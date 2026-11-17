El festejo forma parte de la programación que impulsa el área de Arte y Cultura del campus, encargada de coordinar actividades artísticas y culturales dirigidas a la comunidad estudiantil y a sus familias durante todo el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tecnológico de Monterrey, a través de su campus Ciudad de México (Tec CCM), realizará el 20 de noviembre una edición de Fiestas Tec, el evento navideño gratuito que la institución organiza cada año en distintos campus del país. La actividad, de entrada libre para el público en general, incluirá una verbena navideña, el show del Cascanueces y el tradicional encendido del árbol de Navidad, según informó la cuenta arteycultura_ccm en redes sociales.

El festejo forma parte de la programación que impulsa el área de Arte y Cultura del campus, encargada de coordinar actividades artísticas y culturales dirigidas a la comunidad estudiantil y a sus familias durante todo el año.

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Fiestas Navideñas en el Tec (Instagram)

Horarios y sedes dentro del campus

La verbena navideña se desarrollará de 15.00 a 19.00 horas en el pasillo frente a BiblioTEC, donde los asistentes podrán recorrer distintos stands dentro del campus.

El Cascanueces Show tendrá cinco funciones a lo largo de la jornada: 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 y 20:00 horas, todas en la Explanada TEC.

El cierre de la noche llegará con el encendido del árbol de Navidad, programado para las 19:30 horas, también en la Explanada TEC. La convocatoria difundida por arteycultura_ccm invita a asistir “con tu familia y amigos” para vivir la Navidad “en comunidad”.

El evento se trata de un evento navideño que el Tecnológico de Monterrey realiza en distintos campus del país durante noviembre y diciembre, con actividades como verbenas, espectáculos artísticos y el encendido de un árbol de Navidad. En Tec CCM, la edición de este año se realizará el 20 de noviembre y es de acceso gratuito para toda la comunidad.

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Un cartel del Tecnológico de Monterrey anuncia los horarios de las actividades navideñas del 20 de noviembre, que incluyen una verbena, presentaciones del Cascanueces y el encendido del árbol. (Tec de Monterrey Campus Ciudad de México)

El campus está al sur de la ciudad, cerca de Periférico y Miramontes

El Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, se ubica en la zona de Coapa, en Tlalpan. Se puede llegar en automóvil por Anillo Periférico o Prolongación Canal de Miramontes; quienes usen transporte público pueden descender en la parada Anillo Periférico–Tec de Monterrey, situada a unos cinco minutos a pie. El campus cuenta con estacionamiento abierto al público.

El área de Arte y Cultura y su actividad reciente

El departamento de Arte y Cultura del Tecnológico de Monterrey se define, en la propia plataforma institucional Conecta, como el espacio encargado de “la expresión cultural y artística de la Comunidad Tec”. A través de este canal, la institución difunde de manera regular noticias sobre festivales, talleres y presentaciones organizadas en sus distintos campus.

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En las semanas previas a Fiestas Tec, el área registró otras actividades relacionadas con el calendario cultural del Tec. Entre ellas, destacó la participación de alumnos de Tec CCM en el festival de cine de la institución, donde presentaron un total de 12 historias, de acuerdo con la cobertura publicada por Conecta.

Ese mismo festival tuvo una nota de seguimiento bajo el título “Corte y queda: ellos ganaron el festival de cine del Tec 2026”, publicada el 13 de noviembre, que dio a conocer a los ganadores de la edición de este año.

Arte y Cultura también documentó celebraciones del Día de Muertos en otros campus del sistema Tec, como las realizadas en PrepaTec Santa Anita en Guadalajara, en los campus de Obregón y Navojoa, y en PrepaTec Guadalajara, todas registradas en octubre y noviembre.

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La Semana de la Cultura y los talleres de danza

De manera paralela a la organización de Fiestas Tec, el área de Arte y Cultura desarrolló la 62 Semana de la Cultura, que incluyó presentaciones finales de los Talleres de Danza del campus.

Según la programación publicada en la plataforma de boletos Goliiive, estas presentaciones se realizaron los días 13 y 14 de noviembre en la Carpa de Eventos del Jardín Aulas 2, con un costo de entrada de 70 pesos mexicanos.

Los talleres que se presentaron incluyeron Bailes de Salón y Salsa Prepa Tec, a cargo de la profesora Ericka Sandoval; Ballet y Danza Contemporánea Prepa Tec, dirigidos por Rocío Flores; Danza Folklórica Mexicana Prepa Tec, con Samantha Contreras; Danza Árabe Prepa Tec, impartida por Ariadna Orozco; y Danza Urbana Prepa Tec, a cargo de Xiadani Huerta.

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Estas presentaciones muestran que, antes de Fiestas Tec, la agenda cultural del campus ya incluía un ciclo de actividades artísticas abiertas a la venta de boletos para el público interesado.

Fiestas Tec, una tradición que se repite en distintos campus

El formato de Fiestas Tec no es exclusivo del campus Ciudad de México. De acuerdo con registros publicados por Conecta, la celebración se repite cada año, con variantes, en otros campus del sistema Tecnológico de Monterrey.

Un paisaje navideño lleno de nieve, luces festivas y árboles iluminados que capturan el espíritu de la temporada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Tec Puebla, por ejemplo, la edición de diciembre de 2022 incluyó una adaptación del ballet clásico El Cascanueces, del compositor Piotr Ilich Chaikovski, con la participación de las compañías de baile del campus y la orquesta de cámara dirigida por la profesora Rita Espinosa. La coordinación estuvo a cargo del área de Liderazgo y Formación Estudiantil (LiFE), en colaboración con grupos estudiantiles y mentores de éxito estudiantil. A esa presentación asistieron más de mil 700 personas, que después participaron en el tradicional encendido del árbol, acompañado de un espectáculo pirotécnico.

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En el campus Monterrey, el Estadio Borregos fue sede de la primera edición de Fiestas Tec registrada por la institución, un evento al que asistieron más de 10 mil personas entre comunidad Tec y público en general. Esa edición incluyó una pista de hielo instalada en el estacionamiento frente al estadio, además del encendido del árbol y distintas actividades navideñas.

En San Luis Potosí, la edición de 2023 de Fiestas Tec incluyó presentaciones de canto y baile organizadas por el área de LiFE, concursos para los alumnos y el tradicional encendido del árbol, como cierre del año dentro del campus.

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Estos antecedentes muestran que Fiestas Tec funciona como un formato replicado cada temporada decembrina en distintos campus del Tecnológico de Monterrey, con ajustes propios de cada sede: mientras algunos campus apuestan por espectáculos artísticos de mayor escala, como el ballet en Puebla, otros priorizan actividades recreativas masivas, como la pista de hielo en Monterrey.

En el caso de Tec CCM, la edición de este 20 de noviembre combina los elementos más característicos de la tradición: la verbena navideña como espacio de convivencia, el Cascanueces Show como referencia directa al ballet clásico que también se ha presentado en otros campus, y el encendido del árbol como cierre simbólico de la jornada.

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