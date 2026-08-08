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Detienen a “El Edy”, presunto integrante de la Unión de Tepito, con más de 200 dosis de droga en La Merced

Efectivos de la SSC lo arrestaron en el cruce de las calles Rosario y Olvera tras detectarlo manipulando bolsitas de plástico

Fuentes consultadas por Infobae México lo identificaron como integrante de la Unión de Tepito. Crédito: Especial
Fuentes consultadas por Infobae México lo identificaron como integrante de la Unión de Tepito. Crédito: Especial
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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron el viernes 7 de agosto a un hombre en la colonia La Merced Zona Centro, alcaldía Venustiano Carranza, con más de 200 dosis de aparente droga, 15 cartuchos útiles y dinero en efectivo. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México identificaron al arrestado como Edie Santiago González, de 37 años, conocido como “El Edy” y presunto integrante de la Unión de Tepito, organización que opera en la zona centro de la capital y es señalada como generadora de violencia.

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Una consulta de Infobae México al Registro Nacional de Detenciones confirmó que González fue detenido a las 3:49 de la tarde del pasado viernes en la calle Rosario, entre Olvera y General Anaya, a unos metros del Mercado San Ciprián.

El registro lo describe como hombre de 1.77 metros de estatura, complexión robusta, tez morena, cabello corto negro, con barba, bigote y tatuajes en los brazos. Al momento de la detención vestía playera blanca, pantalón azul y tenis negro con dorado.

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Vigilancias fijas y móviles detectaron a González manipulando bolsitas en la vía pública

La acción policial fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia que la SSC venía desplegando en la zona centro de la Ciudad de México. Los efectivos realizaban recorridos en vigilancias fijas y móviles orientadas a combatir la incidencia delictiva en la colonia.

Fue en el cruce de las calles Rosario y Olvera, a unos metros del Mercado San Ciprián, donde los policías observaron a “El Edy” manipulando bolsitas de plástico en la vía pública. El tipo de bolsitas que cargaba llamó la atención de los efectivos por su similitud con las que se usan habitualmente para distribuir droga al menudeo en la calle.

Los policías se aproximaron al hombre y le indicaron que le realizarían una revisión preventiva, conforme al protocolo de actuación policial vigente. “El Edy” no opuso resistencia. Fue durante esa inspección cuando los efectivos localizaron una mochila que cargaba: tipo cangurera, color negro con gris.

Parte de la droga asegurada tras la detención de "El Edy". Crédito: Especial
Parte de la droga asegurada tras la detención de "El Edy". Crédito: Especial

Dentro de la bolsa -la cual tenía el emblema de la marca Coach-encontraron 153 bolsitas con aparente marihuana y 60 bolsitas con una sustancia sólida similar a la cocaína. También hallaron una bolsa con aproximadamente 33 gramos de una sustancia con características de posible metanfetamina. Las tres sustancias quedaron bajo resguardo para su análisis pericial correspondiente.

González portaba 15 cartuchos útiles sin acreditación legal, dos celulares y dinero en efectivo

El decomiso no se limitó a la droga. Los oficiales también le aseguraron a González 15 cartuchos útiles cuya legal posesión no pudo acreditar en el momento de la detención. La portación de cartuchos sin documentación que la respalde constituye un delito federal en México, independiente de los cargos que pudieran derivarse del narcomenudeo.

Según las imágenes, se trata de balas para arma larga los asegurados a “El Edy”.

15 balas de arma larga se ven en una imagen revelada tras la detención. Crédito: Especial
15 balas de arma larga se ven en una imagen revelada tras la detención. Crédito: Especial

Además, los policías le retiraron dos celulares y una cantidad de dinero en efectivo, la cual serían 600 pesos. Todos los objetos asegurados —la droga, los cartuchos, los celulares y el efectivo— fueron incluidos en el inventario que acompañó al detenido ante la autoridad ministerial.

Tras ser informado de sus derechos constitucionales, González fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, según datos del RND.

La Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes atiende casos que, por su naturaleza o complejidad, rebasan la competencia de las agencias del Ministerio Público ordinarias. Su intervención en el caso de “El Edy” sugiere que las autoridades consideran que la detención tiene un alcance mayor al de un operativo de narcomenudeo rutinario.

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