Ciencia

El cuerpo de los perros de tiro esconde pistas de una historia de más de 2.000 años

La comparación entre esqueletos actuales y restos recuperados en Chukotka, Rusia, reveló un patrón óseo constante que podría ayudar a identificar a estos animales en yacimientos arqueológicos antiguos

Ilustración en acuarela de cuatro perros tirando de un trineo de madera con tres personas vestidas con abrigos de piel sobre la nieve.
Un estudio publicado en la revista iScience reveló que los perros de trineo presentan huesos de las patas un 6 % más cortos en comparación con otros caninos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En un yacimiento arqueológico, los restos de un perro pueden contar una parte de su historia y ocultar otra. Los huesos, los dientes y el sitio donde aparecieron ayudan a saber cuándo vivió, pero no siempre permiten determinar si tiró de un trineo, acompañó una cacería o realizó otra tarea junto a las personas.

Ese vacío es común en las regiones frías. Los arneses, las cuerdas y los trineos suelen desaparecer mucho antes que los huesos. Por eso, los arqueólogos deben buscar otras señales para reconstruir cómo se desplazaban las comunidades entre la nieve y el hielo.

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La investigación, publicada en la revista iScience, propone una de esas señales: los perros de trineo tienen huesos de las patas relativamente más cortos, un patrón que también aparece en restos de hasta 2.000 años de antigüedad.

El modelo biomecánico desarrollado en la investigación determinó que un centro de masa bajo favorece la tracción al arrastrar cargas pesadas (Niels Ove Jensen / Instituto Ártico Danés)
El modelo biomecánico desarrollado en la investigación determinó que un centro de masa bajo favorece la tracción al arrastrar cargas pesadas (Niels Ove Jensen / Instituto Ártico Danés)

El equipo comparó perros actuales con ejemplares encontrados en sitios arqueológicos del extremo nororiental de Rusia. Detectó una diferencia media de cerca de un 6 % frente a otros animales de la familia de los perros, como lobos y perros domésticos, de tamaño similar.

El resultado no permite afirmar que cualquier perro con esas proporciones tirara de un trineo. Aporta, en cambio, un elemento más para estudiar restos incompletos y reconstruir la expansión de este medio de transporte en el Ártico. Allí, los perros facilitaron la caza, los traslados y el contacto entre comunidades.

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Las patas más cortas podrían ayudar a tirar de un trineo

El equipo examinó si la forma del esqueleto puede favorecer el arrastre de cargas. Para hacerlo, elaboró un modelo biomecánico, una herramienta que calcula cómo actúan las fuerzas sobre el cuerpo durante el movimiento.

Cuatro humanos paleolíticos vestidos con pieles y lanzas caminan en un paisaje nevado, acompañados por cinco perros. Pinos cubiertos de nieve y un armazón con pieles son visibles.
El análisis de fósiles en el extremo nororiental de Rusia confirmó que la proporción de patas cortas existía en caninos de hace 2.000 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo indicó que un perro puede tirar con más fuerza si mantiene bajo su centro de masa, el punto en el que se concentra su peso. Esa posición ayuda a contrarrestar el impulso de la carga, que tiende a empujarlo hacia atrás.

“Cuando las personas o los animales tiran de una carga, esta tiende a hacerlos inclinar hacia atrás. Una posición más baja o más adelantada del centro de masa contrarresta ese efecto y permite una mayor fuerza de tracción”, afirmó Mitya Kletzerman, arqueóloga de la Universidad de Haifa y primera autora del estudio, según el comunicado de prensa de Cell Press.

Después, los investigadores revisaron los huesos de 60 animales actuales de la familia de los perros, entre ellos perros de trineo, lobos, perros mestizos y spitz, un tipo de perro de hocico puntiagudo y orejas erguidas.

