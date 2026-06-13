Ciencia

El verdadero oso más grande de la historia vivió en Argentina, según la ciencia

Los análisis de restos encontrados en la región pampeana indican que el animal vivió hace cerca de un millón de años y superó a cualquier especie conocida en masa corporal, incluso con cálculos prudentes

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Oso pardo de gran tamaño de pie en un campo rocoso con hierba y arbustos. El cielo está parcialmente nublado y el oso mira directamente al frente.
El hallazgo en Argentina de un fósil de Arctotherium angustidens modificó la paleontología sobre el oso más grande de la historia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo en Argentina de un fósil de Arctotherium angustidens ha modificado de manera significativa la paleontología, al establecer que este gigante sudamericano, y no el llamado “oso polar tirano”, cuenta con el mayor respaldo científico como el oso más grande de la historia.

Investigadores, citados por Muy Interesante, han determinado que superó en peso a cualquier oso vivo, lo que reconfigura la imagen tradicional del depredador dominante del Pleistoceno.

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El mayor oso conocido, según los registros fósiles disponibles, es Arctotherium angustidens. Los estudios en huesos hallados en la región pampeana de Argentina demuestran que vivió hace cerca de un millón de años y llegó a superar una tonelada de peso.

Sus restos fueron analizados por paleontólogos, quienes señalaron que incluso en estimaciones prudentes este animal era más pesado que cualquier otro oso conocido, incluidos otros ejemplares extintos atribuidos previamente a esta categoría.

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Arctotherium angustidens, el gigante sudamericano

Durante largo tiempo, se asumía que el trono del carnívoro terrestre más impresionante pertenecía a otros grandes mamíferos. Sin embargo, los fósiles argentinos han cambiado esa perspectiva. Arctotherium angustidens, un miembro de los osos de cara corta, vivió en la región pampeana durante el Pleistoceno, un periodo caracterizado por la abundancia de megafauna.

La masa corporal de este oso ha sido calculada en un rango entre 983 y 2.042 kilos. Aun considerando que las cifras más elevadas sean posiblemente exageradas, los valores menores ya representan récords respecto a los osos actuales.

Este coloso, según indica Muy Interesante, no era solamente un depredador especializado. Diversos estudios muestran que probablemente alternaba entre la caza y el consumo de carroña, similar al comportamiento de muchas especies de osos modernas.

Un oso Arctotherium angustidens de pelaje marrón claro corre hacia la derecha, levantando polvo, persiguiendo a una criatura similar a un ciervo en un paisaje árido bajo un cielo nublado.
Diversos estudios indican que Arctotherium angustidens alternaba entre la caza y el consumo de carroña (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno sudamericano de hace un millón de años era escenario de grandes desafíos ecológicos. En medio de la competencia entre herbívoros y carnívoros de gran tamaño, el volumen de Arctotherium le permitió dominar nichos cruciales como carroñero o depredador, reforzando así su supremacía.

El mito del oso polar más grande

Por años, la creencia popular señalaba al “oso polar tirano”, una subespecie discutida denominada Ursus maritimus tyrannus, como el carnívoro terrestre de mayor tamaño. Sin embargo, Muy Interesante recalca que dicha hipótesis parte únicamente de un fragmento de cúbito descubierto en Londres en la década de 1960.

Este hueso parcial, de gran tamaño, sirvió de base para suposiciones sobre dimensiones monumentales, como una altura de 1,83 metros a la cruz y un peso superior a mil kilos. Sin embargo, hasta el momento esas estimaciones carecen de apoyo sólido y la posición taxonómica del fósil sigue en discusión. Existen investigadores que consideran que sus restos podrían pertenecer en realidad a un oso pardo de gran tamaño en vez de a un oso polar extinto.

El oso polar actual, Ursus maritimus, ostenta el título de carnívoro terrestre vivo de mayor tamaño, con machos adultos que pesan entre 400 y 600 kilos. Este animal ha desarrollado adaptaciones excepcionales al frío, con pelaje translúcido, piel negra y gruesa capa de grasa, características que facilitan su supervivencia en condiciones árticas.

Adaptaciones y legado de los grandes osos

La región pampeana argentina aparece como el origen del auténtico coloso de la prehistoria, Arctotherium angustidens (Imagen Ilustrativa Infobae)
La región pampeana argentina aparece como el origen del auténtico coloso de la prehistoria, Arctotherium angustidens (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación entre estas especies revela dos vías evolutivas de notable éxito. El oso polar adaptó su cuerpo para la vida en el hielo: pelo hueco, piel oscura y acumulación de grasa lo distinguen, al tiempo que centra su dieta en las focas y otros animales del Ártico.

Por contraste, Arctotherium angustidens estaba más cercano al actual oso de anteojos y desarrolló su impresionante masa corporal como respuesta a la riqueza y complejidad ecológica de la Sudamérica pleistocénica. En palabras recogidas por Muy Interesante, “la evolución no creó un simple oso grande: fabricó un competidor monumental”.

La solidez de la evidencia fósil es lo que inclina la balanza en la actualidad. El título del mayor oso recae en Arctotherium angustidens, ya que los restos que permitieron calcular su tamaño son mucho más completos y confiables que los del supuesto “oso polar tirano”.

El enigma de Ursus maritimus tyrannus continúa abierto, mientras que la posición de liderazgo de Arctotherium se apoya en pruebas de calidad y cantidad suficientes, como resalta Muy Interesante.

La distinción de Sudamérica como cuna del más formidable de los osos prehistóricos queda reforzada por estos hallazgos. A partir de pruebas paleontológicas recientes, la ciencia sitúa a este gigante extinto en la cima de los carnívoros terrestres.

Aunque el enigma de Ursus maritimus tyrannus persiste, el registro fósil de Arctotherium angustidens proporciona las bases más firmes para considerar a este oso de la región pampeana argentina como el auténtico coloso de la prehistoria. El mayor depredador no fue una figura ártica legendaria, sino un verdadero protagonista de las antiguas llanuras del sur.

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