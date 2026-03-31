Misión Artemis II a la Luna: todos los detalles a un día del lanzamiento histórico de la NASA

Artemis II llevará a cuatro astronautas en un viaje de diez días alrededor de la Luna, marcando el regreso de humanos más allá de la órbita terrestre baja. - REUTERS/Joe Skipper

La NASA ultima los preparativos para el lanzamiento de Artemis II, la misión que llevará a cuatro astronautas en un viaje de 10 días alrededor de la Luna y que marcará el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre baja desde 1972.

El evento, previsto para el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, promete abrir una nueva era en la exploración espacial y poner a prueba tecnologías y estrategias que definirán el futuro de la presencia humana fuera de la Tierra.

El despegue desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, tendrá de una ventana de dos horas a partir de las 18:24 hora local (19.24 hora argentina, 17.24 en Colombia, 16.24 en México y 00.24 del 2 de abril en España), y representa la mayor apuesta humana por regresar al entorno lunar tras más de medio siglo.

La luna llena se eleva sobre el cohete del programa Artemis II en la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, preparándose para una futura misión a la Luna. (Ben Smegelsky / NASA)

Según comunicó la NASA, la tripulación de Artemis II viajará aproximadamente 7500 kilómetros más allá de la cara oculta de la Luna.

Desde este punto estratégico, podrán observar la Tierra y la Luna a través de las ventanas de Orión, con nuestro satélite en primer plano y el planeta a casi 400.000 kilómetros al fondo, lo que representa un punto de inflexión para la NASA ya que nunca antes una nave tripulada voló tan lejos de nuestro planeta, un hito que muchos consideran la antesala de la colonización lunar y la exploración de Marte.

El vuelo servirá para validar los sistemas clave del cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion, ambos desarrollos centrales del programa Artemis. La travesía se extenderá por aproximadamente 10 días, período en el que la tripulación orbitará la Luna y retornará a la Tierra, con un amerizaje controlado en el océano Pacífico.

Durante el vuelo, los astronautas podrían perder contacto con el centro de control, gestionando emergencias de forma autónoma en el espacio profundo. (NASA)

Tras la separación inicial del cohete SLS, la cápsula Orion ejecutará complejas maniobras de validación en órbita terrestre antes de dirigirse al satélite natural. El momento culminante llegará cuando la nave sobrevuele la cara oculta de la Luna y alcance la mayor distancia recorrida por humanos respecto a la Tierra, un récord histórico según los datos de la agencia.

El equipo de Artemis II ya se encuentra en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy. El traslado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) se realizó el 20 de marzo a bordo del imponente transportador oruga 2, un vehículo especialmente diseñado para movilizar gigantescos módulos espaciales.

El viaje de 6,4 kilómetros marcó la segunda vez que el conjunto SLS y Orion ocupó la plataforma, luego de un primer intento en enero cuando se preveía un lanzamiento para febrero.

Obstáculos técnicos y refuerzos en seguridad

La tripulación posa frente al imponente cohete del programa Artemis de la NASA en su plataforma de lanzamiento. (Joel Kowsky / NASA)

La misión enfrentó una serie de desafíos técnicos que pusieron a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de la NASA. Durante el primer simulacro general de procedimientos previos al lanzamiento, conocido como WDR (Wet Dress Rehearsal), se detectó una fuga de propulsor de hidrógeno líquido.

Este combustible, elegido por su limpieza, resultó difícil de contener, ocasionando retrasos tanto en la misión Artemis I (2022) como en el cronograma actual. El problema se resolvió tras reparaciones y una revisión estructural exitosa el 20 de febrero.

No obstante, surgió luego una interrupción en el flujo de helio hacia la etapa superior del SLS, lo que obligó a trasladar nuevamente el módulo Orion al VAB para su reparación.

Un miembro de la tripulación con traje de vuelo y chaleco salvavidas inflado emerge de una cápsula espacial durante un ejercicio de recuperación acuática. (NASA)

A pesar de estos contratiempos, la NASA confirmó que no planea realizar otra prueba WDR antes del lanzamiento, lo que significa menos puntos de revisión durante la segunda fase en la plataforma. La agencia mantiene una postura de máxima cautela, dada la naturaleza tripulada de la misión.

Si Artemis II no logra despegar el 1 de abril, existen oportunidades diarias hasta el 6 de abril, con una nueva ventana prevista para el 30 de abril. Sobre posibles fechas en mayo, la NASA prefirió no hacer declaraciones, enfocando toda su atención en la ventana de abril.

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover de la NASA, junto a Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, afrontará condiciones extremas durante el trayecto. En algunos tramos, podrían perder contacto temporal con el centro de control y deberán gestionar emergencias con total autonomía.

La tripulación de Artemis II incluye a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes volarán la mayor distancia alcanzada por humanos. (NASA)

Uno de los trabajos más destacados que harán los astronautas en el espacio será el “Experimento Matroshka”, orientado a validar estrategias avanzadas de protección frente a la radiación solar y cósmica.

La nave Orion dispone de un sistema de defensa por capas para mitigar estos riesgos, tecnología que será clave en futuros viajes interplanetarios.

El regreso a la Tierra, previsto para el 11 de abril, supondrá una prueba definitiva para el escudo térmico de Orion, que enfrentará temperaturas de hasta 2.800 °C (5.072 °F) durante la reentrada. El amerizaje en el océano Pacífico involucrará equipos médicos y técnicos de la NASA, encargados de asistir a la tripulación y evaluar su estado físico tras la misión.

