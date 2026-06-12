Ciencia

Qué es el “espresso ultrasónico”: el innovador método científico para preparar café que no utiliza agua caliente

Un equipo de la Universidad de Nueva Gales del Sur desarrolló una técnica para obtener una bebida concentrada. Aseguran que el sistema consume menos energía

Guardar
Google icon
Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur crearon una forma revolucionaria de preparar espresso

Investigadores de Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney desarrollaron un método para preparar espresso con ultrasonidos usando agua a temperatura ambiente en 2-3 minutos y con un consumo energético de 24,3% frente a una máquina tradicional (≈75% menos).

La técnica, probada en catas a ciegas, produjo una bebida que los participantes no distinguieron del espresso convencional cuando se sirvió a 22 °C.

PUBLICIDAD

El equipo liderado por el doctor Francisco Trujillo, de la Facultad de Ingeniería Química de la UNSW, describió el sistema como un proceso distinto que mantiene la intensidad, el cuerpo y la potencia de cafeína asociados al espresso sin recurrir al calentamiento del agua.

Los resultados se publicaron en Journal of Food Engineering.

Qué cambia del espresso tradicional: sin agua caliente ni alta presión

Vista cenital de una taza de espresso blanca con café oscuro y crema rojiza. Un grano de café descansa en el platillo blanco sobre un fondo blanco.
El sistema prepara una bebida con intensidad tipo espresso con agua a temperatura ambiente en 2-3 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espresso convencional se obtiene al hacer pasar agua caliente a presión a través del café molido, una combinación que exige energía tanto para calentar como para sostener el sistema de extracción. La propuesta de UNSW parte de una pregunta concreta: si es posible alcanzar una bebida con intensidad tipo espresso sin que el agua caliente sea un requisito.

PUBLICIDAD

La respuesta que plantea el estudio es técnica: al acoplar ultrasonido de alta intensidad directamente al filtro durante la percolación, la extracción se acelera incluso a baja temperatura. En condiciones idénticas pero sin ultrasonido, los autores señalaron que no pudieron lograr una extracción con intensidad de espresso a temperatura ambiente.

Cómo funciona el “espresso ultrasónico”: del filtro al reactor

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Al ajustar molienda, proporción de preparación, potencia y tiempo, la extracción alcanzó rangos asociados al espresso tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma convierte un filtro tradicional en un reactor ultrasónico. El componente central del sistema es un transductor: un dispositivo metálico que genera ultrasonidos al presionar contra el lateral del filtro que contiene el café molido.

Esa acción hace vibrar el filtro a alta frecuencia y transmite las vibraciones al agua y al lecho de café. El trabajo también reportó un diseño de bocina resonante orientado a mejorar la transferencia de energía y la estabilidad del generador ultrasónico, con el objetivo de excitar los modos de resonancia dominantes del filtro y sostener el funcionamiento del conjunto.

La física detrás de la extracción: cavitación acústica y microfractura del molido

Doctor Francisco Trujillo
La investigación se publicó en Journal of Food Engineering y fue desarrollada por UNSW Sydney y liderada por el doctor Trujillo (Crédito: Richard Freeman/UNSW)

El mecanismo que explica la aceleración del proceso es la cavitación acústica: la formación y el colapso rápido de burbujas microscópicas en el líquido. Según la descripción del equipo, cuando esas burbujas colapsan cerca de las partículas de café, actúan como microchorros que erosionan y fracturan el molido.

Ese efecto incrementa el área de contacto y facilita que los compuestos aromáticos, los aceites y la cafeína se disuelvan en el agua mucho más rápido de lo esperable a temperaturas bajas. El resultado, de acuerdo con la UNSW, es un café concentrado y sabroso, comparable al espresso producido con máquinas tradicionales, pero sin el componente de calentamiento del agua.

Parámetros que definen el resultado: molienda, proporción, potencia y tiempo

café, café molido, maquina-VisualesIA
Al ajustar molienda, proporción de preparación, potencia y tiempo, la extracción alcanzó rangos asociados al espresso tradicional (Imagen ilustrativa infobae)

El equipo señaló que el ajuste fino del proceso dependió de una serie de parámetros, con énfasis en la proporción de preparación: cuánta agua se usa por gramo de café. Ese punto, indicaron, permite sostener una bebida concentrada y evitar que quede diluida.

