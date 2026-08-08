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Caso Wallace: juez ordena que Brenda Quevedo continúe su proceso en libertad

Un juez ordenó que retiren el brazalete electrónico, también puso fin al arraigo domiciliario y suspendió la custodia permanente de la Guardia Nacional

Aunque el caso Wallace no está cerrado, Brenda Quevedo podrá continuar su proceso en libertad. Crédito: X/ @RedDeApoyoBQ
Aunque el caso Wallace no está cerrado, Brenda Quevedo podrá continuar su proceso en libertad. Crédito: X/ @RedDeApoyoBQ
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El caso Wallace tomó un giro relevante este sábado en favor de Brenda Quevedo, después de que un juez ordenó que continúe su proceso en libertad, por lo que le deben retirar el brazalete electrónico, poner fin al arraigo domiciliario y suspender la custodia permanente de la Guardia Nacional.

Juan Alfredo Buendía, encargado de despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, determinó modificar las medidas cautelares que mantenían a Quevedo bajo arraigo domiciliario y vigilancia permanente.

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Sin embargo, el cambio de las medidas cautelares no significa que el proceso penal haya llegado a su fin, ni que exista una resolución definitiva sobre las acusaciones que dieron inicio al caso.

En ese sentido, Brenda Quevedo deberá seguir sujeta a medidas cautelares mientras avanza el procedimiento judicial.

Brenda Quevedo debe cumplir con nuevas medidas cautelares

Medios como La Silla Rota reportaron que el juez determinó nuevas medidas cautelares, mismas que Brenda Quevedo debe cumplir, como la obligación de presentarse mensualmente ante el juzgado para firmar.

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Además, permanece vigente la prohibición de abandonar el territorio nacional, por lo que Quevedo no podrá salir de México mientras continúe su proceso bajo las normas impuestas por la autoridad judicial.

La Red de Apoyo de Brenda Quevedo y sus abogado la acompañaron durante el proceso. Crédito: X/ @RedDeApoyoBQ
La Red de Apoyo de Brenda Quevedo y sus abogado la acompañaron durante el proceso. Crédito: X/ @RedDeApoyoBQ

Con tales acciones, el juzgado sustituyó las restricciones que implicaron permanecer en un domicilio y portar un dispositivo de geolocalización por medidas consideradas menos restrictivas.

Así reaccionó Quevedo tras conocer la resolución del juez

Luego de conocer la resolución, Brenda Quevedo compartió un mensaje a través de su Red de Apoyo en el que expresó su alivió por la decisión judicial.

En su mensaje, reconoció vivir una recuperación de la confianza después de lo que describió como un enfrentamiento con un “monstruo del sistema” y cuestionó la diferencia entre los recursos institucionales disponibles para su defensa y los gastados por sus acusadores.

Tales afirmaciones forman parte de su posición respecto al proceso y no sustituyen las determinaciones que corresponden a los tribunales.

Pide no olvidar que sufrió tortura

Previo a la resolución, Quevedo recordó que su caso incluye pruebas relacionadas con presuntos actos de tortura, y reveló que existen documentos, así como conclusiones organismos nacionales e internacionales que deben ser considerados durante el proceso.

Su defensa, así como su Red de Apoyo, también destacaron que existen pronunciamientos y documentación relacionada con denuncias de tortura que atribuyen a funcionarios por la posible alteración o fabricación de elementos de investigación.

No obstante, estos señalamientos aún deben ser valorados por las autoridades competentes conforme avance el procedimiento.

A 20 años del caso Wallace

Esta reciente resolución ocurre después de casi 20 años de proceso judicial relacionado con el caso Wallace.

Asimismo, el cambio de medidas cautelares ocurre casi un año y medio después del fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, quien impulsó las acusaciones contra Brenda Quevedo y compañía por el presunto secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda.

La Silla Rota también reportó que, durante la audiencia, la modificación de las medidas tomó en cuenta el nuevo contexto del proceso y las circunstancias que sustentaron algunas de las restricciones impuestas con anterioridad.

Por un permiso humanitario, Brenda Quevedo, pudo visitar a su padre en un hospital de Toluca. Foto: Captura de Pantalla
Por un permiso humanitario, Brenda Quevedo, pudo visitar a su padre. Foto: Captura de Pantalla

Lo que sigue para Brenda Quevedo y el caso Wallace

El nuevo ordenamiento del juez no pone fin al caso Wallace, ya que Brenda Quevedo quedará vinculada al proceso penal y también deberá cumplir las medidas cautelares establecidas por el juez.

No obstante, la principal modificación es que tendrá la posibilidad de enfrentar esta nueva etapa fuera de su domicilio, sin brazalete electrónico y sin custodia permanente, aunque tiene la obligación de acudir mensualmente a firmar y permanecer dentro del país.

Mientras el proceso continúa, cualquier determinación sobre la responsabilidad penal de Quevedo corresponderá, única y exclusivamente, a las autoridades judiciales competentes.

Después de 20 y tras la muerte de Isabel Miranda de Wallace, Brenda Quevedo podrá continuar su proceso penal en libertad, apelando a la presunción de inocencia.

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