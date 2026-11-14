México

Garbage recuerda su primera vez en México a horas de su show en el Zócalo: “Es el honor de nuestra vida tocar para ustedes esta noche”

La banda ya está lista para hacer vibrar a los capitalinos en la Plaza de la Constitución

Garbage
La banda publicó esta foto para recordar su primera vez en México, en 1996 (Ig/garbage)
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Garbage tocará esta noche de forma gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, 30 años después de su primer concierto en el país, que tuvo lugar en noviembre de 1996 en el Teatro Metropolitano. La presentación, organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, comenzará a las 20:00 horas y los accesos abren desde las 14:00.

La banda publicó este sábado en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en blanco y negro tomada frente al Teatro Metropolitano antes del soundcheck de aquella primera actuación. La imagen muestra a los cuatro integrantes originales —Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker y Butch Vig— en 1996.

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Garbage describió en Instagram su llegada a México en 1996 como el inicio de “un largo romance”

Garbage con Clara Brugada
Garbage con Clara Brugada ((x@CulturaCiudadMx))

En la publicación, la banda escribió: “Vinimos a la Ciudad de México por primera vez en noviembre de 1996 y nos enamoramos de inmediato. Tocamos en el Teatro Metropolitano y alguien nos tomó una foto afuera del teatro antes del soundcheck, nerviosos e inseguros”.

El texto continúa: “Cuatro raros de lugares chicos encontrándonos en una metrópolis enorme, bulliciosa y apasionada. Lo recuerdo como si fuera ayer. No podíamos creer que hubiera un público para nuestra música en un lugar así. Fue el comienzo de un largo romance”.

La publicación superó los 5.087 “me gusta” y recibió 204 comentarios en las primeras horas tras su publicación. La banda cerró el texto con la frase: “Es el honor de nuestra vida tocar para ustedes esta noche”.

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Clara Brugada recibió a Garbage el viernes 13 y convocó al Zócalo con la frase “no tiene boleto, tiene pueblo”

Garbage con Clara Brugada
Garbage con Clara Brugada ((X@CulturaCiudadMx))

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, recibió a los integrantes de Garbage el viernes 13 de noviembre, un día antes del concierto. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó el encuentro a través de sus redes sociales.

Durante el acto, Clara Brugada Molina destacó la figura de Shirley Manson por representar, según dijo, “la rebeldía y la defensa de los derechos de las mujeres y la diversidad”. La mandataria extendió la invitación a los habitantes y visitantes de la capital con estas palabras: “El Zócalo no tiene boleto, tiene pueblo”.

Clara Brugada Molina agregó que los músicos tocarán “con todo su corazón” para la Ciudad de México. La Secretaría de Cultura confirmó la participación del evento el 16 de octubre pasado, cuando la mandataria también difundió la convocatoria a través de sus redes sociales.

Shirley Manson tomó la palabra durante el encuentro y señaló que Garbage está “profundamente agradecida” por la invitación y el recibimiento. La vocalista subrayó que México fue el primer país fuera del lugar de origen de la banda en abrirles las puertas, en referencia a la gira de 1996.

Garbage publica en 2025 su octavo álbum de estudio tras 30 años de carrera

Presentándose en el Teatro Royal Center en marzo, esta legendaria banda promete revival rockero con una selección única de su repertorio - crédito Cortesía
crédito Cortesía

La banda formada en Madison, Wisconsin, en 1993 ha mantenido su alineación original sin cambios desde su fundación. Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker y Butch Vig llevan más de tres décadas grabando y tocando juntos, algo inusual en el rock alternativo de los años noventa.

El 30 de mayo de 2025, Garbage publicó Let All That We Imagine Be the Light, su octavo álbum de estudio, editado a través de Stunvolume bajo licencia exclusiva de Infectious Music, división de BMG Rights Management. El disco salió al mercado exactamente 30 años después del debut homónimo de la banda, publicado en 1995.

Ese primer álbum vendió más de cuatro millones de copias en todo el mundo y obtuvo la certificación de doble platino en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Entre sus sencillos más difundidos figuraron “Stupid Girl” y “Only Happy When It Rains”. El segundo disco, Version 2.0 (1998), llegó al número uno en el UK Albums Chart y recibió dos nominaciones al Premio Grammy.

La banda acumuló más de 17 millones de álbumes vendidos en su carrera

Fotografía en blanco y negro de cuatro personas vestidas de negro de pie sobre la orilla mojada frente al mar
La vocalista Shirley Manson y los demás integrantes del grupo Garbage posan vestidos de negro a la orilla del mar. (Captura de pantalla/Imagen ilustrativa)

Garbage atravesó un hiato prolongado tras la gira del cuarto álbum Bleed Like Me (2005), que alcanzó el número cuatro en el Billboard 200 de Estados Unidos, su posición más alta en ese listado hasta entonces. La banda retomó actividades en 2011 y lanzó Not Your Kind of People (2012) de forma independiente, seguido de Strange Little Birds (2016) y No Gods No Masters (2021).

En agosto de 2024, Garbage se presentó en el Festival Hera HSBC de la Ciudad de México, antes de terminar la mezcla y masterización del octavo álbum. Esa visita marcó el regreso de la banda al país once meses antes del concierto de esta noche en el Zócalo.

Vig, además de baterista y cofundador de Garbage, es productor de larga trayectoria. Entre sus trabajos más conocidos en ese rol figura Nevermind (1991), el segundo álbum de Nirvana. Erikson y Vig habían tocado juntos en la banda Spooner antes de fundar Garbage junto a Steve Marker.

La vocalista Shirley Manson, oriunda de Edimburgo, Escocia, se incorporó al grupo en agosto de 1994 tras ser convocada por Steve Marker, quien la descubrió a través del video de “Suffocate Me”, sencillo de su banda anterior, Angelfish. Manson se mudó desde Edimburgo a Madison para grabar el disco debut.

La apertura de accesos peatonales al Zócalo capitalino para el concierto de esta noche está prevista desde las 14:00 horas.

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