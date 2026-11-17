Álvaro Puche, entrenador personal, da las claves para llegar a una forma física óptima (Álvaro Puchee Web)

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El entrenador personal Álvaro Puche Giménez sostiene que el entrenamiento de fuerza debe ocupar al menos dos sesiones semanales dentro de la actividad física de las personas mayores, con ejercicios orientados a preservar capacidades cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras o cargar objetos. Así lo comunica él mismo en un video publicado en su canal de YouTube con motivo del Día Internacional de la Persona Mayor el pasado 1 de octubre.

Puche detalla que la actividad aeróbica o acuática por sí sola no cubre todas las necesidades físicas que aparecen con el paso de los años. “Como experto en salud integral, como especialista en ejercicio físico, te digo que hay que ir siempre en búsqueda de lo óptimo”, afirma. De este modo, el preparador físico cuestiona los planes centrados únicamente en el trabajo cardiovascular. “Y lo óptimo está muy lejos de que va a ser nuestro ejercicio físico semanal o nuestra actividad física semanal en pura actividad en agua o en pura actividad aeróbica o cardiovascular”, señaló.

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Su propuesta incluye una frecuencia mínima: “Mínimo dos veces por semana hay que trabajar la fuerza y hay que trabajar la potencia muscular, porque precisamente eso es lo que somos más tendientes a perder a medida que avanza nuestra vida”.

Un grupo de adultos realiza una rutina de ejercicios aeróbicos de bajo impacto en una piscina cubierta, utilizando mancuernas acuáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios deben responder a las demandas de cada día

Si estás buscando una rutina que se adapte a tu cuerpo y edad, Puche explica que su estructura y diseño debe partir de acciones que una persona realiza fuera del gimnasio. “Te planteo un ejercicio de fuerza basado en la necesidad de las demandas físicas diarias”, resume el autor de ‘Entrenamiento de fuerza para personas mayores’.

Entre sus ejemplos, la sentadilla es el movimiento que potencia la autonomía básica. “Por ejemplo, tenemos necesidad de poder levantarnos de una silla. Hay que trabajar la sentadilla”, sentencia. También menciona el desplazamiento por escaleras, que requiere fuerza, estabilidad y control corporal. “Tenemos necesidad de poder subir escaleras y/o bajar escaleras. Hay que trabajar la zancada, hay que trabajar la estabilidad, hay que trabajar la fuerza del glúteo”, enumera Puche.

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De esta forma, el trabajo del tronco aparece, según el entrenador, como otro componente de la preparación física. “Tenemos la necesidad de tener una espalda funcional. ¿Cómo podemos tener una espalda funcional? Trabajando los músculos centrales del tronco”, indica. Puche vincula ese tipo de práctica con el cuidado de la espalda. “Si desarrollamos un ejercicio de fuerza basado en fortalecer los músculos centrales del tronco, eso nos va a dar una espalda sana como resultado”.

Álvaro Puche, entrenador personal, da las claves para llegar a una forma física óptima (YouTube)

El entrenamiento de hombros, añade, puede servir para acciones domésticas que exigen elevar y trasladar peso. “Necesitamos poder coger una caja o una bolsa de arroz y poder llevarla al último estante de la despensa. Necesitamos un hombro fuerte y funcional. Hay que trabajar el hombro”, sostiene con firmeza.

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La carga como preparación frente al sedentarismo

Igualmente, el entrenador personal critica la creencia de que el envejecimiento obliga a evitar cualquier carga física. “Uno de los dogmas más perpetuados en nuestra sociedad es que los cuerpos que envejecen deben protegerse de la carga”, escribe. Sin embargo, la realidad es bien diferente: “Lo cierto pasa más bien por hacer lo contrario: los cuerpos que envejecen deben estar preparados para ello”, afirma.

De este modo, el especialista presenta al entrenamiento de fuerza como una herramienta de prevención ante la pérdida de autonomía. “No es un riesgo impuesto al sistema. Es un riesgo eliminado del futuro”, subraya. Igualmente, compara esa práctica con la falta de movimiento. “Los riesgos asociados al comportamiento sedentario superan con creces a los del entrenamiento de fuerza”, asegura.

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Una mujer adulta descansa con una botella de agua tras completar una sesión de entrenamiento en un gimnasio iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutinas repetidas sin esfuerzo, “no sirven de mucho, por no decir de nada”

El entrenador personal advierte en este sentido la forma en la que se estructuran las rutinas, pues hacer un planning demasiado repetitivo en el que no se presta atención a la técnica o la intensidad ni la progresión puede no obtenerse el resultado esperado. Según ha explicado para la revista Telva, “la persona hace movimientos directamente por inercia”, señala. En ese sentido, se suele pensar que con ese “ejercicio cumplido” estamos obteniendo una mejoría. Pero, Puche insiste en que “no sirve de mucho, por no decir nada”.

Para el especialista, el entrenamiento de fuerza requiere un estímulo que obligue al cuerpo a adaptarse y que esté vinculado con un objetivo específico. Ese objetivo puede ser aumentar la masa muscular, reforzar las piernas, reducir la grasa corporal o mejorar una zona determinada. “Es muy importante darte cuenta de si puedes optimizar el trabajo, el esfuerzo, el tiempo y la energía que estás dedicando al objetivo”, sostiene.

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Así, recomienda ajustar la ejecución si aparecen molestias. En las elevaciones laterales, por ejemplo, propone reducir el recorrido cuando se carga demasiado el cuello y mantener la tensión en el hombro. “El mantenimiento del cual hablan muchas personas a partir de ciertas décadas no es ir a no perder, es ir a ganar”. Por lo que, en definitiva, “si llevamos meses haciendo lo mismo, rápidamente la fisiología se adapta. Hay que ir a más”, concluye.