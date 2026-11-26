El presidente aseguró que su Gobierno trabajará para solucionar las causas estructurales de las inundaciones y evitar que cada temporada de lluvias se convierta en una emergencia para las familias. (@defensoresco/X)

Guardar

Riohacha recibirá una inversión de $100.000 millones para implementar una solución integral al manejo de aguas residuales y fortalecer su sistema de bombeo, según anunció el presidente Abelardo de la Espriella. Los recursos hacen parte de las medidas del Gobierno para atender los problemas de saneamiento básico e inundaciones que afectan a los habitantes de la capital de La Guajira.

Durante su intervención, De la Espriella también destacó la reactivación del proyecto de alcantarillado del municipio, que permanecía paralizado desde 2021 y fue destrabado mediante la firma de un otro sí. Esta iniciativa contempla una inversión de $29.670 millones, de los cuales $22.700 millones serán aportados por la Nación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con presidencia, la obra beneficiará a cerca de 150.000 habitantes de las comunas 4, 5 y 7, que durante años han enfrentado dificultades relacionadas con el saneamiento básico.

Abelardo de la Espriella anunció inversiones para solucionar los problemas de alcantarillado e inundaciones en Riohacha. (Presidencia)

Reactivan proyecto de alcantarillado en Riohacha

El presidente explicó que el proyecto de alcantarillado logró avanzar tras las gestiones realizadas entre el Gobierno nacional y la administración departamental. Según indicó, el trabajo coordinado permitió incluir otras zonas afectadas, especialmente la comuna 10.

“Gracias al trabajo coordinado entre el gobierno nacional y el gobierno departamental logramos incluir más comunas afectadas por esta situación, en especial la comuna 10. El agua será una realidad para toda Riohacha y lo haremos en la Patria del Milagro”, afirmó.

PUBLICIDAD

A esta intervención se suman los $100.000 millones anunciados para el manejo integral de las aguas residuales y el fortalecimiento del sistema de bombeo. El proyecto se complementará con las obras de urbanismo y pavimentación previstas en la calle 40.

De acuerdo con Abelardo de La Espriella, estos recursos están garantizados durante su Gobierno. Para avanzar en su ejecución, impartió instrucciones a la gerente presidencial para las regiones, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Las entidades deberán articular sus capacidades institucionales, superar los trámites técnicos y avanzar en la ejecución de los proyectos.

“Tenemos que recuperar el tiempo perdido. En el año que le queda al gobernador y a los alcaldes vamos a recuperar ese tiempo y a sacar adelante a este departamento y todos sus municipios”, señaló el mandatario.

PUBLICIDAD

Las obras de alcantarillado buscan mejorar el saneamiento básico y beneficiar a cerca de 150.000 habitantes. (Alcaldía distrital de Riohacha)

Recuperan $140.000 millones para atender inundaciones en La Guajira

En materia de gestión del riesgo, el presidente anunció la recuperación de $140.000 millones que habían sido destinados inicialmente a La Guajira para atender las afectaciones ocasionadas por el frente frío.

Según explicó, estos recursos no fueron ejecutados durante la administración anterior, por lo que su Gobierno adelantó las gestiones para recuperarlos y garantizar que lleguen a las comunidades afectadas.

El dinero permitirá atender a las familias que perdieron sus viviendas, intervenir los barrios afectados por las inundaciones y desarrollar soluciones frente a las causas de esta problemática.

En este contexto, De la Espriella señaló que Riohacha necesita un sistema de drenaje pluvial que permita evacuar las aguas lluvias y evitar que las precipitaciones continúen provocando inundaciones en calles y viviendas. También insistió en la necesidad de contar con un alcantarillado que funcione adecuadamente.

PUBLICIDAD

El Gobierno recuperó $140.000 millones para atender las afectaciones por las inundaciones en La Guajira. (Dagran / 4 de julio del 2022)

“No voy a resignarme, ni voy a permitir que ustedes se resignen, a que cada temporada de lluvia esto se vuelva una tragedia. No vinimos a administrar las inundaciones, vinimos a resolver esas inundaciones, las causas que las generan y lo haremos con toda rigurosidad”, manifestó.

El mandatario reiteró que las intervenciones anunciadas buscan atender las dificultades de infraestructura y servicios públicos que enfrenta el departamento.

“Al final de mi Gobierno miraremos a La Guajira como un departamento vanguardista, que será orgullo de Colombia y referente para el mundo”, concluyó.