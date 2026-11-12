México

Karla Souza se suma como protagonista al spin-off de Grey’s Anatomy: así ha sido su carrera desde Nosotros los Nobles

De las comedias que conquistaron la taquilla mexicana a los dramas de Hollywood, la actriz construyó una trayectoria internacional que ahora suma un nuevo desafío médico

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Karla Souza está lista para escribir un nuevo capítulo en su carrera artística. La actriz mexicana fue elegida para encabezar el próximo spin-off de Grey’s Anatomy, una de las franquicias televisivas más reconocidas de Estados Unidos. Su incorporación al universo creado por Shonda Rhimes representa otro paso importante en una trayectoria que comenzó en México y que, con los años, consiguió abrirle las puertas de producciones internacionales.

Nacida en Ciudad de México en 1985, Souza alcanzó popularidad gracias a películas que se convirtieron en éxitos de taquilla, entre ellas Nosotros los Nobles, No se Aceptan Devoluciones y ¿Qué Culpa Tiene el Niño?. Sin embargo, su carrera no se ha limitado a la comedia romántica: también ha participado en dramas, producciones de acción y proyectos televisivos que le permitieron demostrar distintos registros interpretativos.

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Ahora, la intérprete asumirá el papel de Carolina “Lina” Hall, una doctora descrita como una mujer “atormentada y cínica” que dirige un centro médico en una pequeña comunidad del oeste de Texas. La producción todavía no tiene título oficial y está prevista para la temporada televisiva 2027-2028.

Karla Souza y las películas que la convirtieron en una estrella del cine mexicano

Fotografía de Karla Souza apoyando la mano en la barbilla dentro de un marco arqueado sobre fondo azul con textos informativos
Un anuncio promocional presenta la incorporación de la actriz Karla Souza a la serie derivada de Grey's Anatomy en el papel de Carolina Lina Hall. (shondaland)

Uno de los momentos decisivos de su trayectoria llegó en 2013 con Nosotros los Nobles, donde interpretó a Bárbara Noble, una joven acostumbrada a una vida de privilegios que debe enfrentarse a una realidad completamente distinta cuando su padre decide darles una lección a sus hijos. La comedia dirigida por Gary Alazraki se convirtió en un fenómeno de taquilla y colocó a Souza entre los rostros más reconocidos del cine nacional.

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Ese mismo año participó en No se Aceptan Devoluciones, protagonizada por Eugenio Derbez, donde interpretó a Jackie. La historia sigue a Valentín, un hombre cuya vida cambia cuando descubre que debe hacerse cargo de una niña que podría ser su hija. La película combinó humor y drama familiar, y consiguió ampliar la proyección internacional de la actriz.

En 2016 volvió a conquistar al público con ¿Qué Culpa Tiene el Niño?, donde dio vida a Maru, una mujer que enfrenta un embarazo inesperado después de un encuentro con un desconocido. Posteriormente protagonizó Todos Queremos a Alguien (2017), una comedia romántica en la que interpretó a Clara, una mujer que intenta resolver sus asuntos sentimentales durante una boda familiar. Estos trabajos consolidaron su presencia en producciones comerciales mexicanas.

De La Caída a How to Get Away with Murder: sus proyectos internacionales

Una mujer con traje negro y chaleco está sentada en un sillón marrón con un reloj en la muñeca sobre un fondo gris neutro.
La actriz mexicana protagonizará el nuevo spin-off de Gray's Anatomy (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de sus personajes más importantes llegó con How to Get Away with Murder, serie estadounidense protagonizada por Viola Davis. Entre 2014 y 2020, Souza interpretó a Laurel Castillo, una estudiante de Derecho que termina involucrada en una compleja trama de asesinatos, secretos y encubrimientos alrededor de su profesora Annalise Keating. Su participación le permitió alcanzar reconocimiento entre el público internacional.

La actriz también participó en producciones como El Presidente, donde interpretó a Rosario, y Home Economics, comedia televisiva en la que dio vida a Marina. En cine internacional formó parte de Day Shift (Turno de día), una película de acción y comedia protagonizada por Jamie Foxx, además de The Sleepover y Technoboys. Su filmografía muestra una transición entre diferentes géneros y mercados audiovisuales.

Otro proyecto importante fue La Caída, drama deportivo en el que interpretó a Mariel, una clavadista que enfrenta situaciones de abuso dentro del entorno de alto rendimiento. Para construir el personaje, la actriz se preparó en esta disciplina. La producción también representó un reconocimiento importante para su faceta profesional, pues recibió dos premios Emmy Internacionales por su trabajo como protagonista y productora.

¿Qué personaje interpretará Karla Souza en el nuevo spin-off de Grey’s Anatomy?

Karla Souza Juegos Olímpicos de París 2024
Karla Souza es actriz y productora de 'La Caída'. (Prime Video)

El próximo desafío de Souza estará en el universo de Grey’s Anatomy, drama médico que sigue las vidas personales y profesionales de un grupo de médicos, sus relaciones, conflictos y decisiones dentro del hospital. La franquicia ha mantenido su popularidad durante más de dos décadas y ha dado origen a otras producciones, como Private Practice y Station 19.

En esta nueva historia, la mexicana interpretará a Carolina “Lina” Hall, una doctora que dirige un centro médico rural en el oeste de Texas.

La trama seguirá a un equipo de profesionales que atiende a comunidades alejadas de los grandes hospitales, donde la distancia y los recursos limitados convierten cada atención en un desafío. El personaje de Souza será el primero anunciado oficialmente para el proyecto.

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