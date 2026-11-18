(Cristian Bayona/Colprensa-Policía Nacional)

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El ministro de Defensa, Jorge Mora, rompió en llanto al final del discurso que pronunció en la entrega de los Premios Excelencia Policial 2026 de la Corporación Matamoros al conocer que los hijos de un policía beneficiado con becas perdieron a su madre, también integrante de la institución, en un crimen atribuido a alias Primo Gay, capturado el sábado 14 de noviembre y enviado a la cárcel La Picota, en Bogotá.

Mora se apartó del protocolo tras enterarse de que el uniformado que recibió la ayuda para sus hijos el padre de otra integrante de la institución que quedó viuda producto del asesinato, y que es investigado dentro de los hechos que se le atribuyen a Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay.

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La Corporación Matamoros brinda respaldo a militares y policías heridos, a familiares de uniformados fallecidos y a personas con discapacidad adquirida en actos del servicio.

Uno de sus programas, Hijos de Honor, otorga becas escolares a hijos de integrantes de la fuerza pública que murieron durante el cumplimiento de sus funciones.

El ataque contra un helicóptero en Amalfi dejó 13 policías muertos

Entre los casos asociados a la trayectoria criminal que se investiga contra alias Primo Gay está el ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia.

El hecho, ocurrido el 21 de agosto de 2025, dejó 13 uniformados muertos y cuatro heridos.

Entre las víctimas estuvo el mayor Francisco Javier Merchán Granados, piloto de la aeronave, y esposo de la mayor Adriana Pinzón, a quien se recuerda por el video que se viralizó en redes sociales durante la honras fúnebres de su compañero de vida.

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El oficial fue recordado en actos institucionales posteriores en homenaje a los policías asesinados durante el ataque.

El piloto de la Policía Nacional, oriundo de Mongua, Boyacá, alcanzó a pedir auxilio por radio antes de que la aeronave fuera derribada.

El ataque fue atribuido a las disidencias lideradas por alias Calarcá.

Merchán tenía 35 años y llevaba 15 años en la institución cuando transmitió el mensaje: “Ayúdenme no me dejen morir, mis hijas me necesitan”.

El oficial tenía dos hijas, una bebé de seis meses y una niña de nueve años.

Cuando fue localizado, llevaba sobre el pecho la fotografía de su esposa y sus hijas, guardada en su celular. La asistencia médica llegó tarde y murió antes de ser trasladado a un hospital.

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Su hermano Jorge lo describió como un hombre alegre, servicial y comprometido con su trabajo.

Merchán soñaba desde niño con ser piloto de la Policía, participó en operaciones contra el narcotráfico y siguió una tradición familiar: su padre fue policía y su hermana también perteneció a la institución.

Por todo lo anterior, Mora afirmó en el evento que las ayudas entregadas a las familias afectadas representan una forma de acompañamiento ante las consecuencias de la violencia.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la judicialización de alias Primo Gay y con las indagaciones por los hechos que se le atribuyen.