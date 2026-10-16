México mantiene el 80% de sus exportaciones a EEUU sin aranceles, pero se tambalea nuevo acuerdo comercial

Aranceles de EEUU a México (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)

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México enfrenta el desafío de sostener su crecimiento económico en un escenario internacional marcado por la política arancelaria implementada por el presidente Donald Trump en su segundo mandato al frente de Estados Unidos y la incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ante este panorama, el país ha buscado preservar las condiciones de libre comercio con sus principales socios, al tiempo que impulsa una transformación de su modelo productivo para fortalecer su presencia en otros mercados.

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Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard reveló que alrededor del 80% del intercambio comercial entre ambas naciones se mantiene libre de gravámenes. Esta situación, coloca al país en una posición favorable frente a otros países que enfrentan este impuesto de distintos porcentajes en sus operaciones comerciales con el mercado estadounidense.

El funcionario atribuyó estos resultados a la estrategia de negociación de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a las medidas adoptadas para proteger las exportaciones nacionales y preservar la integración económica bilateral. Sin embargo, reconoció que el país todavía necesita consolidar los avances, ampliar su ritmo de crecimiento y prepararse para un sistema mercantil internacional con reglas cada vez más complejas.

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México busca preservar el libre comercio con Estados Unidos y Canadá

Uno de los principales temores al inicio de la nueva administración de Trump era que el T-MEC no lograra mantenerse debido a las diferencias entre ambos gobiernos y al endurecimiento de las políticas comerciales de Washington, también existía preocupación por una posible disminución de la inversión extranjera directa, por las dificultades para impulsar la economía mexicana durante los primeros años del nuevo escenario.

Ante estos riesgos, la estrategia nacional se concentró en movilizar los recursos disponibles para conservar una relación comercial favorable con EEUU y Canadá, siendo la prioridad las exportaciones del país, particularmente en la industria manufacturera, donde el sector automotriz representa una proporción significativa.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo anuncios importantes sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos. Crédito: X / @m_ebrard

Ebrard recordó que México llegó a enfrentar la posibilidad de que Estados Unidos impusiera aranceles del 25% a todas sus exportaciones, pero las conversaciones entre Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense permitieron evitar la aplicación generalizada de esa medida.

“Me tocó presenciar esa llamada y realmente fue algo extraordinario que la presidenta haya convencido al presidente Trump, se los digo honestamente, de no aplicar el veinticinco por ciento”, comentó.

Secretario de Comercio de EEUU frena avances en acuerdo comercial

El medio The Wall Street Journal dio a conocer que las negociaciones para un acuerdo arancelario se encuentran estancadas debido a la oposición del Secretario de Comercio, Howard Lutnick.

De acuerdo con la información brindada por personas al tanto de las reuniones, esta sería la segunda vez que el funcionario estadounidense interviene en contra para frustrar un posible trato entre ambos países.

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Las dos naciones se encontraban en un punto importante dentro de las conversaciones para cerrar el pacto de reducción de gravámenes al acero, aluminio y automóviles y la renovación del T-MEC.

México enfrenta el reto de consolidar su posición comercial

El siguiente desafío consiste en mantener las ventajas obtenidas en la relación económica con la nación vecina, por lo que Ebrard señaló que sostener los vínculos financieros con ese país demanda entre 80% y 85% del tiempo y los esfuerzos dedicados a esta agenda.

A esta tarea se suma la transformación del sistema comercial estadounidense, que podría avanzar hacia un modelo de comercio administrado. Bajo este esquema, las relaciones no dependerían únicamente de los aranceles y las reglas de origen, sino también de otras disposiciones que incrementarían la complejidad de las negociaciones.

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Ante ese escenario, México tendrá que preservar sus condiciones de acceso al mercado estadounidense y fortalecer su capacidad para adaptarse a nuevas exigencias comerciales. El funcionario también indicó que se entregará a legisladores un informe sobre los efectos de las medidas arancelarias adoptadas un año antes, con el propósito de compartir información sobre sus resultados.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump

Inversión extranjera y exportaciones muestran avances

Otro de los indicadores destacados durante la intervención fue el comportamiento de la inversión extranjera directa continúa aumentando en México. Frente a las críticas sobre el peso de la reinversión de utilidades en estas cifras, argumentó que dichos recursos también pueden destinarse a construir nuevas plantas, ampliar instalaciones o incorporar maquinaria para incrementar la capacidad productiva.

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En materia comercial las exportaciones mexicanas han aumentado y su composición presenta cambios, con una mayor participación en actividades como la electrónica, los semiconductores y las industrias relacionadas con la inteligencia artificial.

También mencionó que existe un crecimiento de la economía nacional y una recuperación de la formación bruta de capital fijo, indicador relacionado con la inversión en activos productivos. A estos elementos sumó la evolución del empleo, como parte de los factores que, desde su perspectiva, reflejan el desempeño económico del país.