También identificaron el grado de molienda como un factor determinante: al moler más fino, la extracción se aceleró. A eso se sumó el control de la potencia del ultrasonido y del tiempo total de aplicación de las ondas sonoras.

En el reporte de la UNSW, el rango operativo que consideraron óptimo para una taza equilibrada se ubicó entre dos minutos y medio y tres minutos. En el estudio técnico, el método se describió como capaz de preparar café con intensidad de espresso en 2-3 minutos a baja temperatura.

Evidencia sensorial: “indistinguible” en espresso y preferencia en café filtrado

Tomar café
La cavitación acústica genera burbujas microscópicas cuyo colapso ayuda a fracturar el molido y liberar compuestos del café (Freepik)

Para evaluar si el cambio de proceso alteraba la experiencia del consumidor, los investigadores realizaron catas a ciegas con alrededor de 100 bebedores habituales de café. No eran catadores entrenados: se trató de consumidores cotidianos que toman café al menos una vez por semana.

El diseño incluyó cuatro bebidas: espresso tradicional, espresso preparado con ultrasonidos, café de filtro tradicional y café de filtro preparado con ultrasonidos. Todos se prepararon al momento, se enfriaron a la misma temperatura, se sirvieron en tazas idénticas con el mismo sistema de códigos y se presentaron en orden aleatorio para reducir sesgos.

Cada participante calificó los cafés en una escala de nueve puntos para aroma, sabor, amargor y evaluación general. En el caso de los espressos, el estudio reportó que no se detectaron diferencias sensoriales significativas entre el espresso convencional y el espresso con ultrasonidos cuando ambos se sirvieron a 22 °C, y que la mayoría de los participantes no logró distinguirlos con certeza. En el caso del café de filtro, la versión con ultrasonidos fue preferida significativamente en la evaluación general, con un amargor considerado más agradable.

Qué dicen los marcadores medibles: TDS, rendimiento de extracción y compuestos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En una prueba con alrededor de 100 consumidores habituales, la mayoría no distinguió con certeza el espresso ultrasónico del tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del test sensorial, el estudio detalló resultados fisicoquímicos y de extracción. La extracción asistida por ultrasonido alcanzó sólidos disueltos totales (TDS) y rendimientos de extracción (EY) dentro del rango asociado al espresso tradicional.

Los autores informaron que el método llegó a la región de EY ideal definida por la Speciality Coffee Association (SCA), de 18-22%, en la molienda más fina probada. Bajo las condiciones evaluadas, tampoco hallaron diferencias estadísticamente significativas en marcadores clave como color, pH, cafeína y concentraciones de ácido clorogénico (p > 0,05), y el perfil de compuestos volátiles del espacio de cabeza no mostró diferencias generales significativas en la composición aromática.

El impacto energético y por qué importa a escala industrial

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los investigadores plantearon que el mayor potencial de la tecnología está en la producción industrial de bebidas listas para consumir a base de café (Imagen Ilustrativa Infobae)

El argumento de impacto se apoya en una medición directa: con la misma intensidad de bebida (TDS), el sistema de ultrasonidos consumió 24,3 % de la energía requerida por una máquina de espresso convencional, una reducción de ≈75 %.

Ese diferencial, planteó la UNSW, puede ser relevante para empresas que producen bebidas listas para consumir a base de café a escala industrial, tanto por el consumo energético como por el tiempo de preparación. Trujillo sostuvo que el sistema podría ampliarse para responder a necesidades comerciales, con beneficios en reducción de tiempos de procesamiento y gasto energético.

Como el proceso produce un café concentrado con intensidad tipo espresso, el equipo describió dos usos posibles: emplearlo directamente para productos listos para tomar o distribuirlo como concentrado para diluirlo después en distintas bebidas, incluidas preparaciones frías y bebidas con leche.

