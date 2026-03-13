Cómo el cerebro entrena su atención para silenciar los sonidos repetidos y captar lo relevante

La corteza orbitofrontal (OFC) desempeña un papel central en este filtrado predictivo de los estímulos sensoriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día, el cerebro procesa miles de estímulos sonoros y visuales que compiten por su atención. Sin embargo, la mayoría de esos estímulos no recibe respuesta consciente: el sistema nervioso los filtra de manera automática, permitiendo que la mente se concentre solo en lo inesperado o relevante.

Un estudio reciente publicado en Nature Neuroscience aportó pruebas de que la corteza orbitofrontal (OFC) desempeña un papel central en este filtrado predictivo de los estímulos sensoriales. Los experimentos, realizados en ratones, demostraron que esta región cerebral no solo anticipa los sonidos que se repetirán, sino que envía señales específicas para suprimir la actividad neuronal frente a lo esperado. Este mecanismo ayuda a evitar la sobrecarga sensorial y podría ser clave para entender trastornos como el autismo y la esquizofrenia.

El cerebro como filtro inteligente

La vida moderna está saturada de estímulos. Cada segundo, millones de señales visuales, auditivas y táctiles bombardean el sistema nervioso. Sin un mecanismo eficaz de selección, la mente quedaría desbordada. Por eso, el hallazgo publicado en Nature Neuroscience generó tanto interés: la corteza orbitofrontal, una región en la parte frontal del cerebro, actúa como un filtro predictivo, suprimiendo activamente las respuestas a sonidos ya esperados.

El sistema nervioso filtra automáticamente la mayoría de los estímulos para enfocarse en lo relevante (Imagen ilustrativa Infobae)

Según la investigación liderada por Hiroaki Tsukano y Michellee M. Garcia de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, la OFC envía señales a la corteza auditiva primaria (A1) que disminuyen la reacción ante estímulos repetidos. “Habituarse es un mecanismo esencial de filtrado sensorial cuya disfunción puede llevar a una percepción del mundo demasiado intensa, como ocurre en trastornos con hipersensibilidad”, explicaron los autores.

Un proceso activo, no pasivo

Hasta ahora, la ciencia debatía entre dos teorías para explicar la habituación a estímulos sensoriales. Por un lado, la hipótesis de la atenuación por novedad sugería que el cerebro simplemente respondía menos a lo familiar. Por otro, la teoría del filtrado predictivo proponía que zonas superiores del cerebro anticipan los estímulos y ordenan cancelar su registro. El trabajo de Tsukano y su equipo ofrece una respuesta contundente: al desactivar la OFC en ratones, la habituación desapareció y la corteza auditiva volvió a responder con intensidad, como si el sonido fuera siempre novedoso.

La corteza orbitofrontal no reacciona de manera pasiva, sino que genera modelos predictivos que preparan las áreas sensoriales para suprimir lo esperado y potenciar lo inesperado. Así, el cerebro ahorra recursos y se mantiene alerta ante lo relevante.

Un estudio en Nature Neuroscience revela el papel central de la corteza orbitofrontal en el filtrado sensorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento tiene consecuencias directas para el estudio de condiciones como el trastorno del espectro autista (TEA) y la esquizofrenia, donde se observan fallas en el procesamiento sensorial y en la predicción de estímulos. “Muchos trastornos neuropsiquiátricos se caracterizan por errores de predicción y filtrado sensorial anómalo”, señaló el equipo. Comprender el papel de la corteza orbitofrontal en estos procesos abre nuevas vías terapéuticas para recalibrar el filtrado sensorial y aliviar síntomas debilitantes.

Además, la investigación desafía y perfecciona modelos como el código predictivo y la hipótesis del cerebro bayesiano, al identificar la función anatómica y fisiológica precisa de la OFC en la generación de predicciones sensoriales.

Un filtro adaptativo y flexible

El trabajo va más allá de la simple observación. Los científicos emplearon modelos computacionales y técnicas neurofisiológicas avanzadas para registrar la actividad cerebral en animales sometidos a secuencias sonoras. Observaron que la influencia de la OFC sobre la corteza sensorial varía según el contexto y la experiencia: a mayor exposición a un estímulo, más fuerte es la señal inhibitoria enviada.

Experimentos en ratones muestran que la corteza orbitofrontal anticipa y suprime sonidos repetidos (Imagen ilustrativa Infobae)

En palabras del equipo: “Las proyecciones de la OFC llevan señales predictivas que crecen con la experiencia diaria y suprimen la corteza auditiva a través de interneuronas inhibitorias específicas”. Esto permite que la mente ajuste continuamente la precisión de sus predicciones y reaccione con flexibilidad ante un entorno cambiante.

La posibilidad de modular el filtrado sensorial mediante la corteza orbitofrontal podría traducirse, en el futuro, en tratamientos personalizados para personas con hipersensibilidad sensorial. Además, los hallazgos inspiran el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial y nuevas interfaces cerebro-máquina que imiten la eficiencia predictiva del cerebro humano.

Este avance podría contribuir a comprender y tratar la hipersensibilidad asociada al autismo y otros trastornos, y a diseñar estrategias para facilitar la habituación a estímulos o reducir el malestar que provoca la sobrecarga sensorial.