado que este año no empezaría a funcionar la hidroeléctrica como estaba previsto, y que, con los daños causados en máquinas, se necesitaría otra inversión multimillonaria para finalizarlo en no menos de un año. Mientras tanto, EPM no se ha referido al tema, y tampoco a explicado por qué no se siguió el diseño inicial.