Qué viene después: de prototipo de laboratorio a cafetera doméstica

La UNSW indicó que el sistema podría convertirse con relativa facilidad en una cafetera automática para uso doméstico. La mayor oportunidad, según el equipo, se ubica en la producción comercial a gran escala, donde el ahorro energético de ≈75% y la rapidez de elaboración pueden tener un efecto directo sobre costos y capacidad de producción.

Temas Relacionados

CaféEspressoultrasonidoUniversidad de Nueva Gales del SurÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos declaró oficialmente que el fenómeno de El Niño llegó y emitió señales de alerta

El patrón meteorológico global amenaza con agravar las inundaciones y las olas de calor, según informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)

Estados Unidos declaró oficialmente que el fenómeno de El Niño llegó y emitió señales de alerta

La NASA planifica el menú gastronómico de Artemis III: el curioso pedido de uno de los astronautas

El italiano Luca Parmitano pidió a la agencia espacial estadounidense una particular opción. El equipo se prepara para las etapas previstas en 2027 y 2028

La NASA planifica el menú gastronómico de Artemis III: el curioso pedido de uno de los astronautas

Por qué una planta común podría convertirse en la farmacia de los astronautas camino a Marte

Un viaje al planeta rojo dura 200 días y más de la mitad de los fármacos en el espacio expiran antes de tres años, un problema que ingenieros de San Diego buscan resolver con vegetales modificados

Por qué una planta común podría convertirse en la farmacia de los astronautas camino a Marte

Por qué convivir con gatos no empeora el asma infantil, según un estudio

Investigadores del Instituto Karolinska midieron las crisis asmáticas, la gravedad de la enfermedad y la función pulmonar

Por qué convivir con gatos no empeora el asma infantil, según un estudio

Descubren las recetas secretas de los embalsamadores del antiguo Egipto: cómo este hallazgo cambiaría el paradigma

Durante siglos se asumió que el proceso era uniforme, pero un análisis reciente de 7 cabezas conservadas reveló fórmulas radicalmente distintas entre sí y dentro de un mismo cuerpo, desafiando décadas de interpretación histórica

Descubren las recetas secretas de los embalsamadores del antiguo Egipto: cómo este hallazgo cambiaría el paradigma
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 12 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 12 de junio

Cuatro tutelas ponen en jaque la licitación de $1 billón para camionetas 4x4 de la Policía por presuntas restricciones a la competencia

Courtois: “Con Mourinho tuve roces, era su manera de provocarme”

Último día del papa León XIV en España, en directo: el pontífice se encuentra ya en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde oficiará el acto final de su viaje

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 12 de junio de 2026

INFOBAE AMÉRICA

Cerca de dos millones de niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo en Honduras

Cerca de dos millones de niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo en Honduras

Ernesto Sabato, escritor argentino: “La verdad está bien en matemáticas, química, filosofía; no en la vida, donde es más importante la ilusión, la imaginación, el deseo, la esperanza”

El régimen chino detuvo a un ciudadano estadounidense tras acusarlo de espionaje

Medios iraníes afirman que el acuerdo con EEUU incluye el “cese permanente e inmediato de las hostilidades”

La muerte de la princesa Bajrakitiyabha genera incertidumbre sobre la sucesión de la monarquía de Tailandia

ENTRETENIMIENTO

Fabio Agostini gana La Casa de los Famosos 6 y recibe emotivo mensaje de Nicola Porcella: “El galáctico”

Fabio Agostini gana La Casa de los Famosos 6 y recibe emotivo mensaje de Nicola Porcella: “El galáctico”

Las primeras imágenes de La hipótesis del amor calman el debate y destacan la química de Lili Reinhart y Tom Bateman

Amy Adams será parte de la nueva Star Wars con Ryan Gosling: “Es un sueño hecho realidad”

Phil Collins evalúa su futuro en la música ante los desafíos de salud: “Ahora estoy más sano que en mucho tiempo”

“Spielberg siempre está cerca, retando y escuchando tus ideas”: Colman Domingo recordó el rodaje de El día de la revelación