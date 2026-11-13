Jimmy Vásquez lanzó críticas contra excompañeros y jurados de ‘MasterChef’ por situación que lo hizo sentir incómodo: “El demonio de los realities”

Jimmy Vásquez criticó a Nicolás, Belén y Claudia Bahamón tras su salida de MasterChef (cortesía Canal RCN )

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El actor y director Jimmy Vásquez fue eliminado recientemente de MasterChef Celebrity, luego de presentar un plato que no fue del agrado del jurado, dejándolo por fuera y abriendo el paso al top 10 de edición 2026.

Tras su eliminación, Vásquez cuestionó en entrevista con Infobae Colombia las dinámicas que, según dijo, surgieron entre algunos participantes y figuras de MasterChef Celebrity, al considerar que el afán por avanzar en la competencia derivó en comentarios y actitudes que no compartía.

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El actor aseguró en entrevista que terminó satisfecho con su recorrido, aunque agotado por un ambiente que, a su juicio, excedió el juego limpio.

Vásquez explicó que llegó al programa con la intención de cumplir unos compromisos con el canal y sin proyectarse como uno de los últimos participantes. Su cálculo inicial era permanecer entre dos y tres semanas. Sin embargo, alcanzó el Top 11 y afirmó que ese resultado superó por completo sus expectativas.

El actor sostuvo que no asocia el éxito en un reality con el premio final. Para él, haber llegado a esas instancias ya constituía una meta cumplida, sobre todo por la exigencia de las pruebas, los tiempos de cocina y la exposición frente a las cámaras. “Si llegamos a diez y no me han sacado, ya para mí soy el ganador del concurso”, comentó Jimmy Vásquez durante la entrevista con Infobae Colombia.

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Aun así, señaló que con el paso de las semanas se sintió incómodo al percibir que algunos compañeros asumieron la competencia desde una lógica que no encajaba con su manera de relacionarse. Sin mencionar nombres, afirmó que ciertos participantes hicieron comentarios que consideró desobligantes, peyorativos y ajenos a una competencia que, en su opinión, debía conservar límites éticos.

Jimmy Vásquez cuestionó el sarcasmo de Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Claudia Bahamón

Jimmy Vásquez aseguró que reconoce el conocimiento y la trayectoria de los jurados de MasterChef Celebrity, pero manifestó que algunas intervenciones durante las pruebas le resultaron incómodas. El actor, que también se desempeña como docente, afirmó que la presión de los retos exigía una forma de corrección distinta al sarcasmo o las bromas.

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“Yo respeto mucho a los chefs. No pongo en duda jamás que son tres personas que saben de cocina, que saben mucho, que tienen un recorrido importante en el mundo de la gastronomía, que tienen herramientas, conocimientos y demás”, explicó Vásquez a Infobae Colombia.

El actor diferenció la manera en que, según su percepción, se dirigía Jorge Rausch a los participantes frente a las actitudes que atribuyó a Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y la presentadora Claudia Bahamón.

“Como yo también soy docente, creo que hay herramientas o canales que no funcionan para que la otra persona entienda y aprenda. Yo mamo gallo mucho, todo el tiempo, me encanta el sarcasmo, el humor negro y demás, pero enseñando me parece que no es por ese lado. Hacerte reír, sí; divertirte, sí; pero burlarme de ti, no. Para enseñarte, no”, sostuvo.

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Vásquez destacó la pedagogía de Rausch y afirmó que esa fue una de las razones por las que terminó con una valoración positiva de su trato dentro del concurso.

“Por eso le tengo tanto cariño, respeto y admiración a Rausch, porque Rausch siempre enseña, pero no tiene esa risita socarrona, como medio jarta, en la que a veces incurre de pronto Nico y Belén y hasta la misma Claudia, que es preciosa, ella es muy bella, pero a veces también cae en eso como del sarcasmo, la burlita y la montadera”, afirmó.

El intérprete dijo que no tendría reparos con ese tipo de humor en un contexto ajeno al programa, pero señaló que, durante las pruebas, la exigencia era distinta.

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Jimmy Vásquez habló del afán de ganar “pasando por encima” de otros de sus excompañeros

El actor indicó que vio algunas de esas actitudes dentro de la competencia y otras al observar los capítulos ya emitidos, en especial en las entrevistas individuales de sus compañeros. Vásquez aseguró que habló con una persona de su confianza sobre un comportamiento que le dolió, aunque evitó identificarla.

“No hablo de personas que no están presentes. Eso también lo aprendí en este reality y nunca más lo voy a hacer”, dijo el intérprete, al explicar por qué prefirió no revelar los nombres de quienes motivaron su malestar.

Vásquez comparó la competencia con una pelea de boxeo y planteó que los participantes pueden buscar la victoria sin recurrir a “golpes bajos”. Según afirmó, prefiere un escenario en el que, tras la eliminación o el triunfo, los competidores puedan reconocer el esfuerzo del otro.

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El actor manifestó que su formación en el teatro y sus experiencias deportivas influyeron en esa visión. Dijo que aprendió a perder desde niño y que también procura no celebrar los triunfos a costa de los demás. Por eso, afirmó que algunos comportamientos dentro de MasterChef Celebrity le parecieron excesivos.

“Había personas que estaba conociendo y estaba descubriendo el demonio que hay, que se descubre en los realities”, expresó Vásquez.

El participante sostuvo que la tensión de una prueba, el reloj y la presión de presentar un plato apto para la evaluación pueden generar reacciones intensas. Sin embargo, consideró que ese contexto no justifica las descalificaciones entre concursantes.

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Jimmy Vásquez rechazó los ataques en redes sociales que involucraron a su madre y a sus hijos

Jimmy Vásquez también respondió a los cuestionamientos que recibió durante la emisión de MasterChef Celebrity. Algunos usuarios interpretaron su cansancio dentro de la competencia como falta de interés por permanecer en el programa o como una actitud negativa frente al lugar que ocupaba.

El actor rechazó esa lectura y aseguró que el formato expuso apenas una parte de lo que vivió durante las grabaciones. También cuestionó la forma en que ciertos usuarios aprovecharon las redes sociales para emitir comentarios ofensivos sobre asuntos familiares.

“Hay un principio real en la vida que lastimosamente yo aprendí grande, porque también pequé de eso. La gente se escuda en las redes y se pone un perfil para decir cosas tan desobligantes, irrespetuosas y atrevidas”, dijo el actor a Infobae Colombia.

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Vásquez relató que algunos mensajes no se limitaron a criticar su desempeño culinario o su actitud frente a los retos. Según contó, recibió comentarios que aludían a su relación con su madre e incluso a sus hijos.

“Yo tuve comentarios tan duros, tan desacertados, tan inclementes, tan dolorosos como: ‘Ojalá, por eso es que su mamá no lo quiere y ojalá se muera pronto para que a usted le pese la conciencia’”, recordó. El intérprete también reveló otro mensaje que le causó indignación por involucrar a sus hijos: “Seguramente sus hijos tienen retraso mental como lo tiene usted. Mis hijos, ¿qué tienen que ver? De un plumazo”.

Para Vásquez, este tipo de publicaciones refleja la facilidad con la que algunos usuarios atacan desde el anonimato. “La gente es canalla en redes. Se acostumbró, bajo el escudo de las redes, a despotricar, despellejar y vomitar todo ese rencor y resentimiento que tiene”, afirmó.

El actor señaló que muchos de esos mensajes provienen de cuentas sin información verificable sobre su identidad.