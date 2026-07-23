Ciencia

Fósiles en Argentina develan la potencia de los colmillos del tigre dientes de sable

Un estudio paleontológico demuestra que estos depredadores prehistóricos podían atravesar huesos duros

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Un Smilodon populator de pelaje dorado con manchas oscuras ruge mostrando sus colmillos, de frente en una pradera con pastizales y árboles al atardecer.
Un estudio sobre los tigres dientes de sable reveló que el Smilodon también trituraba huesos y no solo cazaba presas grandes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante miles de años, los tigres dientes de sable dominaron como depredadores en Sudamérica, pero hallazgos recientes han transformado la imagen que se tenía de sus colmillos. Un estudio liderado por Yolanda Fernández-Jalvo, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, revela que estos animales no solo eran cazadores de presas grandes, sino que también eran capaces de triturar huesos, desmintiendo la creencia de que sus colmillos eran frágiles, según informó New Scientist.

El análisis de restos fósiles de megafauna argentina, extraídos de Salto de Piedra, permitió identificar marcas dentales en huesos duros de animales extintos que encajan perfectamente con los colmillos del Smilodon.

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Según el estudio, los colmillos, que podían superar los 25 cm de longitud, perforaban incluso la dura corteza ósea, lo que demuestra que los tigres dientes de sable eran capaces de acceder a los nutrientes del interior de los huesos, una ventaja en su entorno.

Colmillos fósiles de gran tamaño y fragmentos de huesos en tierra, junto a un cuaderno abierto, pinceles y un calibrador digital en un yacimiento.
Las marcas dentales halladas en fósiles de Salto de Piedra encajan con los colmillos del Smilodon y cuestionan su supuesta fragilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de Fernández-Jalvo y su equipo constituye una de las pruebas más sólidas sobre la interacción entre el Smilodon y sus presas, ya que las marcas encontradas no solo corresponden en tamaño y forma, sino que además prueban que los colmillos podían penetrar huesos sin dañarse visiblemente.

Este hallazgo, según la propia investigadora, sorprendió al equipo y desafía el paradigma tradicional sobre la fragilidad de los colmillos.

El contexto arqueológico de Salto de Piedra

En la región de Salto de Piedra, ubicada aproximadamente a 350 km al sur de Buenos Aires, se han descubierto fósiles de grandes mamíferos que habitaron Sudamérica durante el Pleistoceno. El sitio destaca por ser una de las pocas localidades con dataciones precisas de esa época en Argentina, lo que permite a los científicos reconstruir las faunas que coexistieron en la zona.

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Tigre dientes de sable corriendo detrás de una presa pequeña en un paisaje árido con polvo. Varios ñus y arbustos en el fondo bajo un cielo de atardecer.
La investigación publicada en BMC Ecology and Evolution analizó restos de megafauna argentina para reconstruir la dieta del tigre dientes de sable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los restos hallados en Salto de Piedra figuran especies extintas como armadillos gigantes, perezosos terrestres gigantes, mastodontes y los propios tigres dientes de sable del género Smilodon populator.

La abundancia y diversidad de fósiles convierten a este yacimiento en un sitio clave para entender las relaciones ecológicas y las adaptaciones de los grandes depredadores de la región.

La riqueza de animales descubierta en el sitio ha sido esencial para observar cómo el Smilodon interactuaba con presas de gran tamaño, aportando material fundamental para estudios de comportamiento y dieta.

La verdadera causa de la extinción de los tigres dientes de sable sorprende a los científicos
Los colmillos del Smilodon, que podían superar los 25 centímetros, perforaban huesos duros para acceder a los nutrientes del interior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Métodos y hallazgos del estudio

El equipo liderado por Yolanda Fernández-Jalvo centró su análisis en identificar marcas específicas de dientes en los huesos fósiles de megafauna procedentes de Salto de Piedra. Se evaluaron dos tipos principales de huellas: perforaciones y surcos, midiendo su longitud, ancho y profundidad con calibradores digitales de precisión.

La comparación entre las marcas de los huesos y la morfología de los colmillos de Smilodon permitió determinar que las huellas coincidían exactamente en tamaño y forma.

En varios casos, los investigadores observaron que incluso el hueso cortical, que representa el 80 % del volumen óseo y es especialmente duro, había sido atravesado.

Cráneo fósil de Smilodon populator dentro de una vitrina de vidrio con base neutra, con colmillos largos y curvados. Fondo desenfocado de sala de museo.
Salto de Piedra, a 350 kilómetros al sur de Buenos Aires, conserva fósiles del Pleistoceno con dataciones precisas en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio concluyó que estas señales en los fósiles constituyen una prueba directa de que los tigres dientes de sable no solo rasgaban carne, sino que también tenían la capacidad de fracturar huesos para alimentarse de su interior, una habilidad que amplía el espectro de sus recursos alimenticios.

Qué cambia sobre los colmillos del Smilodon

Durante mucho tiempo, predominó la idea de que los largos colmillos de los tigres dientes de sable eran una adaptación evolutiva que les permitía perforar tejidos blandos, pero que a la vez los hacía vulnerables a romperse si impactaban contra hueso.

Esta hipótesis sugería que los depredadores evitaban morder partes duras de sus presas para no dañar sus colmillos, considerados tradicionalmente débiles.

Un Smilodon populator agachado muerde un hueso grande, con colmillos que perforan el hueso. Hay fragmentos de hueso alrededor en una pradera.
El equipo de Yolanda Fernández-Jalvo midió perforaciones y surcos en huesos fósiles y comprobó que incluso el hueso cortical había sido atravesado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados del estudio liderado por Fernández-Jalvo contradicen esa visión. La capacidad de los colmillos para penetrar huesos duros, sin mostrar señales de daño aparente, indica que estos dientes eran mucho más resistentes de lo que se creía.

Este hallazgo obliga a reconsiderar la biomecánica y la funcionalidad de los colmillos en la caza y el consumo de presas.

El descubrimiento de que los colmillos del Smilodon podían soportar la presión necesaria para triturar huesos aporta una nueva perspectiva sobre la evolución de los grandes depredadores prehistóricos y su éxito adaptativo en entornos exigentes.

Un Smilodon populator bebe agua de un arroyo en una pradera verde con árboles lejanos. Tiene pelaje dorado con manchas y colmillos largos.
El paleontólogo Federico Agnolín sostuvo que la nueva evidencia permite reconocer la depredación del Smilodon y refuerza la resistencia de sus colmillos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La opinión de los expertos

El paleontólogo Federico Agnolín, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, aunque no participó en la investigación, expresó sus dudas previas sobre la hipótesis tradicional. Resultaba poco plausible que un depredador tan grande evolucionara colmillos enormes solo para evitar emplearlos en situaciones de caza reales.

A la luz de los nuevos datos, el especialista destaca que ahora se puede reconocer la depredación de Smilodon en el registro fósil, gracias a las marcas identificadas. La evidencia reciente refuerza la idea de que los colmillos eran mecánicamente robustos y servían para acceder tanto a carne como a hueso, desmontando el prejuicio sobre su supuesta debilidad.

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