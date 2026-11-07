Descubrieron en Tailandia un roedor gigante de hace 35 millones de años que cambia lo que se sabía sobre su evolución

Los investigadores identificaron la especie Yakamys sirindhornae a partir de fósiles hallados en el sur de Tailandia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un fósil hallado en el sur de Tailandia cambia la cronología conocida de los roedores de gran tamaño. Un molar y un fragmento de incisivo permitieron identificar una especie que alcanzó un tamaño inusual hace unos 35 millones de años, antes de los gigantes sudamericanos más conocidos.

Un estudio publicado en la revista Scientific Reports aporta ahora pruebas de un roedor de gran tamaño en el Eoceno tardío del sudeste asiático.

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La especie fue denominada Yakamys sirindhornae y pertenece a los ischyromyidos, una familia extinta que fue uno de los primeros grupos de roedores en diversificarse. Los cálculos basados en sus dientes sitúan su masa corporal alrededor de 30 kilogramos.

El hallazgo en la cuenca de Krabi sitúa la aparición de roedores de gran tamaño en el Eoceno tardío, antes de la diversificación de las especies de América del Sur (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fósil adelanta la historia de los roedores de gran tamaño

Los roedores gigantes más conocidos habitaron América del Sur durante el Neógeno y el Pleistoceno, millones de años después del ejemplar hallado en Tailandia. Sin embargo, esos registros no permitían determinar en qué momento los primeros representantes de este grupo comenzaron a alcanzar dimensiones extraordinarias.

Los sedimentos de la cuenca de Krabi, donde apareció el fósil, se formaron hace entre 35,1 y 33,7 millones de años. Corresponden al Eoceno tardío, una etapa anterior a la gran diversificación de los grandes roedores sudamericanos.

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Los cálculos basados en las dimensiones dentales estiman que el ejemplar alcanzó una masa corporal cercana a los 30 kilogramos

Los isquirómidos aparecieron primero en América del Norte y luego se extendieron hacia Europa, Asia y África. Los fósiles de esta familia encontrados en China e India correspondían principalmente a especies pequeñas, por lo que el hallazgo en Krabi amplía la diversidad de tamaños documentada en la región.

El estudio no establece que Yakamys fuera un antepasado directo de los grandes roedores sudamericanos ni que los aumentos de tamaño respondieran a un único proceso evolutivo.

Dos dientes permitieron identificar la especie y estimar su tamaño

El material conocido de Yakamys se limita a un segundo molar inferior y a un fragmento de incisivo inferior. Ambos proceden de Bang Mark, dentro de la cuenca de Krabi, y aparecieron cerca uno del otro en la misma capa de sedimentos. Esa coincidencia, sumada a sus dimensiones, llevó al equipo a atribuirlos de manera provisional a una misma especie.

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El registro fósil conocido de la especie se limita a un segundo molar inferior y un fragmento de incisivo recuperados en la mina Bang Mark

Los fósiles fueron recuperados en 2004. “Al principio pensé que era un hueso”, afirmó Pannipa Tian, geóloga del Departamento de Recursos Minerales de Tailandia que encontró el incisivo, en declaraciones a AFP.

El análisis posterior identificó rasgos dentales distintos de los observados en especies ya descritas. El molar mide 11,56 milímetros de largo y 11,27 milímetros de ancho. Los investigadores lo observaron con tomografía computarizada de alta resolución y examinaron el esmalte del incisivo con microscopía electrónica.

Sus características dentales también permiten distinguirla de otros miembros conocidos, aunque dos dientes no bastan para establecer con precisión su relación con las demás especies del grupo.

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La geóloga Pannipa Tian recolectó las piezas en 2004 para el Departamento de Recursos Minerales de Tailandia

Los resultados oscilaron entre 21,4 y 47,3 kilogramos. El promedio fue de 31,6 y la mediana, de 28,6, por lo que los autores utilizan unos 30 kilogramos como referencia central.

Esa cifra no equivale a un peso medido. El trabajo advierte que los cálculos obtenidos a partir de dientes aislados pueden variar según el modelo utilizado. En comparación con los miembros de su familia conocidos en el Paleógeno, Yakamys alcanzó un tamaño mayor.

El tamaño del animal no revela todavía cómo vivía

Los dientes fueron encontrados en una capa de arcilla de origen lacustre, intercalada dentro del principal manto de lignito de la mina Bang Mark.

Ese dato permite ubicar a Yakamys en un paisaje con ambientes lacustres, pero no prueba que fuera un animal adaptado a la vida en el agua ni indica qué alimentos consumía.

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La presencia de sedimentos de arcilla lacustre vincula el depósito de los restos con un antiguo ambiente de lagos

Una corona dental más alta pudo haber resistido mejor el desgaste, pero los autores no pueden vincular ese rasgo con el gran tamaño corporal. Tampoco hallaron pruebas de que la cuenca de Krabi fuera una isla al final del Eoceno.

Yakamys difiere en varios rasgos de Manitsha tanka, otra especie de gran tamaño hallada en América del Norte y más reciente que el fósil de Krabi. Esa diferencia indica que no existió una sola forma dental asociada con los cuerpos grandes dentro de esa familia.

Nuevos restos permitirán evaluar si el aumento de tamaño fue un episodio localizado o parte de una pauta más amplia entre los roedores del Eoceno en Asia.

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