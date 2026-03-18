Ciencia

Nuevos hallazgos sobre la dieta que ayuda a frenar la pérdida de memoria y proteger el cerebro, según Harvard

Investigadores de esa universidad estadounidense con colegas del Reino Unido y China estudiaron durante una década a más de 1.600 adultos. Detectaron que con este tipo de régimen alimentario se pierde hasta 20% menos de materia gris

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El estudio de Harvard demuestra
El estudio de Harvard demuestra que la dieta MIND reduce la pérdida de materia gris en el cerebro a largo plazo (Unsplash)

MIND es un patrón alimentario que combina ingredientes de la dieta mediterránea y la dieta DASH.

Prioriza el consumo de verduras de hoja verde, bayas, frutos secos, cereales integrales, pescado, aceite de oliva y aves, y limita el de manteca, quesos, carnes rojas, dulces y frituras.

Científicos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en Boston, junto con colegas de otras instituciones de los Estados Unidos, Reino Unido y China descubrieron que seguir la dieta MIND durante más de diez años se asocia con una pérdida más lenta de materia gris y una expansión ventricular menor en el cerebro.

Es la primera vez que se observa este efecto protector en cambios cerebrales estructurales a largo plazo, según la investigación que publicaron en la revista Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.

Los investigadores se propusieron averiguar
Los investigadores se propusieron averiguar si la dieta MIND puede ralentizar los cambios estructurales en el cerebro asociados al envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo sugiere que las decisiones cotidianas sobre los alimentos que llegan al plato pueden influir en la salud cerebral y en la memoria a lo largo de los años.

El trabajo fue coordinado por investigadores de la Universidad de Zhejiang y la Escuela de Medicina y Salud del Instituto de Tecnología de Harbin, en China, la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, y el Instituto Glenn Biggs de la Universidad de Texas, el Departamento de Neurología de la Universidad de Boston y el Estudio del Corazón de Framingham en Estados Unidos.

Comer para recordar

Encontraron que alimentos clave como
Encontraron que alimentos clave como las bayas y las aves se asocian con una menor pérdida de tejido cerebral y ventrículos menos agrandados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta MIND fue creada por la investigadora Martha Clare Morris y su equipo en la Universidad Rush, en Chicago, Estados Unidos.

MIND significa en español “Intervención Mediterránea-DASH para la Retraso de Enfermedades Neurodegenerativas”. Su desarrollo combinó pautas de la dieta mediterránea y la dieta DASH, con el objetivo de proteger la salud cerebral y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Ahora, los investigadores se centraron en el impacto de la dieta MIND sobre la materia gris y los ventrículos, que son cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo.

La materia gris es esencial para la memoria y el pensamiento y suele disminuir con el envejecimiento.

Los ventrículos tienden a expandirse cuando se pierde tejido cerebral. El equipo ajustó el análisis y consideró edad, nivel educativo, actividad física y enfermedades crónicas.

Tiempo ganado en el cerebro

Una mayor puntuación en la
Una mayor puntuación en la dieta MIND equivale a dos años y medio más de juventud cerebral y menos deterioro por la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que cada tres puntos más en la dieta MIND se asociaron con una pérdida más lenta de materia gris, lo que equivale a un 20% menos de deterioro por la edad y dos años y medio más de cerebro joven.

Además, este puntaje se relacionó con una expansión más lenta de los ventrículos cerebrales, equivalente a un 8% menos de pérdida de tejido y un año de envejecimiento cerebral retrasado.

Entre los alimentos que más beneficio dieron se destacaron las bayas y las aves, asociadas con menor agrandamiento de los ventrículos y menor pérdida de materia gris.

“Los alimentos recomendados en la dieta MIND, ricos en antioxidantes como las bayas y fuentes de proteínas de alta calidad como las aves, pueden reducir el estrés oxidativo y mitigar el daño neuronal”, expresaron los investigadores.

En cambio, quienes consumían más dulces y frituras mostraron más atrofia cerebral y ventrículos agrandados.

El consumo elevado de dulces
El consumo elevado de dulces y frituras produce mayor atrofia cerebral y expansión de los ventrículos, según el estudio sobre la dieta MIND (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto positivo de la dieta MIND fue más notorio en personas mayores, con peso saludable y que hacían actividad física.

El estudio también comprobó que los resultados se mantuvieron en distintos subgrupos. Las asociaciones entre dieta y salud cerebral fueron más fuertes en quienes tenían más riesgo de atrofia.

Los investigadores aclararon que no pudieron analizar todas las áreas del cerebro y dependieron de lo que las personas recordaban sobre su alimentación.

Además, la mayoría de los participantes eran caucásicos, por lo que los resultados podrían no aplicarse a todos los grupos.

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