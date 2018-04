Unas semanas después, estoy en Nueva York. Primero compro en FAO Schwarz, tal vez la mejor juguetería del mundo, un trencito de dos mil dólares para el niño, como el que yo siempre quise tener. Luego, me voy caminando por la Quinta Avenida, buscando un obsequio realmente útil para su padre, que ya tiene quien le compre corbatas y que, además, ya posee avioncitos, botecitos, tractorcitos, autito de James Bond y jirafitas a granel. Al pasar frente a un escaparate con artículos eléctricos poco comunes, me detengo. Entro al almacén y, tras estudiar la oferta de productos, observo a los árabes que manejan el lugar: tienen, sin discusión alguna, cara de ser hombres de negocios. Pregunto a quien parece ser el administrador si sabe de algún sitio donde se puedan comprar equipos

para interceptar teléfonos. En otro país, claro. ¡Not in America, Dios me libre! Sonríe, y me pregunta que como de cuántas líneas estaríamos hablando. Me lo llevo a un lado, y le digo que de todo el edificio del secret service de un país tropical, porque amo al líder de la resistencia, que aspira a ser presidente; tiene muchos enemigos y necesita protegerse de ellos y de la

oposición. Me dice que un ángel como yo no podría apreciar lo que él tiene. Respondo que yo no, pero nuestro movimiento sí. Pregunta si podrían pagar cincuenta mil dólares. Digo que claro. ¿Y… doscientos mil dólares? Digo que también. ¿Y unos seiscientos mil dólares…? Digo que obviamente, pero

para cifras de esas dimensiones, sí estaríamos hablando de productos diversos de alta tecnología. Llama a quien parece ser su padre y dueño del negocio y le dice, mordiéndose las uñas, unas cuantas frases terminadas en una palabra que suena como «Watergate» en árabe. Ambos sonríen radiantes y yo lo hago de manera apreciativa. Miran hacia los lados y, luego,

me invitan a pasar a la parte de atrás. Me informan que ellos tienen acceso a todo tipo de equipos desechados por el FBI e incluso por el Pentágono. Primero con frases cuidadosamente medidas, y luego con manifiesto entusiasmo, me van contando que están en capacidad de ofrecernos cosas como un maletín para descifrar un millón de códigos en docenas de diomas, gafas y telescopios para ver de noche, y unas ventosas que se colocan en la pared y sirven para escuchar las conversaciones de la habitación de al lado, en un hotel, por ejemplo. Pero, ante todo, un equipo para interceptar mil líneas telefónicas simultáneamente —que hubiera sido el sueño de la campaña de reelección de Richard Nixon, y que cuesta un millón de

dólares— y otros que garantizan la no intercepción telefónica. Pero, primero, quieren saber si la resistencia tiene dinero en efectivo. Como sé perfectamente que el único problema del «movimiento» es el exceso de liquidez en territorio americano, respondo con sonrisa cinematográfica que ese tipo de cosas sí las maneja el secretario de nuestro líder, porque yo solo

pasaba por ahí para comprar un espejito eléctrico de aumento. Les digo que en un par de días se pondrán en contacto con ellos, y vuelo al hotel para llamar a Pablo.