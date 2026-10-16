Ciencia

Buscan crear una hora común para la Luna: qué cambiaría en los satélites, los robots y las futuras bases humanas

La relatividad provoca un desfase de 58,7 microsegundos diarios respecto de la Tierra. Científicos y agencias espaciales trabajan en una referencia global para coordinar aterrizajes, comunicaciones y operaciones de larga duración

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La discrepancia en el tiempo entre la Tierra y la Luna, aunque pequeña, puede afectar la precisión de las comunicaciones y la navegación en misiones espaciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando una nave se aproxima a la Luna, una diferencia mínima en los relojes puede alterar una maniobra de precisión. Por eso, mientras Estados Unidos, Europa, China, Japón y otras potencias preparan misiones permanentes, surgió una infraestructura tan necesaria como una nave o una antena: un sistema horario lunar común. El debate ya llegó a instituciones científicas internacionales y al Congreso de Estados Unidos.

La cuestión parece doméstica, casi administrativa, frente a los desafíos de un viaje espacial. Sin embargo, la hora define cuándo despega una misión, en qué instante un satélite transmite datos, cómo se ubica un vehículo autónomo y qué posición calculan los sistemas de navegación. Sobre la Tierra, esas tareas dependen de una red de relojes atómicos vinculados al Tiempo Universal Coordinado, conocido como UTC. En la Luna, esa referencia requiere ajustes.

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Más de 90 países debaten el tema en la Conferencia General de Pesas y Medidas, que se celebra en Versalles. La cita pone sobre la mesa la creación de un Tiempo Lunar Coordinado, una escala vinculada con el UTC terrestre, aunque adaptada a las condiciones físicas del satélite natural. La meta consiste en que agencias, astronautas, empresas y centros de control utilicen un mismo marco temporal, incluso cuando una misión pierda contacto con la Tierra.

En paralelo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos avanzó con la Ley de Estandarización del Tiempo Celestial, identificada como HR 2313.

portada super luna
El Congreso de EEUU está considerando un proyecto de ley para desarrollar un sistema de cronometraje lunar que apoye futuras misiones espaciales y la presencia en la Luna. (AP/Ahn Young-joon)

El Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología aprobó el proyecto el 29 de abril de 2025. La iniciativa encarga a la NASA el desarrollo de un sistema de Tiempo Lunar Coordinado, o LTC por sus siglas en inglés, compatible con el estándar terrestre y preparado para futuras misiones de larga duración.

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La propuesta estadounidense no busca imponer una hora local semejante a las zonas horarias de la Tierra. Nadie imagina, por ahora, un “mediodía” lunar para ordenar la vida cotidiana de una ciudad que aún no existe. El propósito es mucho más técnico: crear una escala precisa, continua y compartida que permita establecer el momento exacto de cada operación. Esa base servirá para coordinar satélites, módulos de aterrizaje, robots, comunicaciones y actividades humanas.

Hora Luna
Científicos buscan establecer un Tiempo Lunar Coordinado para la exploración espacial, compatible con el Tiempo Universal Coordinado (UTC).

El desafío nace de una propiedad fundamental del universo: el tiempo no transcurre igual en todos los lugares. La teoría de la relatividad general, formulada por Albert Einstein, establece que la gravedad afecta el paso de los relojes. Un reloj bajo una gravedad más intensa avanza de forma diferente a otro sometido a una gravedad menor. La Luna posee una masa inferior a la de la Tierra y, por lo tanto, su gravedad también es más débil.

Esa diferencia provoca que el tiempo lunar avance un poco más rápido que el terrestre. Los especialistas reunidos en Versalles estimaron una diferencia promedio de 58,7 microsegundos por día. Un microsegundo equivale a una millonésima de segundo.

A escala humana, el desfase parece irrelevante: casi medio siglo resulta necesario para que se acumule cerca de un segundo. Para una misión espacial, donde las señales viajan a gran velocidad y las posiciones se calculan con enorme exactitud, la cifra exige correcciones.

Unos microsegundos pueden desviar una nave de su destino calculado

La Ley de Estandarización del Tiempo Celestial facilitará la coordinación entre agencias espaciales y empresas privadas en la Luna y otros cuerpos celestes en el futuro. (NASA/Handout vía REUTERS)
La Ley de Estandarización del Tiempo Celestial facilitará la coordinación entre agencias espaciales y empresas privadas en la Luna y otros cuerpos celestes en el futuro. (NASA/Handout vía REUTERS)

Los sistemas de navegación convierten el tiempo en distancia. Si un reloj marca un intervalo erróneo, el programa que guía una nave interpreta que la señal llegó antes o después de lo real. Esa variación modifica su cálculo de posición. En tierra, los satélites que integran los sistemas de geoposicionamiento aplican correcciones relativistas de manera continua. Sin esos ajustes, un teléfono o un automóvil acumularía errores crecientes en su localización.

La misma lógica alcanza a las operaciones lunares, con una complejidad mayor. Allí no existe una infraestructura madura de navegación como la que rodea a la Tierra. Cada misión requiere coordinar dispositivos propios, satélites de retransmisión, antenas terrestres y equipos situados en la superficie. Si los programas usan escalas temporales que no responden a un criterio único, el intercambio de datos y las maniobras compartidas pueden perder precisión.

El astrónomo Claudio Martínez explicó el riesgo operativo en declaraciones a Infobae. “Si tomamos el horario de la Tierra para coordinar la actividad en la Luna puede haber diferencias importantes, que a la hora de realizar un trabajo concreto, como por ejemplo el aterrizaje de una nave, la misma puede llegar a estar a cientos de metros del lugar de aterrizaje por esta descoordinación temporal”, afirmó.

