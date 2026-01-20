La carpa cruciana, el pez que puede sobrevivir meses sin oxígeno bajo lagos congelados

La carpa cruciana convierte el lactato tóxico en etanol, que elimina por las branquias, evitando así la acidosis letal que afecta a otros vertebrados (Captura de video: YouTube)

Cuando el oxígeno desaparece, la vida se detiene en minutos. En lagos cubiertos de hielo, donde el intercambio con la atmósfera se interrumpe durante semanas, la mayoría de los peces muere asfixiada antes de la llegada de la primavera.

El cerebro falla, la producción de energía se colapsa y los tejidos vitales sufren daños irreversibles. Pero en ese entorno extremo, un pequeño pez de agua dulce logra lo que parece imposible para un vertebrado, según el informe del biólogo evolutivo, Scott Travers, para Forbes

Bajo la superficie congelada de lagos en el norte de Europa y Asia, la carpa cruciana desarrolla una estrategia biológica inédita. Mientras otras especies migran o desaparecen, este pez permanece activo durante meses en aguas completamente privadas de oxígeno.

La explicación no reside en una simple resistencia pasiva, sino en una reorganización profunda de su metabolismo, documentada por investigaciones científicas referenciadas en un artículo de Forbes.

Vida en lagos sin oxígeno

La carpa cruciana (Carassius carassius) habita estanques y lagos poco profundos que, en invierno, quedan sellados por una capa de hielo. Según investigaciones publicadas en el Journal of Experimental Biology, cuando se forma el hielo, el oxígeno deja de ingresar al agua.

Factores como la temperatura, el tamaño corporal y las reservas energéticas determinan cuánto tiempo puede la carpa cruciana sobrevivir sin oxígeno (Captura de video: YouTube)

Microorganismos y otros seres vivos siguen respirando, lo que reduce progresivamente el oxígeno disuelto hasta agotarlo por completo.

Durante el invierno, estas masas de agua se vuelven anóxicas, sin posibilidad de respiración aeróbica. Para la mayoría de los peces, este ambiente resulta letal. La carpa cruciana permanece bajo el hielo, puede esperar el deshielo durante semanas o meses, y no abandona el lago.

El rol del oxígeno en el metabolismo

En los vertebrados, el oxígeno cumple una función central en la respiración mitocondrial, ya que actúa como aceptor final de electrones; sin su presencia, la cadena de transporte de electrones se detiene y la producción de ATP, la principal moneda energética celular, se desploma. Las células recurren entonces a la glucólisis anaeróbica, una vía que genera poca energía y subproductos tóxicos.

En mamíferos, este proceso deriva en acumulación de ácido láctico, acidosis tisular, falla orgánica y muerte. Incluso especies tolerantes a bajos niveles de oxígeno solo resisten periodos breves. La carpa cruciana evita ese destino mediante un mecanismo único entre los vertebrados.

Fermentación en lugar de lactato

En vez de permitir que el lactato se acumule, la carpa cruciana lo convierte en etanol. Esta vía metabólica fue documentada por primera vez en un estudio publicado en Science en 1980 y luego explicada en detalle a través de análisis moleculares y enzimáticos.

La adaptación evolutiva de la carpa cruciana la convierte en un modelo clave para investigar los mecanismos de privación de oxígeno y supresión metabólica (Captura de video: YouTube)

Cuando el oxígeno desaparece, el pez desvía los productos finales de la glucólisis hacia la síntesis de etanol mediante enzimas mitocondriales modificadas. El etanol, a diferencia del lactato, no se acumula en los tejidos.

La carpa cruciana lo libera al agua por las branquias y elimina así un residuo tóxico. Este proceso se asemeja a la fermentación alcohólica de la levadura.

De acuerdo con el análisis del biólogo, ningún otro vertebrado depende de esta estrategia para sobrevivir largos periodos sin oxígeno.

Depresión metabólica extrema

La producción de etanol, por sí sola, no basta para sostener la vida durante meses. La carpa cruciana reduce de forma drástica su demanda energética. Un estudio publicado en la revista Metabolites describe una depresión metabólica profunda durante la anoxia.

La carpa cruciana reduce su metabolismo a menos del 10% del nivel normal para sobrevivir en aguas selladas por el hielo (Captura de video: YouTube)

El ritmo cardíaco disminuye, el movimiento se reduce al mínimo, el crecimiento se detiene y los procesos celulares no esenciales se apagan. La tasa metabólica puede descender a menos del 10% de los valores normales.

Los canales iónicos neuronales se regulan para evitar activaciones excesivas y la síntesis de proteínas se mantiene en niveles muy bajos. El consumo de ATP queda estrictamente controlado para sostener únicamente las funciones vitales.

Esta coordinación permite que el ATP generado por vías anaeróbicas cubra las necesidades básicas durante largos periodos.

Meses sin oxígeno

En experimentos de laboratorio realizados a bajas temperaturas, se observó que la carpa cruciana sobrevive más de cuatro meses sin oxígeno. En entornos naturales, la duración depende de factores como la temperatura del agua, el tamaño corporal y las reservas energéticas.

La carpa cruciana sobrevive meses sin oxígeno bajo el hielo de lagos en Europa y Asia gracias a una adaptación biológica única (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frío resulta determinante. A menor temperatura, la demanda metabólica disminuye, lo que facilita la supervivencia prolongada en condiciones anóxicas. En aguas más cálidas, las reservas se agotan más rápido. Aun así, ningún otro vertebrado registrado alcanza este nivel de tolerancia.

Un modelo para la ciencia

Desde la perspectiva evolutiva, Travers destacó que esta adaptación responde a la inestabilidad de los ambientes de agua dulce del norte, donde los episodios de mortalidad invernal por falta de oxígeno son frecuentes.

Al tolerar condiciones letales para competidores y depredadores, la carpa cruciana accede a los recursos del lago cuando el oxígeno regresa.

Por ello, la especie se transformó en organismo modelo para el estudio de la privación de oxígeno, los accidentes cerebrovasculares y la supresión metabólica. Investigadores analizaron cómo su cerebro evita la excitotoxicidad y cómo logra detener y reactivar procesos metabólicos sin daño celular, con aplicaciones potenciales en medicina humana y preservación de órganos.