La rápida degradación de cuerdas y trineos en las regiones frías dificulta el hallazgo de pruebas directas sobre el transporte antiguo (REUTERS/Vladislav Nekrasov)
La rápida degradación de cuerdas y trineos en las regiones frías dificulta el hallazgo de pruebas directas sobre el transporte antiguo (REUTERS/Vladislav Nekrasov)

Compararon el húmero, el radio y el cúbito de las patas delanteras, además del fémur y la tibia de las traseras. Al tener en cuenta el tamaño general del esqueleto, observaron que el radio, el cúbito y la tibia de los perros de trineo eran relativamente más cortos.

La diferencia media fue de cerca de un 6 %. El trabajo relaciona esa proporción con una postura corporal que puede ayudar a tirar de una carga, pero no explica cómo surgió el rasgo ni demuestra que aparezca en todos los animales usados para esa tarea.

Kletzerman señaló que la selección natural pudo haber ayudado a conservar esa característica si ofrecía una ventaja a los perros que tiraban de trineos. Ese proceso hace que ciertos rasgos se mantengan a lo largo del tiempo cuando favorecen la supervivencia o la reproducción.

Tres paneles con un mapa satelital del estrecho de Bering, una excavación arqueológica en blanco y negro y un esqueleto canino con pelaje
Restos óseos de perros antiguos permiten estudiar cómo se desplazaban las comunidades del Ártico antes de que existieran otros medios de transporte

Los huesos antiguos muestran una proporción similar a la actual

Para saber si ese patrón ya existía en el pasado, el equipo examinó 82 huesos antiguos de perro y tres esqueletos completos. Estos últimos procedían de entierros rituales en tres sitios asociados con poblaciones ancestrales inuit de Chukotka, en Rusia, y tenían entre 2.000 y 500 años de antigüedad.

Cerca del 89 % de los huesos analizados coincidía con el patrón de patas relativamente más cortas observado en los perros de trineo actuales. Los tres esqueletos completos también tenían esas proporciones, según se detalla en el estudio.

La coincidencia permite considerar la forma de los huesos como una señal adicional, sobre todo cuando los hallazgos están fragmentados y no incluyen objetos relacionados con el transporte. Aun así, la longitud de las patas no alcanza por sí sola para asignar una función a un animal.

Los expertos proponen combinar el análisis óseo con la ubicación y antigüedad de los yacimientos para identificar caninos de trabajo (REUTERS/Ramil Sitdikov)
Los expertos proponen combinar el análisis óseo con la ubicación y antigüedad de los yacimientos para identificar caninos de trabajo (REUTERS/Ramil Sitdikov)

La propuesta consiste en sumar este indicio a otros datos, como el sitio donde aparecieron los restos, su antigüedad y la presencia de objetos de transporte cuando se conservan. Es necesario combinar esas pistas porque las pruebas directas suelen desaparecer con el paso del tiempo.

Según el comunicado de Cell Press, las pruebas arqueológicas más antiguas vinculadas con trineos tirados por perros incluyen piezas de trineo y restos caninos de unos 9.000 años encontrados en la isla Zhokhov, en el actual territorio ruso. Cuando faltan materiales de ese tipo, la identificación depende de señales menos directas.

El estudio ofrece una pista para reconstruir los viajes en el Ártico

Los perros permitieron a numerosas comunidades árticas transportar cargas y desplazarse en lugares donde otros medios eran poco útiles.

un hombre inuit con un perro de trineo - VisualesIA
El empleo de perros de trineo facilitó las labores de caza y el contacto entre las distintas comunidades del entorno ártico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los perros de trineo han desempeñado un papel indispensable en las comunidades del Ártico”, afirmó Kletzerman, arqueóloga de la Universidad de Haifa, según el comunicado de prensa de Cell Press.

La investigadora añadió que ayudaron a las personas a cazar, trasladarse cuando cambiaban las condiciones y viajar entre comunidades. El aporte del estudio consiste en buscar esa historia en los huesos, además de en los objetos que rara vez sobreviven.

Si otros análisis confirman la utilidad del patrón, los arqueólogos podrían revisar colecciones antiguas para identificar posibles perros de trineo y precisar cómo se extendió este medio de transporte por las regiones frías del mundo.

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