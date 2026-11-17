La respuesta de Rosalía no le gusta a Rafael en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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La fiesta organizada en honor al pequeño Lucas continúa acaparando buena parte de las tramas de Valle Salvaje. Lo que debería ser una celebración familiar amenaza con convertirse en un acontecimiento lleno de secretos, tensiones y revelaciones inesperadas. Mientras don Hernando mueve los hilos para conseguir sus objetivos, varios habitantes de la Casa Grande empiezan a cuestionar sus decisiones. El episodio del miércoles 18 de noviembre estará marcado por el enfrentamiento entre el marqués y su hija, los acercamientos entre Rafael y Rosalía y un nuevo movimiento para desenmascarar a Genaro.

Para entender cómo se ha llegado a esta situación, hay que recordar lo sucedido estos días. El lunes, Manuela vivió con angustia los preparativos de la celebración, convencida de que su padre aprovecharía la presencia de los invitados para anunciar su compromiso con Alejo. Sin embargo, las palabras de Braulio durante un encuentro en el bosque le hicieron comprender que no tenía por qué sacrificar su felicidad para satisfacer los deseos de los demás. Paralelamente, Alejo empezó a cuestionar las decisiones del marqués y el engaño de Enriqueta sobre el molino quedó en una situación delicada después de que el notario exigiera conocer al supuesto representante de Dámaso.

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El martes, Hernando volvió a involucrar a Francisco en los preparativos de la fiesta, aunque sus verdaderas intenciones siguen siendo un misterio. Mientras Leonor intentaba que Rosalía no se dejase llevar por sus sentimientos hacia Rafael, Victoria y Mercedes reprochaban a Enriqueta haberlas arrastrado a un negocio que podría tener consecuencias legales. Pero la noticia más importante llegó de Manuela, que decidió enfrentarse a su padre y comunicarle que no piensa contraer matrimonio con Alejo.

Hernando trata de volver a acercarse a su hija sin éxito en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 526 del miércoles 18 de noviembre

En el capítulo del miércoles, la celebración de Lucas volverá a propiciar encuentros inesperados. Rosalía recibe con cierta inquietud una noticia sobre el programa de la fiesta: habrá baile. La joven no tiene demasiada experiencia en este tipo de acontecimientos y teme quedar en evidencia ante los asistentes. Por eso, decide recurrir a Rafael, que termina ofreciéndose para enseñarle los pasos necesarios.

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El duque se convierte así en su improvisado profesor y ambos comienzan a practicar juntos. Este tiempo compartido permite que vuelvan a estrecharse sus vínculos, mientras Rosalía descubre una faceta diferente de Rafael. La cercanía entre ambos no pasa desapercibida y podría alimentar todavía más las esperanzas de la joven, pese a los consejos que ha recibido de Leonor.

Mucho más complicado será el ambiente entre el marqués y su hija. Después de conocer la negativa de Manuela a casarse con Alejo, don Hernando intenta recuperar la buena sintonía con ella. Sin embargo, sus acercamientos no consiguen el resultado que esperaba y la conversación termina convirtiéndose en un nuevo enfrentamiento.

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Hernando planea anunciar la boda de su hija en 'Valle Salvaje' (RTVE).

El padre pierde la paciencia y exige a la joven que obedezca sus órdenes. Su reacción deja claro que no contempla la posibilidad de que Manuela decida libremente sobre su futuro. La muchacha, que había comenzado a reunir fuerzas para plantar cara a su familia, vuelve a sentirse acorralada por la actitud autoritaria del marqués. La influencia de Braulio será fundamental para que no abandone su propósito.

Alejo sospecha de los planes de su padre y Genaro, contra la espada y la pared

Las maniobras de Hernando tampoco pasan desapercibidas para Alejo. El joven descubre que tanto el marqués como Francisco parecen estar ocultándole información relacionada con la celebración. Sus sospechas aumentan y decide acudir directamente al mayordomo para averiguar qué están preparando realmente.

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A estas preguntas se suman las de José Luis, que también quiere conocer los detalles de la lista de invitados y las decisiones que se están tomando para organizar el acontecimiento. El antiguo duque no parece dispuesto a quedarse al margen mientras Hernando continúa actuando sin ofrecer explicaciones.

Luisa y Alejo deciden exprimir el momento en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Por último, Atanasio encuentra una oportunidad para avanzar en sus propios intereses. El secretario propone que Genaro participe en el servicio durante la fiesta, una decisión que podría tener consecuencias importantes. Su razonamiento es que entre los numerosos asistentes podría encontrarse alguien capaz de reconocer al joven y confirmar su verdadera identidad.

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De esta manera, la celebración de Lucas podría convertirse en el escenario perfecto para desenmascarar a Genaro como comisario de la Santa Inquisición. Una revelación que pondría en una situación comprometida a quienes han intentado protegerlo y que amenaza con alterar todavía más la tranquilidad de la Casa Grande.