“No tiene relación con las lluvias”: qué causó la nueva inundación que dejó cinco desaparecidos en Nepal

Una crecida repentina del río Budhi Gandaki arrasó viviendas y puentes en el distrito nepalí de Gorkha National Trust for Nature Conservation-Manaslu Conservation Area Project (NTNC-MCAP)/Handout via REUTERS

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Una crecida de agua, barro y escombros descendió de madrugada por el río Budhi Gandaki, en el centro de Nepal, destruyó viviendas y puentes, dejó al menos cinco personas desaparecidas y obligó a evacuar comunidades enteras. El episodio ocurrió en la madrugada del domingo 11 de octubre en el distrito de Gorkha, a unos 100 kilómetros de Katmandú.

La nueva emergencia llegó pocas semanas después de la catástrofe del 26 de agosto, cuando un colapso glaciar en la frontera entre Nepal y el Tíbet provocó una riada que dejó 1.457 muertos y miles de desaparecidos.

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Qué causó la nueva inundación en el río Budhi Gandaki

Las autoridades nepalíes atribuyeron la crecida a un deslizamiento de tierra en el municipio rural de Chumnubri. La masa de rocas y sedimentos bloqueó de forma temporal el curso del río, lo que generó una acumulación de agua detrás de esa barrera, según Reuters.

Cuando el tapón cedió, el caudal bajó con fuerza hacia las localidades situadas río abajo. La inundación arrastró lodo, troncos y escombros a lo largo del valle.

Equipos del Ejército de Nepal evacuaron a habitantes aislados tras la inundación en el valle del Budhi Gandaki

El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (Icimod) señaló que se trata de una explicación preliminar. El organismo analiza datos de campo e imágenes satelitales para reconstruir la secuencia exacta del episodio.

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El hidrólogo Binod Parajuli, del Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal, descartó que las lluvias hubieran sido el detonante. “La inundación no puede atribuirse a las precipitaciones según los registros disponibles”, afirmó según EFE.

Cinco desaparecidos y decenas de evacuados tras la riada en Nepal

Las autoridades confirmaron que al menos cinco personas siguen desaparecidas. El Ejército de Nepal desplegó helicópteros y equipos terrestres para evacuar a habitantes aislados por el agua y buscar a quienes no lograron comunicarse con sus familias.

Associated Press informó que al menos 49 personas fueron auxiliadas. No han confirmado muertes por esta nueva inundación hasta el último parte disponible.

La riada dejó al menos cinco personas desaparecidas y obligó a evacuar comunidades situadas río abajo

“Hemos pedido a los habitantes que viven río abajo, junto a las riberas, que evacúen y permanezcan a salvo”, declaró Dharmendra Kumar Mishra, máxima autoridad administrativa de Gorkha, según Reuters.

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Los equipos de emergencia continuaban con la búsqueda y mantenían vigilancia sobre el río ante el riesgo de nuevos deslizamientos y cambios en el nivel del agua.

Casas, puentes e instalaciones hidroeléctricas sufrieron daños

La riada afectó viviendas, caminos, puentes e infraestructura energética. Los informes iniciales indicaron que el agua dañó o destruyó alrededor de tres docenas de casas y cuatro puentes.

Los relevamientos locales situaron los daños en localidades como Jagat Bagar, Salleri, Ghattekhola, Paiyu y Bagar. El caudal también alcanzó un campamento de obras del proyecto hidroeléctrico Budhi Gandaki, de 341 megavatios.

La cantidad total de viviendas afectadas todavía no está cerrada. Xinhua informó que las autoridades evaluaban daños en hasta 65 casas entre los distritos de Gorkha y Dhading.

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Un deslizamiento de tierra bloqueó de forma temporal el cauce del Budhi Gandaki antes de liberar una crecida REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo

Tras detectar la crecida, las autoridades activaron el sistema de alerta temprana y enviaron mensajes de texto a comunidades de Gorkha, Dhading, Tanahun, Chitwan y los distritos de Nawalparasi Oriental y Occidental.

La medida buscó proteger a las poblaciones situadas aguas abajo. El Budhi Gandaki desemboca en el río Trishuli, por lo que un desborde en la cuenca alta puede afectar zonas alejadas del punto donde se produjo el desprendimiento.

En este tipo de emergencias, el peligro no depende solamente de las lluvias. Una barrera natural de tierra, hielo o rocas puede retener agua durante horas y liberar después una corriente repentina. Esa combinación explica la violencia de las riadas en los valles montañosos del Himalaya.

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Casi 300.000 personas viven en zonas expuestas a inundaciones en el Himalaya

La riada en Gorkha ocurrió en una región donde la exposición a inundaciones crece a medida que aumentan las construcciones cerca de los ríos. Un estudio publicado en la revista Scientific Reports estimó que 293.800 personas podrían vivir en edificios expuestos a posibles inundaciones en áreas del Himalaya de Nepal, India y China.

FILE PHOTO: A drone view shows damaged buildings covered in mud next to the Likhu River following deadly flash floods and mudslides in Devighat, Nuwakot district, Nepal, August 30, 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo

La investigación, liderada por C. Scott Watson, analizó áreas situadas hasta 50 kilómetros aguas abajo de 1.361 lagos del Himalaya. Los autores compararon los cambios entre 2016 y 2023 en la superficie construida próxima a los cauces, utilizada como indicador de la población y la infraestructura potencialmente expuestas a una crecida.

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El trabajo calculó que la superficie ocupada por edificios ubicados a menos de 50 metros de altura vertical de un río pasó de 12,38 a 18,04 kilómetros cuadrados, un aumento del 45,75%. En zonas con alto riesgo de inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares, el crecimiento fue del 77,78%, de 0,72 a 1,28 kilómetros cuadrados.

Los investigadores estimaron que unas 108.500 personas en Nepal viven en construcciones potencialmente expuestas a inundaciones. De ese total, alrededor de 22.800 residen a menos de 10 metros de altura vertical respecto del cauce de un río.

Las inundaciones en el Himalaya suelen estar asociadas con el monzón estacional, lluvias torrenciales, deslizamientos y el desborde de lagos glaciares. Los valles estrechos y de fuertes pendientes pueden aumentar la velocidad, la altura y el alcance de las crecidas. Los autores advirtieron que las cifras tienen márgenes de incertidumbre por la falta de bases de datos más precisas sobre edificios y población.

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La tragedia de agosto tuvo un origen distinto, aunque mostró un mecanismo similar. El Servicio Geológico de Estados Unidos concluyó que aquel desastre no fue provocado por un terremoto, como se creyó al principio, sino por un colapso glaciar y flujo de escombros.

El desprendimiento en la montaña Langtang Lirung bloqueó un río y formó una presa temporal. Cuando esa barrera se rompió, liberó una riada que arrasó infraestructura, viviendas y puestos fronterizos.

Los científicos investigan la influencia del retroceso glaciar, el deshielo del permafrost y la inestabilidad de las laderas en el Himalaya. Aún no atribuyen cada desastre de forma directa al cambio climático, pero advierten que el aumento de las temperaturas puede debilitar el hielo y el suelo congelado de las zonas de alta montaña.

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