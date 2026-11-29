Gustavo Petro, enojado porque le retiraron su retrato de la Casa de Nariño, estalló contra la paternidad del presidente Abelardo de la Espriella (@afelipejimeno/X)

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El expresidente Gustavo Petro calificó al mandatario Abelardo de la Espriella como “mal padre” durante su intervención pública en Barrancabermeja (Santander), el sábado 28 de noviembre de 2026, declaración tras la cual usuarios en redes sociales recordaron las afirmaciones que el propio ex jefe de Estado hizo en 2023 sobre la crianza de su primogénito, Nicolás Petro Burgos.

Los señalamientos de Gustavo Petro ocurrieron en medio de una jornada con militantes y congresistas del Pacto Histórico en el puerto petrolero, escenario en el que cuestionó el video divulgado por De la Espriella en la Casa de Nariño, donde recorre junto a sus hijos el ‘hall’ de expresidentes sin que aparezca el retrato oficial de su antecesor.

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Al referirse al recorrido del actual presidente por la sede de Gobierno y al espacio vacío en el salón de los exmandatarios, Gustavo Petro expresó: “No sé si se dio cuenta, no se dio cuenta con su hijo. Mala enseñanza, mal padre, eso sí lo digo yo. Que, o era un niño que iba ahí, no sé. No sé si él ha reconocido a todos sus hijos, pero los tiene”

“Y en su andar por el pasillo de la Casa de Nariño, pasó por donde debería estar mi retrato, porque fui presidente de Colombia; nadie ha dicho lo contrario”, dijo el líder del Pacto Histórico.

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El video se difundió la noche del viernes 27 de noviembre de 2026, mismo día que Petro hizo el anuncio (@MariaPazGaviria/X)

“No vine, no vine de cuna de ricos. Mi papá y mi familia han sido trabajadores, han ganado su vida de salario, nunca se han robado un peso; yo tampoco me he robado un peso. Y a ellos no les gusta, porque no los invité a hacer CVY -expresión colombiana ‘¿cómo voy yo?’- en los grandes negocios del país. Y menos de los recursos de Ecopetrol. 80 años ha existido la oligarquía colombiana robándose el petróleo de Ecopetrol”, agregó el expresidente en su crítica.

El exmandatario cuestionó que De la Espriella enseñara las instalaciones de la Casa de Nariño a sus hijos tras retirar su cuadro de la galería de expresidentes, hecho que Petro interpretó (de acuerdo con su post posterior en X) como un intento por suprimir su paso por la Presidencia.

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Las polémicas declaraciones de Gustavo Petro que le siguen sacando factura

Tras la difusión de estas palabras, ciudadanos y usuarios de plataformas digitales hicieron alusión a la entrevista publicada el 12 de marzo de 2023 por la revista Cambio, realizada por el periodista Daniel Coronell cuando Petro ejercía la Presidencia de la República y enfrentaba el escándalo por las denuncias de Day Vásquez contra Nicolás Petro Burgos.

Las declaraciones de Gustavo Petro en Barrancabermeja reabrieron la discusión sobre su relación con Nicolás Petro (@afelipejimeno/X)

Pues la Fiscalía General de la Nación mantiene una investigación abierta contra el hijo del expresidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, porque al parecer recibió dinero ilegal durante la campaña presidencial de su papá en 2022, ingresos que no se sustentaban con su salario como diputado del Atlántico.

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En aquella conversación, al ser interrogado sobre su vínculo con su primogénito y los valores recibidos durante su formación, Petro explicó que, tras separarse de Katia Burgos durante su militancia en el M-19, su paso por prisión y la clandestinidad, no compartió la infancia ni la juventud con él, al declarar en X: “Él se crió en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crié, esa es la realidad”.

Gustavo Petro negó haber estado en la crianza de su primogénito, Nicolás, tras el escándalo por presuntos dineros ilícitos en 2023 (@petrogustavo/X)

Meses después, el 29 de julio de 2023, Nicolás Petro fue capturado y, tras recibir libertad condicional en agosto de ese año, afirmó en entrevista con la revista Semana el 5 de agosto de 2023 que “no se iba a inmolar por su padre”, declaración incorporada como elemento probatorio en su proceso penal.

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Es por eso que, en medio de esas diferencias retóricas de Gustavo Petro, en redes sociales se burlaron de sus palabras, al cuestionar la moralidad que tenía para hablar de la paternidad de Abelardo de la Espriella, cuando el caso de su primogénito estuvo tan expuesto.

En redes recuerdan las declaraciones pasadas de Gustavo Petro sobre la crianza con su hijo Nicolás Petro, luego de sus cuestionamientos sobre la paternidad de De la Espriella (@german_ricaurte/X)