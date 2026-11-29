María Fernanda Cabal aseguró que con la posible elección de Santiago Abascal como presidente de Gobierno de España mejoraría la seguriadad del país (Colprensa - Jorge Gil/Europa Press)

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España está a pocas horas de celebrar las elecciones generales anticipadas, las cuales fueron adelantadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En los comicios, los ciudadanos definirán por voto la conformación de las Cortes Generales, parlamento bicameral compuesto por el Congreso de Diputados y el Senado.

España se rige por un sistema parlamentario, por lo que la responsabilidad de escoger a un nuevo presidente de Gobierno recae precisamente en los parlamentarios que sean elegidos por los ciudadanos en las urnas. Según Cadena Ser, de España, los partidos políticos y líderes que figuran como principales contendientes de cara a las elecciones generales y a la selección de un presidente de Gobierno son:

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Frente Amplio (izquierda progresista): Ada Colau

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) (centroizquierda y socialdemócrata): Pedro Sánchez

Partido Popular (PP) (centroderecha): Alberto Núñez Feijóo

VOX (derecha radical): Santiago Abascal

María Fernanda Cabal mostró su apoyo a Santiago Abascal

Santiago Abascal es el líder del partido VOX en España (Eva Manez/Reuters)

El proceso electoral español resuena en Colombia, donde algunos políticos han dejado ver su postura con respecto a los candidatos y candidatas. Entre las personas que se han pronunciado al respecto está la excongresista del partido Centro Democrático, de la derecha, María Fernanda Cabal.

En una publicación en su cuenta de X, la exlegisladora, que ahora es militante del Partido Republicano, una colectividad conservadora, dio a conocer su respaldo al candidato Santiago Abascal. En el mensaje que compartió, Cabal aseguró que la posibilidad de que el aspirante llegue a ser el presidente de Gobierno equivaldría a dejar a un lado un modelo socialista que, a su juicio, fue implementado por Pedro Sánchez.

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“¡Mañana votan los españoles! Desde Colombia, mi abrazo a Santiago Abascal y a quienes levantan con orgullo la bandera de España. Después de ocho años de Sánchez, que la Madre Patria se sacuda el socialismo y recupere el sentido común. ¡Vamos, Vox! ¡Viva España!”, señaló la excongresista y excandidata presidencial colombiana.

María Fernanda Cabal mostró su respaldo al candidato español Santiago Abascal (@MariaFdaCabal/X)

La exsenadora compartió en sus redes otro mensaje de apoyo a Abascal, en el que indicó que el candidato representa la posibilidad de que haya soluciones a ciertas problemáticas que aquejan a la sociedad española, como la inseguridad y la falta de ingresos.

“Que se pueda salir a la calle sin miedo y que el sueldo alcance para llegar a fin de mes. Eso es sentido común. Desde Colombia, mi apoyo a @Santi_ABASCAL y a @vox_es. ¡Un abrazo a la Madre Patria y que viva España!”, señaló.

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María Fernanda Cabal mostró su respaldo al candidato español Santiago Abascal y al partido VOX (@MariaFdaCabal/X)

Santiago Abascal cuenta con otro respaldo representativo en Colombia: el del presidente Abelardo de la Espriella. En un video, el mandatario expresó su apoyo al candidato; lo calificó como un hombre coherente y que defiende los principios fundacionales.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que España se merece un presidente como Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL/X)

“En la vida y en la política, la coherencia es fundamental. Y cuando se defienden los valores y principios fundacionales, es precisamente la coherencia la que garantiza que esa defensa se haga como corresponde. A mi amigo Santiago Abascal, un hombre defensor de los principios y valores fundacionales, un hombre coherente como el que más, le deseo este próximo domingo la mejor de todas las suertes. Querido amigo, España se merece un presidente como tú. Hoy más que nunca estoy firme por España y firme por la patria”, señaló el jefe de Estado colombiano.

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El aspirante español agradeció la expresión de apoyo del mandatario de Colombia. “Gracias a mi amigo y presidente de Colombia por su respaldo”, precisó Abascal en su cuenta de X.

Santiago Abascal agradeció el apoyo de Abelardo de la Espriella (@Santi_ABASCAL/X)

Sin embargo, en el país político colombiano también hay quienes no están de acuerdo con la postura política y lo que representa Santiago Abascal en España. Una de esas personas es Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que comentó la publicación de Abascal en la red social con una crítica.

El exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo se refirió a las elecciones en España (@CarlosCarrilloA/X)

“Que lo sepa el pueblo español: En apenas 100 días, el fascismo ya ha hecho retroceder notablemente a Colombia. Gracias a @ABDELAESPRIELLA el peso colombiano es la moneda más devaluada del continente; regresaron los coches bomba, los apagones por atentados terroristas, ha perseguido a los medios de comunicación, ha pisoteado el estado de derecho, ha militarizado el discurso para poner a los militares por encima de las autoridades civiles, incluso posa armado mientras camina entre cadáveres exhibidos como trofeos. ¡Colombia regresa a sus días más oscuros!”, señaló.

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