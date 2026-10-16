Nuevo derrame de hidrocarburo en Veracruz se originó en pozo en planta de sal, acusa Profepa, determina clausura temporal

El derrame se generó en un pozo de la planta Petroquímica Mexicana de Vinilo PMV Minera S.A de C.V.. | Profepa

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que clausuró de forma parcial temporal la planta de sal de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo PMV Minera S.A. de C.V. en Jáltipan, Veracruz, después de identificar que un derrame de diésel que llegó al arroyo Chacalapa se originó en un pozo de exploración de salmuera.

En un comunicado, la dependencia indicó que la empresa deberá taponar y reparar el pozo, además de presentar un programa de remediación que será evaluado por la Procuraduría.

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Destacó que el 13 de octubre pasado recibió el reporte del derrame y el 15 de octubre la autoridades estatales y federales realizaron una visita de verificación para determinar el origen del vertido y las medidas necesarias para evitar que la sustancia continúe su recorrido.

Durante la inspección, las autoridades identifican que el derrame proviene de un pozo de exploración de salmuera perteneciente a la planta de sal de PMV Minera.

Según la dependencia, el diésel se encontraba depositado en el pozo para la extracción de la solución salina y las lluvias provocaron su dispersión.

Hidrocarburo recorrió 2.5 km hasta el arroyo Chacalapa

De acuerdo con la información recabada durante la verificación, el hidrocarburo recorrió aproximadamente 350 metros antes de llegar a un cuerpo de agua intermitente. Después avanzó cerca de 2.5 kilómetros hasta alcanzar el arroyo Chacalapa, en el municipio de Jáltipan.

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La PROFEPA mencionpo que, junto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), se colocaron barreras y cordones oleofílicos para limitar la dispersión de la sustancia en el agua y facilitar las labores de contención. Estas acciones permitieron contener el escurrimiento, mientras la empresa realiza trabajos para recuperar el diésel derramado.

La intervención se mantiene en el área para atender el derrame y revisar las condiciones en las que ocurrió el vertido. La Profepa y ASEA continúan con las acciones de verificación y coordinación con las autoridades involucradas en la atención del incidente.

La revisión también determina que no existen derrames en instalaciones de Petróleos Mexicanos ubicadas en la zona. El origen de la sustancia se localiza en el pozo de exploración de salmuera de PMV Minera y no en infraestructura de Pemex.

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Profepa ordena reparar el pozo y presentar un programa de remediación

Como resultado de la visita de verificación, la Profepa impone una clausura parcial temporal al establecimiento. La medida se acompaña de órdenes correctivas urgentes para que la empresa realice el taponamiento y la reparación inmediata del pozo donde se originó el derrame.

La reparación deberá estar acompañada de un programa de remediación. La Procuraduría evaluará ese documento para determinar las acciones que correspondan en el sitio afectado y dar seguimiento a las obligaciones impuestas a la empresa.

La ASEA informa que no puede iniciar procedimientos por este hecho porque el pozo de salmuera no corresponde a una actividad del sector de hidrocarburos. La Agencia realiza una verificación luego del reporte sobre la presencia de la sustancia, pero al conocer el origen del vertido constata que el caso no está dentro de sus atribuciones.

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La participación de cada dependencia se desarrolla conforme a sus facultades. La ASEA atiende el reporte inicial y verifica el sitio, mientras la Profepa aplica las medidas administrativas derivadas de la inspección en la planta de sal.

Profepa y ASEA mantienen la coordinación interinstitucional para determinar las circunstancias del incidente y establecer las responsabilidades que, en su caso, correspondan por el derrame registrado en el arroyo Chacalapa.