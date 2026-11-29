El piloto Sergio Pérez vivió el Show Run de la CDMX previo al Gran Premio de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, provocó críticas e indignación tras preguntar a George Russell y Lando Norris si Qatar era más peligroso que México o Brasil.

Su comentario no quedó desapercibido y ha generado una ola de críticas en el país por comparar la seguridad de Qatar con México y Brasil. La frase quedó registrada por las cámaras de televisión posterior a la clasificación del Gran Premio de la Fórmula Uno.

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Ben Sulayem se acercó a George Russell, ganador de la pole position, y a la Lando Norris, tercero en la parrilla para hacer el siguiente cuestionamiento. “¿Qué es más peligroso, estar aquí o estar en México o Brasil?”.

Por supuesto que ninguno de los dos quiso responder a la pregunta del dirigente emiratí. Russell mostró una sonrisa incómoda mientras se llevaba una mano al rostro. Por su parte, Lando Norris bajó la mirada y se alejó de la conversación.

El cronista de la Fórmula Uno dio su postura tras declaración de Mohammed Ben Sulayem (Luis Manuel López )

El encuentro se volvió viral y generó múltiples cuestionamientos en redes sociales tanto de la afición mexicana como de voces autorizadas, entre ellas la de Memo Rojas, expiloto nacional de carreras de resistencia, quien exige una disculpa por parte dirigente.

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Pese a sus polémicas declaraciones de Mohammed Ben Sulayem, la carrera en Qatar se mantiene en pie pese a que su realización había sido revisada por las tensiones y el conflicto en Oriente Medio.

La Fórmula 1 mantuvo sus fechas de Qatar y Abu Dhabi tras preocupación en la seguridad

Realizó una pregunta incómoda que causa indignación en México y Brasil. REUTERS/Mohammed Salem

La pregunta del presidente de la FIA se produjo en un año en el que la agenda de la Fórmula Uno en Medio Oriente estuvo bajo observación. Las competencias en Baréin y Arabia Saudita fueron canceladas en el mes de abril por razones de seguridad.

Durante varios meses, las carreras en Qatar y Abu Dhabi también estuvieron sujetas a evaluación por los conflictos derivados en la guerra por Oriente Medio. La FIA y Fórmula Uno contemplaron alternativas si las condiciones impedían viajar a la región.

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Finalmente, ambas sedes se mantuvieron en el programa oficial para el cierre de la campaña. Ben Sulayem había defendido la continuidad de las pruebas al sostener que la Federación no enviaría a sus trabajadores ni a los competidores a un sitio que considerara inseguro.

La polémica se intensificó porque Ben Sulayem defendió la realización del Gran Premio de Qatar mientras utilizó a México y Brasil como punto de comparación en materia de seguridad. Ambos países recibieron a la Fórmula Uno en este mes noviembre, con carreras de alta convocatoria en Ciudad de México y São Paulo respectivamente.

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México y Brasil quedan incluidos en polémica comparación de seguridad por el presidente de la FIA

Ceremonia previa al Gran Premio de la Ciudad de México. (Cortesía México GP)

La pregunta del dirigente, Mohammed Ben Sulayem, no incluyó acusaciones concretas ni detalles sobre algún riesgo específico en México o Brasil. Aun así, relacionó a ambas naciones con una discusión de seguridad que tenía como origen la incertidumbre alrededor de la carrera en Qatar.

El cuestionamiento del dirigente fue formulado mientras se debatía la continuidad del Gran Premio de Qatar a causa de los acontecimientos en la zona de Medio Oriente. La FIA no ha emitido alguna explicación pública sobre el episodio que tiene a su presidente en el ojo del huracán.

El Circuito Internacional de Lusail recibió a la Fórmula Uno para la vigésimo segunda ronda previa al cierre de año en Abu Dhabi. El Gran Premio de Qatar se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre en punto de las 10:00 a.m. (tiempo de México).

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Noel León consigue el tercer lugar en la sprint de Fórmula 2

Finalizó tercero en la carrera Sprint de Lusail (Fórmula 2)

En otro orden de idas, el piloto mexicano, Noel León, subió al pódium de triunfadores en la carrera sprint de la Fórmula 2 disputada hoy en Lusail, Qatar. El representante de Campus Racing terminó tercero en la antesala del Gran Premio de Qatar.

León resistió la presión en las últimas vueltas y sumó puntos en la penúltima fecha de la temporada. La victoria fue para el británico Martinius Stenshorne, de Rodin Motorsport, seguido por el paraguayo Joshua Dürksen, de Invicta Racing.

El resultado llevó a Noel León al quinto puesto del campeonato de pilotos de la Fórmula 2, con 139 puntos, además de aportar unidades para que Campos Racing conserve el liderato de constructores. La actividad de Fórmula 2 continuará con la carrera principal en Qatar; el regiomontano arrancará P5.

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