Hora Luna
El sistema de cronometraje lunar deberá ser escalable para su uso en Marte y otros cuerpos celestes, permitiendo una exploración espacial más coherente. (AP)

La dimensión del problema depende del tipo de tarea. Una comunicación de voz entre astronautas no requiere la misma precisión que un descenso automatizado sobre terreno irregular. Tampoco la necesita una cámara de observación frente a un vehículo que debe acoplarse a una estación orbital. Pero un único estándar evita que cada programa espacial adopte métodos incompatibles y permite combinar instrumentos de distintas nacionalidades dentro de una misma red.

Cheryl Gramling, responsable de posición lunar, navegación, cronometraje y estándares en la sede de la NASA en Washington, ilustró la acumulación de errores con una comparación. “Para algo que viaja a la velocidad de la luz, 56 microsegundos son suficientes para recorrer la distancia de aproximadamente 168 campos de fútbol”, analizó. La expresión no describe un desplazamiento físico de la nave, sino la distancia que una señal puede recorrer durante ese intervalo.

La especialista añadió: “Si alguien está orbitando la Luna, un observador en la Tierra que no esté compensando los efectos de la relatividad a lo largo de un día pensaría que el astronauta en órbita está aproximadamente a 168 campos de fútbol, de donde realmente se encuentra”. Esa brecha ilustra por qué el cronometraje forma parte de la seguridad y la navegación, no solo de los laboratorios dedicados a medir el tiempo.

programa Artemis de la NASA
El Tiempo Lunar Coordinado será esencial para las futuras operaciones en la Luna, especialmente para las misiones bajo el programa Artemis de la NASA ( Imagen/NASA)

El futuro LTC deberá conservar un vínculo claro con el UTC, la referencia civil y tecnológica utilizada en la Tierra. Esa conexión permitirá comparar registros de una base lunar con datos enviados desde centros de control terrestres.

A la vez, el sistema deberá mantener autonomía. Si una antena lunar queda sin comunicación temporal con la Tierra, sus dispositivos no pueden detener sus relojes ni perder la capacidad de ejecutar operaciones programadas.

La ley estadounidense exige además que el modelo pueda ampliarse a otros destinos. Marte aparece como el siguiente caso relevante, aunque plantea condiciones propias de gravedad, rotación y distancia. La experiencia lunar podría aportar principios técnicos y acuerdos internacionales para un escenario donde varias agencias y compañías operen fuera de la órbita terrestre. La idea central consiste en evitar que cada misión construya un tiempo independiente sin compatibilidad con las demás.

La decisión requiere acuerdos científicos antes de las futuras bases lunares

La relatividad general de Einstein explica por qué el tiempo pasa a una velocidad diferente en la Luna, lo que requiere un sistema de cronometraje específico para misiones espaciales. (NASA)
La relatividad general de Einstein explica por qué el tiempo pasa a una velocidad diferente en la Luna, lo que requiere un sistema de cronometraje específico para misiones espaciales. (NASA)

El debate internacional excede a la NASA. Una referencia temporal para la Luna debe contar con aceptación de las agencias espaciales, los institutos de metrología, los organismos dedicados a telecomunicaciones y los actores privados que planifican actividad comercial. La cooperación resulta necesaria porque los satélites de un país pueden asistir a las naves de otro, y porque la infraestructura prevista para el entorno lunar tendrá uso compartido.

Davide Calonico, director científico del Instituto Nacional de Investigación Metrológica de Italia y miembro del grupo de expertos, resumió el estado de la discusión durante la conferencia de Versalles. “Votaremos en los próximos días. Será un paso adelante y en los años venideros se definirá el escenario y el marco de referencia que se utilizarán”, señaló en declaraciones a la agencia ANSA.

Los delegados también abordaron una cuestión vinculada con la propia definición del segundo. La unidad actual depende de una transición energética específica del átomo de cesio, medida por relojes atómicos. Nuevos relojes ópticos, basados en átomos como el estroncio o el iterbio, prometen una exactitud superior. El avance tecnológico impulsa una posible redefinición formal antes de 2030, aunque el cambio exige consenso científico y una transición ordenada.

El desarrollo de un sistema horario para la Luna abriría la puerta a la creación de normas comerciales e infraestructura para una presencia humana permanente en el espacio. (NASA)
El desarrollo de un sistema horario para la Luna abriría la puerta a la creación de normas comerciales e infraestructura para una presencia humana permanente en el espacio. (NASA)

“La gran ambición es redefinirlo para 2030”, explicó Calonico. El eventual ajuste tendría efectos sobre telecomunicaciones, navegación por satélite, investigación cuántica y sistemas que necesitan sincronización de alta precisión. También influiría en el diseño de un Tiempo Lunar Coordinado, porque cualquier nueva escala extraterrestre deberá mantener trazabilidad con la unidad básica del Sistema Internacional.

Otro asunto pendiente es el segundo intercalar, un ajuste que compensa las variaciones de la rotación terrestre para mantener cerca el tiempo atómico y la duración del día solar. Redes informáticas y sistemas de comunicación cuestionan esa corrección periódica por los problemas que puede causar en registros digitales. La discusión busca fórmulas que preserven la continuidad del UTC sin afectar la precisión requerida por la ciencia y las actividades civiles.

Antes de que una base lunar cuente con habitantes permanentes, sus módulos, vehículos y satélites necesitarán saber con exactitud cuándo actuar. La definición de ese reloj común avanza en laboratorios, congresos y comités legislativos. Los próximos acuerdos establecerán si la exploración de la Luna comparte solo territorio, recursos y comunicaciones, o también una medida del tiempo diseñada para funcionar lejos de la Tierra.

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