La cápsula Orion de la NASA exhibe sus complejos sistemas internos y externos durante las etapas de ensamblaje en el Centro Espacial Johnson. (NASA)

La cápsula Orion mostró vulnerabilidades en su escudo térmico después del vuelo sin tripulación de Artemis I, se detectaron grietas y desprendimientos en el material externo, lo que permitió la acumulación de gases y un aumento de presión en el blindaje.

La NASA decidió mantener el diseño actual para Artemis II, aunque modificó la trayectoria de reingreso para reducir la exposición a las temperaturas máximas.

El administrador de la agencia, Jared Isaacman, sostuvo en enero: “Tengo plena confianza en el escudo térmico”, mientras que el astronauta Reid Wiseman afirmó en julio: “Si seguimos la ruta de reingreso prevista por la NASA, este escudo será seguro para volar”.

Un programa bajo presión: costos, demoras y la carrera lunar

Si Artemis II no despega el 1 de abril, existen oportunidades diarias hasta el 6 de abril y otra ventana de lanzamiento a partir del 30 de abril. - REUTERS/Steve Nesius

El programa Artemis supuso una inversión sin precedentes. El desarrollo del SLS requirió cerca de 24 mil millones de dólares desde su aprobación hasta el vuelo de prueba no tripulado Artemis I en 2022.

La cápsula Orion demandó más de 20 mil millones de dólares desde 2006, según cifras oficiales. El objetivo final es establecer una presencia humana sostenida en la Luna, desarrollar una base científica, explotar recursos como el hielo de agua —potencial fuente de combustible— y preparar tecnologías para misiones a Marte.

El administrador Isaacman indicó que la NASA planea invertir otros 20 mil millones de dólares en la construcción de la base lunar.

El administrator de la NASA, Jared Isaacman, explicó que el éxito de Artemis II validará los sistemas clave para futuras misiones, incluyendo el esperado alunizaje en el polo sur lunar con Artemis III y IV. (REUTERS/Joe Skipper)

Pamela Melroy, subadministradora de la NASA entre 2021 y 2025, defendió la estrategia al remarcar “el valor de establecer una presencia humana a largo plazo en la superficie lunar y de aprovechar el hielo de agua como recurso para fabricar combustible”.

Melroy puntualizó que el desafío ya no consiste en una carrera por “poner botas en la Luna”, sino en definir los principios que guiarán la exploración humana más allá de la Tierra.

Las críticas a la NASA se han centrado en los sobrecostos, las demoras y los cuestionamientos técnicos.

El programa Artemis involucra cooperación internacional con la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea, consolidando su alcance global. - REUTERS/Joe Skipper

El intervalo entre misiones generó debate: transcurrieron casi cuatro años entre Artemis I y Artemis II, cuando la planificación original contemplaba solo dos años de espera para el siguiente vuelo. Según analistas espaciales de la NASA, esta dilación limita el aprendizaje tecnológico y aumenta los riesgos operativos.

La presión internacional también influyó en la agenda de la NASA. El auge de la actividad espacial en China llevó a Estados Unidos a priorizar el mantenimiento de su liderazgo en la exploración lunar. “El reloj corre en la competencia de grandes potencias, y el éxito o el fracaso se medirá en meses, no en años”, advirtió Isaacman.

En respuesta a este escenario, la NASA reformuló su calendario. La misión Artemis III, inicialmente proyectada para un alunizaje en 2028, se limitará a pruebas tecnológicas en órbita baja a mediados de 2027.

El cohete de la misión Artemis I, parte del programa Artemis, se ve imponente frente a la Luna llena, listo para su histórico viaje espacial. (Reuters)

El alunizaje dependerá de un módulo construido por SpaceX o Blue Origin, que deberá acoplarse a Orion en órbita lunar, trasladando este objetivo ahora a Artemis IV en 2028. El plan actualizado contempla aumentar la frecuencia de lanzamientos a uno cada 10 meses, frente al ritmo anterior de tres años por misión.

La cooperación internacional constituye otro pilar del programa. La participación de la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea refuerza el carácter global de Artemis II. La transmisión mundial y la cobertura en tiempo real de cada etapa del vuelo amplifican el impacto simbólico del proyecto.

El éxito de Artemis II será determinante para validar estos cambios y garantizar la continuidad de la estrategia lunar estadounidense. La tripulación afrontará el desafío de demostrar la viabilidad tecnológica, política y financiera del programa más ambicioso de la NASA en cinco décadas.

Los astronautas regresan a la Luna por primera vez en medio siglo con la misión Artemis 2. La misión Artemis II inicia una nueva era en la exploración espacial, su éxito será clave para aumentar la frecuencia de lanzamientos de la NASA. (Portada TIME)

“La tripulación de Artemis II, al volar más lejos que nunca, pondrá a prueba las fronteras del conocimiento y la resistencia humana, abriendo el camino para que la humanidad vuelva a pisar la Luna y, en el futuro, explore Marte”, concluyó un portavoz de la agencia durante la última conferencia de prensa.

La expectativa crece a medida que la cuenta regresiva avanza. Cada vez falta menos para la histórica vuelta a la Luna de la humanidad.