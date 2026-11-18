La carrera 70 de Medellín ocupó el puesto 27 en la selección de las 28 calles más atractivas del mundo elaborada por Time Out. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La carrera 70 de Medellín ocupó el puesto 27 en la selección de las 28 calles más atractivas del mundo en 2026 y fue la única representante de Colombia, gracias a una vida nocturna que combina bares, fondas, música latina, gastronomía y las reuniones de hinchas antes de los partidos en el estadio Atanasio Girardot, según el más reciente ranking de Time Out.

La vía, conocida como “La 70”, se encuentra en el sector Laureles-Estadio, en la capital antioqueña. Aunque el crecimiento del turismo impulsó la llegada de tiendas de recuerdos y comercios orientados a los visitantes, los residentes aún acuden al lugar para comer, bailar, encontrarse y seguir el fútbol.

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La clasificación incluyó destinos de Asia, Europa, América, África y Oceanía. Song Wat Road, en Bangkok, encabezó el ranking, seguida por Golborne Road, en Londres; Fernández de Enciso, en Buenos Aires; Vaasankatu, en Helsinki, y Neil Road, en Singapur.

La lista de 28 calles y la presencia latinoamericana

La 70 quedó por encima de Corniche des Almadies, en Dakar, Senegal, que cerró el listado. Las otras calles latinoamericanas seleccionadas fueron Fernández de Enciso, en Buenos Aires; Beco do Bragança, en Río de Janeiro; y Calle Alejandro Cárdenas, en Puerto Escondido, México.

El listado de Time Out la situó como la única vía colombiana dentro de una selección internacional de 28, encabezada por Song Wat Road en Bangkok y cerrada por Corniche des Almadies en Dakar. (steph&andrestravel/TikTok)

La nómina también incluyó Boulevard Saint-Laurent, en Montreal; Upper Lascar Row, en Hong Kong; Rua do Forno do Tijolo, en Lisboa; Beach Street, en George Town; Karl-Heine-Strasse, en Leipzig; East Passyunk Avenue, en Filadelfia; y Sanjo-dori, en Kyoto.

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Entre las restantes aparecen Wilshire Boulevard, en Los Ángeles; Chang Moi Road, en Chiang Mai; Ząbkowska Street, en Varsovia; Atlantic Avenue, en Nueva York; York Road, en Birmingham; Ebenezer Place, en Adelaida; Florida Road, en Durban; Yuyuan Lu, en Shanghái; Heol Maengwyn, en Machynlleth; Mutrah Corniche, en Mascate; Ward Avenue, en Sídney y Oyafuko Street, en Fukuoka.

La revista reunió las recomendaciones de editores y expertos locales para evaluar gastronomía, bebidas, comercios, vida nocturna, actividad callejera, comunidad y negocios independientes. Grace Beard, editora de Time Out, explicó a CNN Travel que una calle atractiva es aquella donde los residentes quieren pasar su tiempo, con establecimientos, eventos o festivales propios que no se encuentran en otros sectores de la ciudad.

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La 70 concentra la identidad nocturna y futbolera de Medellín

La revista Time Out consultó a editores y expertos locales para evaluar aspectos como la vida nocturna, la gastronomía y la comunidad. (Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona)

La inclusión de la carrera 70 en el ranking se explica, ante todo, por una dinámica que se intensifica alrededor del estadio Atanasio Girardot. En los días de partido, aficionados, vecinos y visitantes ocupan bares, restaurantes y fondas antes y después de los encuentros. El fútbol se suma a una actividad nocturna que permanece durante toda la semana y que distingue a este tramo de Laureles-Estadio dentro de Medellín.

La 70 reúne establecimientos de música tropical, cantinas, locales de comida colombiana y opciones caribeñas en pocas cuadras. Los fines de semana, la salsa, el vallenato y el reguetón acompañan los recorridos entre negocios, mientras las chivas, el aguardiente y las fondas hacen parte de una oferta asociada a las costumbres locales.

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La presencia de visitantes ha favorecido la apertura de comercios dirigidos al turismo, incluidas tiendas de recuerdos. Sin embargo, el uso cotidiano de la calle por parte de residentes continúa siendo uno de sus rasgos centrales. La vía funciona como punto de encuentro para comer, conversar, bailar y seguir la programación deportiva del sector.

Entre los lugares citados por la publicación figura Mondongo’s, donde son habituales las filas de personas que buscan platos tradicionales. A su alrededor conviven restaurantes, bares y espacios de rumba con públicos distintos, una combinación que permite que la actividad no dependa exclusivamente de los partidos en el estadio.

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El sector de Laureles-Estadio mantiene el uso cotidiano de sus espacios por parte de los residentes pese al avance de comercios para turistas. (Foto: Cortesía de Booking)

La música tiene un lugar propio en la experiencia de la carrera 70. Tíbiri Bar, ubicado en un espacio subterráneo, lleva cerca de 35 años vinculado a las noches de la zona y se especializa en salsa. Su programación convoca a personas que van a bailar y a quienes prefieren permanecer en los alrededores de una calle marcada por el sonido de los establecimientos.

Otro de los negocios mencionados es La Tienda de la 70, que ofrece música en vivo, artistas con disfraces, accesorios para los clientes y bebidas como el aguardiente. Estos formatos conviven con las fondas y con bares de larga trayectoria, en una oferta que articula prácticas locales con servicios para quienes llegan por primera vez a la ciudad.

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La posición 27 sitúa a la carrera 70 dentro de una selección internacional de 28 vías, pero el reconocimiento recae sobre una escena construida en el entorno inmediato: el tránsito de hinchas, las reuniones de amigos y la oferta de comida y baile. Para Time Out, esa conexión entre comunidad, negocios independientes y actividad en el espacio público fue determinante en la evaluación.