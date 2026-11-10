La NASA convoca a estudiantes para diseñar la futura base en la Luna: ofrece USD 1 millón en premios

La futura infraestructura en el Polo Sur de la Luna servirá de plataforma para misiones tripuladas a Marte.

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La NASA abrió una convocatoria de USD 1 millón para que estudiantes de secundaria y de educación superior de Estados Unidos presenten propuestas destinadas a la Base Lunar, el puesto avanzado que la agencia proyecta cerca del Polo Sur de la Luna.

El anuncio se realizó el domingo 8 de noviembre de 2026 durante un acto de Max Power en el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

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La competencia forma parte de los preparativos para sostener una presencia humana permanente en la superficie lunar. Allí, los astronautas deberán vivir, trabajar y realizar actividades de exploración, mientras la infraestructura prevista servirá de plataforma para futuras misiones tripuladas a Marte.

“Buscamos estudiantes dispuestos a pensar de forma creativa, a trabajar en equipo y a abordar problemas reales relacionados con el futuro de la NASA en la Luna”, afirmó Jared Isaacman, administrador de la NASA.

“No hace falta esperar hasta la graduación para contribuir. La curiosidad, la creatividad y la voluntad de afrontar problemas difíciles sin respuestas obvias son precisamente las cualidades que necesitamos mientras construimos lo que viene a continuación”, añadió.

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Los equipos presentarán soluciones para seis áreas técnicas que incluyen energía, soporte vital y comunicaciones.

Los equipos deberán diseñar soluciones para seis funciones de la Base Lunar

El reto tendrá varias fases y estará dirigido a equipos de escuelas secundarias y de instituciones de educación superior de Estados Unidos. Sus propuestas podrán centrarse en seis áreas: generación y almacenamiento de energía, construcción, sistemas de soporte vital, movilidad en la superficie, redes de comunicaciones y seguridad de los astronautas.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades técnicas de quienes integrarán la fuerza laboral aeroespacial en el futuro. A la vez, ofrece a los participantes formación aplicable a una carrera dentro de la industria espacial y aporta conceptos tecnológicos para la base que la agencia planea desarrollar.

“A medida que construimos y diseñamos los cimientos de la Base Lunar, queremos aprovechar todo el ingenio y la innovación para tener en cuenta cada aspecto que nuestros exploradores puedan necesitar para vivir y trabajar allí”, señaló Carlos García-Galán, director del programa Base Lunar. “Los estudiantes aportan precisamente las ideas audaces que estamos buscando, y estoy deseando descubrir su enfoque”.

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García-Galán añadió que el proyecto está concebido para la generación que habitará un escenario de permanencia humana en la Luna. “En definitiva, la Base Lunar es para ellos, las personas que vivirán en un mundo en el que los seres humanos estarán en la Luna para quedarse”, dijo.

La NASA abrió una convocatoria de un millón de dólares para proyectos estudiantiles destinados a la Base Lunar. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La inscripción estará disponible hasta el 25 de enero de 2027

Los interesados deberán registrarse, en inglés, a través de la plataforma NASA STEM Gateway . El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 de enero de 2027.

El desafío incorpora parámetros ambientales y de diseño de misiones vinculados con la vida y las operaciones en la superficie lunar. Los trabajos requeridos incluyen estudios comparativos, propuestas conceptuales y presentaciones dirigidas a las partes interesadas, tareas que reflejan capacidades habituales dentro del sector.

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Ese formato permite que estudiantes de formación técnica, profesional y de distintas disciplinas desarrollen competencias para su trayectoria laboral. La convocatoria no exige experiencia previa en ingeniería ni en campos técnicos.

“Los estudiantes son la siguiente generación de exploradores e innovadores. Sus perspectivas únicas son fundamentales para ayudarnos a imaginar un futuro lejos de la Tierra, y me entusiasma ver la creatividad y el ingenio que suscitará este reto”, manifestó Elaine Ho, administradora asociada de la Oficina de Participación en STEM de la sede central de la NASA en Washington.

El Instituto de Ciencias de la Competición asumirá la gestión del desafío bajo contrato con la agencia espacial. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La NASA prevé una infraestructura lunar para las misiones hacia Marte

La Oficina de Participación en STEM diseñó la competencia junto con el programa Base Lunar. La gestión estará a cargo del Institute of Competition Sciences (Instituto de Ciencias de la Competición), mediante un contrato con el Centro de Excelencia de la NASA para la Innovación Colaborativa, que depende de la Dirección de Misiones de Investigación y Tecnología de la agencia.

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La Base Lunar será el primer puesto avanzado de la humanidad en la Luna. A través de misiones tripuladas y no tripuladas, la NASA y sus socios prevén levantar la infraestructura necesaria para mantener personas en el satélite, impulsar la ciencia y la tecnología, y avanzar en la exploración.

El emplazamiento cerca del Polo Sur lunar también responde al objetivo de reforzar el liderazgo estadounidense en el espacio, promover el descubrimiento científico y fomentar la innovación con la industria y colaboradores internacionales. Ese trabajo busca preparar a la humanidad para las misiones a Marte.