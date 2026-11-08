Cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de noviembre: barrios y horarios afectados por suspensiones de hasta 30 horas

La Eaab realizará trabajos de mantenimiento y reparación en redes de distribución entre el 9 y el 12 de noviembre de 2026 - crédito Colprensa

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Bogotá tendrá cortes de agua programados entre el lunes 9 y el jueves 12 de noviembre de 2026 por trabajos de reparación, mantenimiento e instalación de accesorios en las redes de distribución. Las suspensiones, a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), durarán entre cuatro y 30 horas, según el sector.

La jornada con más sectores intervenidos será el jueves 12 de noviembre, con cortes en Puente Aranda, Los Mártires, Fontibón, Suba, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. La empresa recomienda llenar previamente los tanques de reserva y almacenar solo el agua que se vaya a consumir durante las siguientes 24 horas.

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Los cortes de agua del lunes 9 de noviembre

En Suba, la suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas en San José de Bavaria y Villa del Prado, entre las carreras 58 y 80 y las calles 170 y 183. La intervención corresponde a empates en las redes de acueducto.

Ese mismo día, en Santa Fe, habrá una interrupción de cuatro horas desde las 10:00 a. m. en Bemposta, Montecarlo, El Triángulo, La Castaña y Dorado Laches. El área afectada estará entre la calle 1 y la calle 14 Sur, desde la carrera 9 hasta la carrera 21 Este. Allí se verificará un macromedidor.

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Los cortes programados de agua afectarán barrios de nueve localidades de Bogotá - crédito Acueducto de Bogotá

Barrios afectados el martes 10 de noviembre

En Barrios Unidos, el barrio Los Andes tendrá un corte de 24 horas desde las 10:00 a. m. El perímetro comprende la transversal 55 y la avenida carrera 68, entre las calles 90 y 100, por empates de redes.

También desde las 10:00 a. m., Bosa tendrá una suspensión de 24 horas por mantenimiento preventivo. La medida incluye Atalayas, Bosa Linda, Brío, Cañaveralejo, Ciudadela El Recreo, El Anhelo, El Recreo, Las Margaritas, Metrovivienda, Renacer, Sabanas del Dorado, San Bernardino II, San Bernardino Rural, San Bernardino XIX, San Joaquín y Villas del Progreso.

La zona de Bosa intervenida abarca dos sectores: de la avenida carrera 89B a la carrera 106A, entre calles 59B Sur y 61A Sur; y de la carrera 92 a la carrera 106A, entre calles 61A Sur y 75A Sur.

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En Rafael Uribe Uribe, los barrios La Resurrección, La Resurrección I, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Callejón Santa Bárbara y Molinos del Sur no tendrán servicio durante 24 horas desde las 9:00 a. m. En San Cristóbal, la misma duración y horario aplicarán para Quindío, Altamira, La Arboleda, Chiguaza Urbano y Colmena I Los Pinares.

Suba, Bosa y Santa Fe figuran entre las localidades con más sectores incluidos en las suspensiones - crédito Colprensa

Suba, Bosa y Engativá tendrán interrupciones el miércoles

El miércoles 11 de noviembre habrá cortes en cinco localidades. En Suba, Julio Flores, Santa Rosa y Andes Norte estarán sin agua durante 24 horas desde las 10:00 a. m., entre la transversal 55 y la carrera 71, y entre las calles 93A y 116.

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En Bosa, el mantenimiento preventivo afectará a Argelia, Bosa Central, Bosa Centro, Clarelandia, Jiménez de Quesada II Sector y La Azucena. La suspensión iniciará a las 10:00 a. m. y se prolongará por 24 horas.

Engativá tendrá un corte en Minuto de Dios, entre calles 80 y 97 y carreras 72 y 86, desde las 9:00 a. m. y por 24 horas. En Rafael Uribe Uribe, Palermo Sur y Arrayanes V estarán incluidos en una interrupción con el mismo horario.

La intervención más extensa será en sectores de Santa Fe y Chapinero. Desde las 10:00 a. m., Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar y los sectores de Siberia tendrán una suspensión de 30 horas por empates de redes, entre la calle 33 y la calle 60 Bis, y las carreras 3 y 8 Este.

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Algunas interrupciones del servicio tendrán una duración de hasta 30 horas, según el cronograma de la Eaab - crédito Colprensa

El jueves 12 concentrará siete intervenciones

Puente Aranda, Los Mártires y Fontibón tendrán cortes de 27 horas desde las 7:00 a. m. En Puente Aranda, la medida cobija Ortezal y Batallón Caldas; en Los Mártires, Eduardo Santos, La Estanzuela y El Progreso; y en Fontibón, Ciudad Hayuelos y El Vergel.

En Suba, Lombardia, Portal del Sol, Villa María y Aures II estarán sin servicio desde las 10:00 a. m. y durante 24 horas, por instalación de válvulas. En Bosa, el mantenimiento alcanzará a Bosa La Estancia, El Colegio, Jiménez de Quesada, La Amistad Bosa, La Estancia, Naranjos, Nueva Granada, Piamonte y San Pablo II.

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Kennedy tendrá un corte de 24 horas desde las 9:00 a. m. en Nueva York. La misma duración aplicará en Ciudad Bolívar para La Valvanera, Rincón de La Valvanera, Falicia, Barlovento, Perdomo Alto y El Peñón del Cortijo.

La empresa recomienda llenar los tanques de reserva antes del inicio de cada corte programado - crédito Alcaldía de Bogotá

Recomendaciones antes y durante la suspensión

La Eaab aconseja a los usuarios adoptar estas medidas:

Llenar el tanque de reserva de la vivienda antes de que comience el corte.

Consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas.

Priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Solicitar carrotanques en la Acualínea 116.

El servicio tendrá prioridad para clínicas, hospitales y lugares con alta concentración de público.