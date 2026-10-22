Jeff Goldblum a los 74: la rutina de 45 minutos que combina fuerza, cardio y estiramientos

Jeff Goldblum sostiene una rutina diaria de ejercicios de 45 minutos a los 74 años (REUTERS/Dylan Martinez)

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Jeff Goldblum remite de inmediato al Dr. Ian Malcolm, el matemático carismático y excéntrico de Jurassic Park especializado en la teoría del caos. El actor estadounidense cumple 74 años este jueves 22 de octubre y conserva una rutina orientada al cuidado físico. Este año llegó a contar que cada mañana realiza 45 minutos de ejercicio, con una combinación de cardio, pesas y estiramientos.

El actor, reconocido también por La mosca y por interpretar al Mago de Oz en la saga Wicked, reserva ese entrenamiento para antes de que comience la jornada con su familia. Su método no parte de una preparación deportiva profesional ni de un plan centrado en desarrollar grandes volúmenes musculares. La clave está en una práctica breve, repetida a diario y adaptada a sus prioridades actuales: mover todo el cuerpo, elevar las pulsaciones y conservar fuerza y movilidad.

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Según contó en diálogo con GQ, Goldblum suele levantarse a las 5 para entrenar en su casa o, cuando viaja, en el gimnasio disponible. Después sigue con su rutina cotidiana: prepara el desayuno, comparte tiempo con sus hijos y los lleva al colegio.

La sesión empieza con cardio para activar el cuerpo

El actor inicia su entrenamiento matutino a las cinco de la mañana para compartir el resto del día con sus hijos (REUTERS/Daniel Cole)

El primer tramo del entrenamiento de Goldblum está dedicado a la cinta de correr. Ese momento funciona como calentamiento y como una primera instancia de trabajo cardiovascular antes de pasar a los ejercicios de fuerza.

La elección del cardio al comienzo responde a una lógica simple: aumentar la temperatura corporal, poner en marcha la circulación y preparar músculos y articulaciones para la exigencia posterior. En su caso, la carrera o la caminata rápida no ocupan toda la sesión, sino que forman parte de un circuito más amplio.

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El actor también incorpora una segunda tanda aeróbica hacia el final de los 45 minutos. De esa manera, la rutina tiene dos bloques de cardio, uno al inicio y otro antes de los estiramientos, con el entrenamiento de fuerza en el medio.

La estructura se sostiene en tres etapas: calentamiento cardiovascular, circuito de pesas y cierre con movilidad. Esa combinación le permite concentrar distintas capacidades físicas en menos de una hora, sin dividir cada día en grupos musculares aislados.

La sesión física divide el trabajo cardiovascular en dos bloques sobre la cinta de correr (REUTERS/Temilade Adelaja)

Pesas libres y máquinas para trabajar todos los grupos musculares

Después del cardio inicial, Goldblum realiza un circuito con pesas libres y máquinas. Su objetivo no es repetir el esquema de culturismo que practicó durante otras etapas de su vida, cuando separaba el trabajo de piernas, pecho u otras zonas del cuerpo según el día.

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Con el paso de los años, modificó ese enfoque. Ahora privilegia ejercicios que involucren varios grupos musculares y que le permitan completar una sesión integral en poco tiempo. La rutina puede incluir movimientos de empuje, tracción, piernas y zona media, siempre con una carga que se ajuste a las posibilidades de cada jornada.

El entrenamiento de fuerza es uno de los pilares de su constancia. Goldblum prioriza conservar la fuerza funcional antes que perseguir un cambio estético puntual. Ese criterio resulta importante para sostener tareas cotidianas, mantener estabilidad y reducir la pérdida de masa muscular que puede aparecer con la edad.

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El circuito de pesas prioriza la fuerza funcional sobre el volumen muscular mediante ejercicios globales (REUTERS/Amanda Perobelli)

El actor ha explicado que le gusta entrenar con rapidez, sin extender innecesariamente los descansos entre ejercicios. La intensidad, sin embargo, no equivale a improvisar ni a buscar agotamiento extremo. Su sesión está diseñada para ser eficiente y, sobre todo, sostenible todos los días.

Los estiramientos cierran una rutina enfocada en la movilidad

El último componente de su entrenamiento son los estiramientos. Tras el bloque de pesas y el segundo tramo de cardio, dedica unos minutos a aflojar el cuerpo y recuperar movilidad.

Esta parte de la rutina cobra relevancia en un programa que se repite con frecuencia. Los estiramientos pueden ayudar a disminuir la sensación de rigidez después del esfuerzo y a mantener un rango de movimiento adecuado en articulaciones como hombros, caderas y tobillos.

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El intérprete suma caminatas cotidianas y partidos de tenis a su actividad física semanal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La movilidad completa el plan de 45 minutos y evita que el entrenamiento quede limitado a levantar peso o correr. En lugar de enfocarse en una sola cualidad física, el actor reúne resistencia cardiovascular, fuerza y flexibilidad dentro de una misma práctica matutina.

Más allá de ese esquema fijo, Goldblum intenta caminar lo suficiente durante el resto del día. También disfruta del tenis y ha compartido ese deporte con sus hijos, aunque reconoce que no siempre puede incorporarlo a su agenda con la misma regularidad que el gimnasio.

La constancia organiza el entrenamiento antes de la vida familiar

La elección de las 5 de la mañana tiene un motivo práctico. Goldblum busca entrenar antes de que se despierten los demás integrantes de su familia y así liberar el resto de la jornada para sus compromisos laborales y personales.

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El actor fue padre por primera vez en 2015 y tuvo a su segundo hijo dos años después. Desde entonces, la organización del tiempo adquirió otra dimensión. Entrenar temprano le permite sostener una actividad que considera importante sin desplazar el tiempo destinado a sus hijos.

La perspectiva del actor frente al paso del tiempo descarta las metas estéticas del pasado para conservar la vitalidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su caso muestra que el elemento central de una rutina no siempre es la complejidad. La regularidad de una sesión breve puede ser más útil que un plan ambicioso que resulta difícil de mantener. Goldblum entrena todos los días, incluso durante los viajes, y adapta el lugar sin abandonar la estructura general.

La alimentación también forma parte de su enfoque. Tras el rodaje de Wicked, adoptó una dieta pescetariana y redujo el consumo de carne y aves. Además, procura limitar el alcohol, los alimentos fritos, los dulces y otros productos ultraprocesados, mientras prioriza frutas, verduras y cereales integrales.

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En paralelo con esos hábitos, el actor sostiene una mirada más serena sobre el envejecimiento. Para Goldblum, la edad dejó de ser una preocupación central. Su objetivo no es replicar el físico de otra etapa, sino mantenerse activo, fuerte y disponible para su trabajo, su familia y sus intereses personales.