La respuesta de Miller Soto, vocero del Gobierno nacional, fue a través de su red social X (Colprensa)

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Francia Márquez, exvicepresidenta de la República, anunció el miércoles 25 de noviembre de 2026 que un juzgado admitió a trámite la tutela que presentó contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) y ordenó una medida cautelar para frenar el desmonte de su esquema de seguridad, que la entidad tenía previsto.

Al respecto, el Gobierno nacional respondió, a través de su vocero Miller Soto, que la exvicepresidenta no quedará sin protección y afirmó que su esquema de seguridad será objeto de una actualización.

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“¡Paren de mentir! A la señora Francia Márquez NO se le está dejando sin protección. Se actualiza su esquema a su condición de exvicepresidenta”, señaló Soto a través de X.

Y agregó: “El esquema de ella como vicepresidente en ejercicio nos cuesta un poco más de MIL MILLONES mensuales. El esquema que Francia Márquez rechaza costaría 600 MILLONES al mes”.