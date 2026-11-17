Luis Miguel Paterson Sepúlveda fue asesinado con arma de fuego en el barrio La Princesa de Cartagena. (Robinson Paterson/Facebook)

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La muerte de Luis Miguel Paterson Sepúlveda, exjugador de Real Cartagena y formado en las divisiones menores de Atlético Nacional, es investigada por las autoridades de Cartagena. El hombre, de 32 años, fue asesinado con arma de fuego la noche del domingo 15 de noviembre en el barrio La Princesa.

Según la Policía Metropolitana de Cartagena, el ataque ocurrió hacia las 8:10 p. m. cuando Paterson estaba en una vía pública y un hombre lo interceptó y le disparó. Luego fue llevado a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas.

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La inspección técnica del cuerpo quedó a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). Las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector y recogen testimonios para identificar al responsable y determinar las circunstancias del homicidio.

La investigación continúa sin que se conozcan públicamente hipótesis sobre el móvil del crimen. La familia de Luis Miguel Paterson Sepúlveda espera avances que permitan esclarecer lo sucedido.

Paterson tuvo un recorrido por el fútbol colombiano y centroamericano

Un hombre interceptó al exjugador en la vía pública hacia las ocho y diez de la noche. (Robinson Paterson/Facebook)

Nacido en Cartagena el 17 de agosto de 1994, Paterson se vinculó al fútbol desde niño en escuelas de formación. Más adelante integró las categorías inferiores de Atlético Nacional, en Medellín.

El delantero alcanzó a jugar en Real Cartagena, club de su ciudad, con el que debutó como profesional en 2012 y tuvo participación entre 2012 y 2013, según los antecedentes conocidos. También pasó por el Chinandega, equipo de Nicaragua, durante 2016.

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Su trayectoria estuvo marcada además por el acompañamiento a su hermano menor, Robinson Ricardo Paterson Sepúlveda, delantero cartagenero conocido como “El Búfalo”. Robinson desarrolla su carrera en Nicaragua, después de pasos por el fútbol argentino y por San Marcos FC.

Robinson Paterson despidió a su hermano en redes sociales

Tras confirmarse el homicidio, Robinson publicó un mensaje para recordar a su hermano mayor y el respaldo que recibió de él desde su infancia. “Gracias por todo mi amigo, mi hermano, mi sangre. Lo fuiste todo para mí”, escribió.

Robinson Paterson publicó un mensaje en redes sociales para despedir a su hermano mayor. (Robinson Paterson/Facebook)

El jugador añadió que Luis Miguel le enseñó a jugar y lo protegió durante su crecimiento. “Me enseñaste como jugar, como pelear, me cuidaste de la calle de los que me rodeaban me cuidabas como tu perla más preciada, me amaste más que a nadie, dabas tu vida por mí, peleamos, nos perdonamos nos amábamos más que a nadie, son tantos pero tantos hermoso recuerdo a tu lado, que sigo creyendo que estás conmigo y no te has ido solo me acuesto cierro los ojos me imagino tu hermosa sonrisa, tu carisma esa voz que me hacía reír de oreja a oreja, y puedo seguir creciendo y tú me veías todavía como ese hermano pequeño ” bobina “ (sic)”, señaló el jugador

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“No pensé que la vida te fuese quitado de la vida mía ni de los tuyos tan rapido solo le agradezco a Dios por todo lo bueno y lo malo, pero ashhhh que dolor Luis Miguel lo mas hermoso de mi vida lo que mas amo se me fue, te ame y te amare por el resto de mi vida, vuela vuela lo mas alto mi angel (sic)”, añadió Paterson.

El atacante debutó como profesional con Real Cartagena en 2012 y militó en el club Chinandega de Nicaragua en 2016. (Robinson Paterson/Facebook)

Por su parte, el delantero Roger Martínez también se pronunció en redes sociales y envió un mensaje de solidad a amigos y familiares que apenas se enteraron de la trágica noticia. “Vuela alto, mi hermano. Nos duele mucho tu partida a los que alguna vez compartimos contigo”, señaló el futbolista colombiano, quien envió un mensaje de fortaleza a los que compartieron los últimos años de vida de Paterson.

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Las diligencias de la Sijín continuarán para establecer la identidad del atacante y las causas del asesinato.