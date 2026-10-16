Colombia

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 16 de octubre

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Imagen ZJCMJV5ZMNA2HHZ22JEMTV5DBU
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 3.162,5 pesos colombianos, lo que representa una variación negativa del 1,02% en comparación con el precio de cierre anterior de 3.195,18 pesos colombianos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del 0,75%, mientras que en el último año ha registrado una caída del 13,41%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar estadounidense al peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día. La volatilidad actual de 7,53% es significativamente menor que la volatilidad de referencia de 14,12%, sugiriendo un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

PUBLICIDAD

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambiocolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aplazaron audiencia clave de alias Araña en Estados Unidos: esta es la nueva fecha tras solicitud conjunta de la Fiscalía y la defensa

La jueza federal Marilyn L. Huff aceptó la petición y ordenó excluir el periodo del aplazamiento del conteo de los términos procesales

Aplazaron audiencia clave de alias Araña en Estados Unidos: esta es la nueva fecha tras solicitud conjunta de la Fiscalía y la defensa

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

El equipo “Azucarero” tendrá su primer reto en el torneo más importante a nivel femenino del continente ante el cuadro paraguayo

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

El Campín por fin tendrá fútbol: así se encuentra la gramilla tras su proceso de recuperación

Luego de la cancelación del partido Millonarios vs. Once Caldas porque aún no estaba lista la cancha, la Dimayor, Sencia, la Alcaldía de Bogotá y el club azul inspeccionaron la grama

El Campín por fin tendrá fútbol: así se encuentra la gramilla tras su proceso de recuperación

Sinuano Día resultados de hoy viernes 16 de octubre: ganadores del último sorteo

Como todos los viernes, este tradicional sorteo colombiano, difundió la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy viernes 16 de octubre: ganadores del último sorteo

Nuevos detalles de la historia de la mansión abandonada de Pablo Escobar que se demolerá en Medellín: fue su primera residencia familiar

Una fuente le contó a Infobae Colombia la historia del inmueble en el que se gestó parte del imperio que construyó el narco colombiano y su relación con varios líderes paramilitares

Nuevos detalles de la historia de la mansión abandonada de Pablo Escobar que se demolerá en Medellín: fue su primera residencia familiar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Robert Farah tuvo que frenar fuerte discusión entre Pautips y Tuto Patiño en ‘MasterChef Celebrity’: “No peleen más”

Robert Farah tuvo que frenar fuerte discusión entre Pautips y Tuto Patiño en ‘MasterChef Celebrity’: “No peleen más”

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casarán en imponente catedral de Colombia: el artistas dio detalles sobre la luna de miel

La mamá de Los Montañeros sufrió un accidente doméstico y desató preocupación entre sus seguidores: “Se me quebró el dedo”

Aura Cristina Geithner explicó en qué invierte lo que gana en OnlyFans: “He levantado una empresa”

Margarita Rosa de Francisco respondió a las críticas por someterse a una cirugía facial: “Hay muchas maneras de negarse a envejecer”

Deportes

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

El Campín por fin tendrá fútbol: así se encuentra la gramilla tras su proceso de recuperación

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga

Figura de la selección Colombia Femenina Ana María Guzmán se pronunció en redes sobre su lesión: “Las veces que sean necesarias, me voy a levantar”

Caracas FC finalmente podrá viajar a Ecuador para jugar contra Santa Fe por la Libertadores Femenina: la mayoría de las jugadoras recibieron la visa