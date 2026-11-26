"Mi papá estaba muy agradecido con el canal, pero nunca indagó mucho en el tema de los derechos de autor. Trabajó en la empresa durante 30 años y nunca vio un motivo para saber qué era lo que estaba pasando”, señaló Ana María (que levanta el dedo) junto a Luisa, en entrevista con 'Brava News' "(archivo Colprensa-@anagaitang/TT)

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La Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (Dnda) negó en primera instancia las pretensiones con las que Luisa Fernanda y Ana María Gaitán buscaban ser reconocidas como titulares individuales de los derechos patrimoniales de varias obras de su padre, el libretista Fernando Gaitán, entre ellas Yo soy Betty, la fea, Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe.

La decisión no definió si Gaitán cedió esos derechos a RCN Televisión ni estableció que el canal tenga la titularidad sobre las obras o autorización para explotarlas mediante plataformas de streaming.

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La Dnda concluyó que las demandantes no demostraron tener legitimación para reclamar, a título personal, los derechos patrimoniales que integran la herencia del autor.

El expediente todavía podría tener una nueva etapa, tal y como explicó a Ámbito Jurídico Cristian David Sarmiento, abogado especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho Privado, con énfasis en Propiedad Intelectual.

Todo por que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá tiene pendiente resolver una apelación relacionada con la contestación tardía de la demanda por parte de RCN Televisión S.A. y Radio Cadena Nacional SAS.

La demanda incluía ocho obras literarias y seis producciones audiovisuales

Las hijas del escritor presentaron la demanda en marzo de 2025. El proceso incluyó los derechos sobre ocho obras literarias atribuidas a Fernando Gaitán, entre las que se mencionan:

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Yo soy Betty, la fea

Ecomoda

Café con aroma de mujer

Hasta que la plata nos separe

Todos los novios de Laura

Que no muera el amor

María de los Guardias

Las hermanas Gaitán también reclamaron derechos relacionados con seis obras audiovisuales derivadas de esas producciones.

La pretensión incluía el reconocimiento del derecho de puesta a disposición, que permite autorizar o impedir el acceso del público a una obra desde el lugar y en el momento que cada usuario elija, como sucede en los servicios de streaming.

Las demandantes pidieron que se modificaran registros de derecho de autor, que se desconociera la titularidad de RCN y que se ordenara cesar la explotación de las producciones. Además, solicitaron que se les reconociera el ejercicio de los derechos morales de su padre.

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La DNDA no resolvió si Fernando Gaitán cedió sus derechos a RCN

La autoridad de derecho de autor dio por probado que Fernando Gaitán fue el autor de las obras y que Luisa Fernanda y Ana María Gaitán son sus hijas.

Sin embargo, determinó que no había pruebas de que los derechos patrimoniales les hubieran sido adjudicados tras el fallecimiento del libretista.

La Dnda señaló que la condición de heredero no equivale, por sí sola, a la titularidad individual sobre bienes determinados de la sucesión. Mientras no exista una partición y adjudicación de la herencia, los bienes permanecen dentro de una masa hereditaria.

Por esa razón, la entidad concluyó que las hijas podían actuar en beneficio de la comunidad hereditaria, pero no solicitar que se les declarara titulares individuales de los derechos patrimoniales, especialmente porque no son las únicas causahabientes del autor.

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La decisión se limitó a ese aspecto procesal. El jurista añadió que la Dnda no definió si hubo una cesión de derechos a favor de RCN, tampoco examinó si el canal puede explotar las obras en streaming ni se pronunció sobre la presunción de cesión en favor de productores audiovisuales.

Las hijas de Fernando Gaitán sí podrán ejercer algunos derechos morales

El fallo tuvo un resultado distinto frente a los derechos morales. La Dnda indicó que estos son personalísimos e intransferibles, aunque la legislación permite que el cónyuge y los herederos ejerzan algunos de ellos después de la muerte del autor.

La entidad declaró que las demandantes pueden ejercer, sin perjuicio de los demás causahabientes, los derechos de paternidad, integridad e ineditud sobre las ocho obras literarias de Fernando Gaitán.

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El derecho de paternidad protege el reconocimiento de la autoría de las obras. El de integridad busca impedir modificaciones que afecten su sentido o reputación. La ineditud se refiere a la facultad de decidir sobre la publicación de obras que no fueron divulgadas durante la vida del autor.

La Dnda negó el reconocimiento de la totalidad de los derechos morales, por lo que dejó por fuera los derechos de modificación y retracto. La sentencia tampoco ordenó el pago de costas.

La disputa surgió por ‘remakes’ y nuevas explotaciones de las obras

En entrevistas previas, las hijas de Gaitán señalaron que comenzaron a revisar los contratos y las formas de explotación de las obras después de la muerte de su padre, ocurrida en 2019.

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Ana María afirmó en diálogo con Brava News que las nuevas versiones de Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe introdujeron cambios en personajes e historias que, a su juicio, afectaban el legado del escritor.

Por su parte, Luisa sostuvo que los contratos revisados por la familia autorizaban determinados usos de las obras, pero no implicaban una cesión de los derechos patrimoniales.

La defensa de las demandantes también cuestionó la distribución de contenidos relacionados con Yo soy Betty, la fea a través de plataformas digitales.

Esos asuntos de fondo no fueron resueltos en la sentencia anticipada de la Dnda.

La continuación del litigio dependerá de las decisiones judiciales que se adopten sobre los recursos pendientes y de las acciones que puedan promover los causahabientes en representación de la sucesión de Fernando Gaitán.

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